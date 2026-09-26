Gỡ vướng tái định cư, đẩy nhanh tiến độ đường dẫn cầu Quang Vinh 1

Vị trí xây dựng khu TĐC nằm tại tổ 5, phường Linh Sơn hiện nay (gần khu đô thị Danko City).

Tuyến đường dẫn cầu Quang Vinh 1 đến Quốc lộ 17 dài gần 3km, thuộc địa bàn phường Linh Sơn. Đây là hạng mục có ý nghĩa vì kết nối trực tiếp với cầu Quang Vinh 1, góp phần hình thành tuyến giao thông liên hoàn và phát huy hiệu quả đầu tư của toàn bộ Dự án.

Tuy nhiên, trong khi cầu Quang Vinh 1 đã đạt 64,4% giá trị hợp đồng thì đường dẫn mới đạt khoảng 5%. Nguyên nhân chủ yếu là mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ. Tại xóm Thác Lở, còn 4 hộ dân chưa di chuyển, trở thành điểm nghẽn lớn nhất.

Qua trao đổi, người dân cho biết vướng mắc không chỉ nằm ở vấn đề bồi thường mà còn liên quan đến nơi ở mới, điều kiện tái định cư và khả năng bảo đảm kinh phí xây dựng nhà sau khi di chuyển.

Ông Ôn Văn Hưng, tổ 4, phường Linh Sơn, cho rằng việc áp dụng đơn giá từ năm 2024 vào thời điểm hiện nay chưa phù hợp. Theo ông, giá vật tư, vật liệu xây dựng đã tăng, trong khi số tiền bồi thường có thể không đủ để gia đình xây dựng nơi ở mới. Cùng mối quan tâm, ông Trương Thanh Hòa, cũng ở tổ 4, đề nghị phương án tái định cư phải được xác định rõ ràng, không chỉ trên giấy tờ mà cả trên thực địa.

Đến nay, những băn khoăn lớn về tái định cư đã từng bước được phường Linh Sơn tháo gỡ. Địa phương đã bố trí khu vực xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di chuyển. Yêu cầu đặt ra không chỉ là có khu tái định cư mà công trình phải bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ. Khi nơi ở mới được xác định và triển khai cụ thể, các hộ dân sẽ chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển, xây dựng nhà ở và bàn giao mặt bằng.

Phường Linh Sơn đang tích cực triển khai xây dựng khu TĐC. Lãnh đạo địa phương cam kết hoàn thành vào 30 - 9 - 2026.

Theo số liệu của phường Linh Sơn, đến nay, địa phương đã kiểm đếm 258/262 hộ và 137 ngôi mộ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Phần lớn các hộ đã đồng thuận; chỉ còn 4 hộ tại xóm Thác Lở là "điểm nghẽn" cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Linh Sơn, địa phương đã bố trí được khu tái định cư và đang tập trung hoàn thiện để bàn giao cho người dân. Đến nay, phường đã làm việc với nhà đầu tư và sẽ hoàn thành khu tái định cư vào 30-9.

Cùng với việc kiểm soát tiến độ xây dựng khu tái định cư, các kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và kiểm đếm tài sản của người dân cần được giải quyết công khai, đúng quy định và phù hợp thực tế.

Khi khu tái định cư được hoàn thành đúng cam kết, các chính sách bồi thường, hỗ trợ được giải đáp thỏa đáng và mặt bằng được bàn giao, Dự án sẽ có thêm điều kiện để đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện đồng bộ tuyến giao thông quan trọng này.