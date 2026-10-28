Gỡ vướng, tăng sức hút thị trường chứng khoán Việt Nam

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) phát biểu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 28-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, các ĐB Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành thảo luận. Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan đến room sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, đại biểu (ĐB) Trần Anh Tuấn (TPHCM) nhận định, một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán là tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) tại nhiều doanh nghiệp đã hết, khiến nhà đầu tư nước ngoài không thể mua thêm.

Nêu kinh nghiệm quốc tế, ĐB Trần Anh Tuấn đề xuất thành lập công ty con để nắm giữ cổ phiếu và phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR). Loại chứng chỉ này giúp nhà đầu tư nước ngoài vẫn hưởng đầy đủ cổ tức và quyền lợi tài chính như cổ đông thông thường nhưng không có quyền biểu quyết, qua đó dòng vốn ngoại vẫn vào được doanh nghiệp đã hết room mà không làm thay đổi tỷ lệ kiểm soát doanh nghiệp.

ĐB Tô Ái Vang (Cần Thơ). Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng mối quan tâm đến việc thu hút dòng vốn ngoại, ĐB Tô Ái Vang (TP Cần Thơ) nhận xét, một số quy định trong dự thảo vẫn còn mang nặng tính quản lý hành chính. ĐB đề nghị bỏ quy định bắt buộc chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề/kinh nghiệm chuyên môn sâu.

“Quy định này nhầm lẫn giữa nhà quản trị chiến lược và điều hành tác nghiệp, tạo ra rào cản hành chính rất lớn làm sụt giảm sức hút dòng vốn ngoại, ngăn cản các tập đoàn/quỹ đầu tư tài chính quốc tế bổ nhiệm nhà quản trị toàn cầu vào Việt Nam”, nữ ĐB nhấn mạnh.

ĐB Đỗ Đức Hiển (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Tham gia thảo luận, ĐB Đỗ Đức Hiển (TPHCM) đề xuất cho phép áp dụng cơ chế nhà đầu tư chuyên nghiệp khi ủy thác đầu tư. Theo ĐB, hiện nay, nhà đầu tư cá nhân ủy thác danh mục đầu tư cho công ty quản lý quỹ nhưng nhà đầu tư ủy thác vẫn bị tính là cá nhân tự đầu tư, do đó, họ gặp nhiều hạn chế khi tham gia mua và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Dự thảo cần bổ sung quy định cho phép cá nhân ủy thác toàn quyền quản lý danh mục đầu tư cho công ty quản lý quỹ được áp dụng các quy định giao dịch (như mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ) tương tự như nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Đề cập tầm quan trọng của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho biết, trong lịch sử 26 năm vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng xảy ra sự cố "sập sàn" phải đóng cửa, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

“Với hơn 14 triệu tài khoản đang giao dịch, việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại là bắt buộc để đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, minh bạch và liên tục”, ĐB Trần Hoàng Ngân bình luận và đề xuất hướng tới việc giao dịch không nghỉ trưa và tiến tới giao dịch 24/24 giờ để liên thông với các thị trường chứng khoán quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tiếp thu các ý kiến ĐB, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, vấn đề quan trọng nhất và xuyên suốt toàn bộ quá trình làm luật là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ, cũng như các thành viên thị trường.

Nêu rõ định hướng xây dựng thị trường chứng khoán thành kênh huy động vốn trung và dài hạn then chốt để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế quốc gia trong thời kỳ mới, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới để nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi, giúp các quỹ đầu tư tổ chức quốc tế an tâm tham gia.