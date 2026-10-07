Gỡ vướng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản

Cán bộ Phòng Địa chất - Khoáng sản (Sở Công Thương Thái Nguyên) tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Không để gián đoạn thủ tục của doanh nghiệp

Ngày 4/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, trong đó quy định việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản giữa các bộ, ngành. Theo đó, chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản được điều chuyển về Bộ Công Thương. Ở địa phương, chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường; quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (khoáng sản) từ Sở Xây dựng được chuyển về Sở Công Thương.

Đáng chú ý, các quy định chuyển tiếp của Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP đặt yêu cầu bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân trong quá trình chuyển giao. Các giấy phép, quyết định, văn bản đã được ban hành trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực tiếp tục có giá trị pháp lý cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, gia hạn, điều chỉnh theo quy định.

Doanh nghiệp không phải thực hiện lại thủ tục cấp đổi giấy phép chỉ vì thay đổi cơ quan quản lý nhà nước; không phải nộp lại hồ sơ, phí, lệ phí đã thực hiện. Đối với hồ sơ đang được giải quyết, kết quả kiểm tra, thẩm định, ý kiến của cơ quan chuyên môn, chuyên gia và các bước xử lý đã hoàn thành được kế thừa; thời hạn giải quyết cũng không tính lại từ đầu.

Nhiều mỏ đá trên địa bàn tỉnh đang triển khai thủ tục nâng công suất khai thác.

Tại Thái Nguyên, ngày 14/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9/2026.

Theo đó, Sở Công Thương tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nhân sự của Phòng Địa chất - Khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, Sở tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng (khoáng sản) từ Sở Xây dựng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Sở Công Thương đã kiện toàn Phòng Địa chất - Khoáng sản với 12 cán bộ được điều chuyển từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng. Một Phó Giám đốc Sở có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực địa chất - khoáng sản được phân công trực tiếp phụ trách phòng.

Ông Nguyễn Bá Chính, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên, cho biết việc kiện toàn bộ máy được thực hiện khẩn trương, bảo đảm Phòng Địa chất - Khoáng sản đi vào hoạt động ổn định ngay từ ngày 15-9.

“Các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, nhà đầu tư được xử lý nhanh chóng, thuận tiện, không bị gián đoạn. Đặc biệt, quá trình chuyển giao không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, chi phí mới đối với các hồ sơ chuyển tiếp”, ông Nguyễn Bá Chính nhấn mạnh.

Thống nhất một đầu mối, doanh nghiệp thuận lợi hơn

Không chỉ dừng ở chuyển giao chức năng quản lý, Thái Nguyên tiếp tục phân cấp, ủy quyền nhằm nâng cao tính chủ động trong giải quyết các thủ tục thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Ngày 29/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3048/QĐ-UBND, ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung ủy quyền gồm: thành lập Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản trong trường hợp cần thiết; thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định báo cáo kết quả thăm dò; thẩm định một số hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác tận thu và chuyển nhượng quyền khai thác; phê duyệt, điều chỉnh, phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Thời hạn ủy quyền được thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực đến ngày 31/12/2027, trừ trường hợp quy định pháp luật hoặc chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản có thay đổi.

Mỏ cát kết xã Quang Sơn đang hoạt động hiệu quả.

Công ty CP BOT Bắc Thái - chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới - đang thực hiện các thủ tục liên quan đến khai thác Mỏ đá Phú Lương theo cơ chế đặc thù để phục vụ thi công Dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Bắc Thái, trước đây các thủ tục được thực hiện tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, nay chuyển sang Sở Công Thương nhưng quá trình xử lý không bị gián đoạn.

Còn ông Nguyễn Duy Hồng, Giám đốc Mỏ đá Đồng Phú, xã Quang Sơn, cho biết đơn vị đang hoàn thiện thủ tục nâng công suất khai thác mỏ. Theo ông, việc tập trung các chức năng liên quan đến quản lý khoáng sản về một cơ quan sẽ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Ông Trần Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, cho rằng việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và vật liệu xây dựng (khoáng sản) về Sở Công Thương sẽ tạo thuận lợi cho địa phương trong phối hợp quản lý hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn.

Theo ông Tuấn, khi đầu mối quản lý được thống nhất, việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở sẽ thuận lợi hơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản về Sở Công Thương không chỉ là sự thay đổi cơ quan thực hiện nhiệm vụ. Quan trọng hơn, đây là bước sắp xếp nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý, từ khâu thăm dò, cấp phép khai thác đến hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Từ việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy đến phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, Thái Nguyên đang từng bước đưa mô hình quản lý mới về địa chất, khoáng sản vận hành ổn định. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý tài nguyên, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn.