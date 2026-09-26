Gỡ vướng, tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế xã Cát Tiên 3

Những con số ấn tượng

Ngay sau khi Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đến ngày 10/9, tại 124 xã, phường, đặc khu, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2,53 triệu lượt người được khám sức khỏe, trên tổng số khoảng 3,9 triệu dân. Trong đó, trẻ dưới 6 tuổi có 355,8 ngàn lượt khám; nhóm 6 - 18 tuổi là 697,1 ngàn lượt và người trên 18 tuổi hơn 1,48 triệu lượt.

Để bảo đảm tiến độ, tỉnh đã bố trí gần 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng đợt đầu, đồng thời tổ chức các hình thức khám phù hợp với từng địa bàn. Ngoài bệnh viện, trung tâm y tế, các điểm khám lưu động được đưa đến trường học và vùng sâu, vùng xa. Ngành y tế cũng thành lập các tổ khám tăng cường, làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ. Đến nay, tỷ lệ lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 22,8%, từng bước phục vụ việc quản lý, liên thông dữ liệu sức khỏe của người dân.

Lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân tại Trạm Y tế xã Cát Tiên 3

Ghi nhận tại cơ sở, ông Lê Quang Chường - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, cho biết địa phương đã rà soát, đạt 74% dân số được khám sức khỏe định kỳ. Riêng học sinh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trước năm học mới; các nhóm ưu tiên cũng được vận động tham gia theo kế hoạch. Để thuận tiện cho người dân, xã tận dụng 3 trạm y tế cũ làm điểm khám cố định, giúp giảm chi phí và thời gian đi lại. Tuy đã nhận đủ kinh phí từ UBND tỉnh, địa phương vẫn gặp khó trong việc rà soát, phân tách dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Địa bàn rộng cũng khiến việc tiếp cận, vận động người dân ở vùng xa đến khám còn nhiều trở ngại.

Nhận diện và tháo gỡ điểm nghẽn

Dù đạt tiến độ khả quan, thực tế triển khai cũng chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn hạ tầng và cơ chế. Trong số 50 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe trên địa bàn, có 38 cơ sở công lập và 12 cơ sở tư nhân. Đặc biệt, 124 trạm y tế xã, phường đều chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn do thiếu nhân lực các chuyên khoa lâm sàng (tai mũi họng, răng hàm mặt, tâm thần) và trang thiết bị cận lâm sàng như máy chụp X-quang hay hệ thống xét nghiệm. Ngoài ra, vướng mắc lớn nhất ở cấp cơ sở nằm ở công tác đấu thầu, chỉ định thầu cơ sở y tế và tình trạng dữ liệu dân cư chưa hoàn toàn đồng bộ với dữ liệu khám bệnh.

Siêu âm khám sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế xã Cát Tiên 3

Theo Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên, nhiều địa phương còn lúng túng trong việc xác định chủ thể hợp đồng đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Ngành y tế đã đề nghị Sở Tài chính nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể. Sở Y tế sẽ phối hợp tập trung tối đa nhân lực tổ chức các đoàn khám lưu động bám sát theo kế hoạch chi tiết mà từng địa phương xây dựng.

Trước thực trạng đó, tại cuộc họp ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thành 100% chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân trong tháng 11/2026. Để tháo gỡ khó khăn về kinh phí, Sở Tài chính đã bổ sung hơn 150 tỷ đồng, đồng thời khẩn trương ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình chỉ định thầu, đấu thầu. Sở Y tế được giao chủ động điều tiết nhân lực, giới thiệu các đơn vị đủ điều kiện và phối hợp với Công an tỉnh rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân đúng kế hoạch.