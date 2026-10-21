Gỡ vướng pháp lý, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng tôn giáo ở Nghệ An

Đoàn công tác ngành Giáo dục Nghệ An đến thăm cơ sở giáo dục mầm non độc lập Linh Ân (xã Quỳnh Anh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Ngày 21/10, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non độc lập vùng có tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ sự phối hợp, đồng hành

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Sở GD&ĐT, đại diện các xã, phường, cán bộ quản lý trường học và các nữ tu đã tham quan cơ sở mầm non độc lập Linh Ân (xã Quỳnh Anh).

Cơ sở mầm non Linh Ân thuộc hệ thống giáo dục của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, chính thức hoạt động từ ngày 15/8/2025. Đây là một trong những cơ sở đã được cấp phép, hiện có 75 trẻ được cấp bù học phí theo Nghị định 238 và 3 trẻ được hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập theo Nghị định 277.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập Linh Ân (xã Quỳnh Anh, Nghệ An) hiện có 75 trẻ, được cấp phép hoạt động từ tháng 8/2025. Ảnh: Hồ Lài

Cơ sở được đầu tư đồng bộ với phòng học, thư viện, phòng thể chất, bếp ăn, sân chơi và khuôn viên. Hệ thống bếp ăn bán trú được trang bị hiện đại. Đội ngũ giáo viên chủ yếu là các nữ tu, đều có bằng đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các địa phương.

Phụ trách nhóm trẻ từ 2-3 tuổi, sơ Nguyễn Thị Hương cho biết, cơ sở thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, tạo hứng thú và phát huy khả năng của trẻ. Các hoạt động được thiết kế theo hướng vừa học vừa chơi, giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, tư duy và sáng tạo.

Hoạt động tại nhóm lớp mẫu giáo nhỡ tại cơ sở mầm non Linh Ân. Ảnh: Hồ Lài

Với hơn 20 năm giảng dạy tại nhiều địa phương, sơ Hương đánh giá môi trường giáo dục ở Nghệ An có lợi thế về không gian, thuận lợi tổ chức các hoạt động vận động và trải nghiệm. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, sơ mong ngành Giáo dục có hướng dẫn chuyên môn cụ thể, thống nhất, giúp các cơ sở nắm vững yêu cầu và triển khai đồng bộ chương trình.

Sơ Phạm Thị Phương, chủ cơ sở mầm non Linh Ân, cho biết dù có điều kiện cơ sở vật chất tương đối ổn định, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động của cơ sở vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Vì vậy, Linh Ân mong muốn nhận được sự đồng hành của ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và các trường công lập; đồng thời được tham gia các chương trình tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Các sơ dòng tu là giáo viên giảng dạy tại các cơ sở mầm non độc lập trên địa bàn tỉnh tham quan mô hình hoạt động của cơ sở Linh Ân (xã Quỳnh Anh). Ảnh: Hồ Lài

Tại xã Quỳnh Anh, hiện có 13 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, trong đó 10 cơ sở thuộc vùng có tôn giáo, với gần 1.000 trẻ. Ông Hồ Đức Bang, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Quỳnh Anh, cho biết các cơ sở này góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân, giảm áp lực về số lượng trẻ tại các trường mầm non công lập, nhất là trong điều kiện nguồn lực đầu tư, quỹ đất và cơ sở vật chất của địa phương còn hạn chế.

Đến nay, 9/13 cơ sở trên địa bàn đã được cấp phép hoạt động. Theo ông Hồ Đức Bang, địa phương xác định quan điểm xuyên suốt là không buông lỏng quản lý nhưng cũng không gây khó khăn, cản trở hoạt động hợp pháp của các cơ sở; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và tạo điều kiện để các nhóm trẻ phát triển ổn định, đúng quy định.

Gỡ vướng mắc, thông pháp lý cho các cơ sở mầm non độc lập

Theo thống kê, Nghệ An hiện có 97 cơ sở nhóm lớp độc lập do các nữ dòng tu quản lý, nhưng mới 34 cơ sở được cấp phép, tập trung tại 12 xã, phường. Tại 37 xã, phường còn lại có 63 cơ sở chưa được cấp phép, tập trung ở các địa bàn như Cửa Lò, Vạn An, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Văn Kiều, Đông Thành, Bình Minh, Nghĩa Lộc...

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở hoàn thiện điều kiện hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương.

Hội thảo nâng cao chất lượng công tác quản lý cơ sở giáo dục mầm non độc lập vùng có tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Tại xã Hợp Minh, chính quyền địa phương vừa hoàn thành việc hướng dẫn, thẩm định và ban hành quyết định thành lập Nhóm trẻ độc lập tư thục Đỗ Minh Thịnh Đức, với 70 trẻ do các nữ tu tại giáo họ Thịnh Đức quản lý, trực tiếp điều hành. Đối với hai nhóm trẻ còn lại do các tổ chức tôn giáo quản lý trên địa bàn, UBND xã tiếp tục theo dõi, hướng dẫn rà soát từng tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép.

Bà Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Minh cho biết, trong quá trình triển khai, địa phương không chỉ phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn mà còn phải nắm bắt nhu cầu của phụ huynh, nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo và điều kiện thực tế của từng nhóm trẻ. Theo bà Tú, khó khăn hiện nay là cơ sở vật chất và điều kiện an toàn tại một số nhóm trẻ chưa được thiết kế đồng bộ theo quy chuẩn kỹ thuật mầm non. Đội ngũ cũng chưa được chuẩn hóa đầy đủ về văn bằng chuyên môn giáo dục mầm non, chứng chỉ quản lý giáo dục, nghiệp vụ y tế, dinh dưỡng và bảo mẫu theo quy định.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Hồ Lài

Bà Ngô Thị Thu Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết địa phương đã được Bộ GD&ĐT biểu dương trong việc phối hợp giữa các cấp, ngành, huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành ký số dữ liệu giáo dục mầm non năm học 2025-2026 đối với 32 cơ sở do Công giáo thành lập.

Theo bà Hương, sự phát triển của các cơ sở mầm non độc lập vùng giáo góp phần đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân, giảm áp lực cho trường công lập, nhất là nhu cầu gửi trẻ ngoài giờ, tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất. Nhiều chủ cơ sở và giáo viên có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với trẻ, tích cực phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục. Các cơ sở đã được cấp phép cơ bản bảo đảm an toàn cho trẻ.

Hoạt động của cơ sở mầm non độc lập được công khai, thông tin đầy đủ đến phụ huynh, người dân. Ảnh: Hồ Lài

Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn hạn chế về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng và đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo yêu cầu. Đây cũng là một trong những khó khăn đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại địa phương.

Tại hội thảo, ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, khẳng định việc nâng cao chất lượng quản lý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập vùng có tôn giáo có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy vai trò của hệ thống giáo dục ngoài công lập trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ sở mầm non độc lập ở vùng có tôn giáo trong chăm sóc, đảm bảo quyền lợi cho trẻ. Ảnh: Hồ Lài

Ông ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của các nữ tu, giáo viên và những người trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, biểu dương sự chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn và các trường mầm non công lập trong việc đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở độc lập.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, các cơ sở mầm non tư thục vùng có tôn giáo đã được cấp phép là những mô hình được quan tâm đầu tư về điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, cần tiếp tục được hỗ trợ, hoàn thiện và phát huy. Hội thảo là dịp đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn, vướng mắc, thống nhất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và các địa phương cần đặt yêu cầu an toàn, chất lượng chăm sóc trẻ lên hàng đầu; quan tâm chuẩn hóa đội ngũ, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên; đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa cơ quan quản lý, trường công lập, các cơ sở độc lập và cộng đồng.

Mục tiêu không chỉ là tăng số cơ sở được cấp phép mà còn bảo đảm các nhóm trẻ hoạt động đúng quy định, từng bước nâng cao chất lượng. Qua đó, mọi trẻ em, không phân biệt địa bàn, hoàn cảnh hay tôn giáo, đều được tiếp cận môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, có chất lượng và được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.