Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn: Toàn ngành cần tranh thủ thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh xử lý hồ sơ tồn đọng

Chính sách mới tháo gỡ những tồn đọng kéo dài

Ngày 21/11/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ban hành, áp dụng đối với người nộp thuế thuộc trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Ngay sau khi chính sách được ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chỉ đạo ngành Thuế khẩn trương triển khai, bảo đảm chính sách sớm đến với người nộp thuế.

Chiều 23/11, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhằm phổ biến quy định mới, hướng dẫn nghiệp vụ và thống nhất phương án thực hiện trong toàn ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng vẫn còn vướng mắc về nghĩa vụ thuế, chưa thể hoàn tất thủ tục theo quy định.

Thực tế triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" cho thấy, dù ngành Thuế đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và đạt kết quả bước đầu, vẫn còn không ít trường hợp ngừng hoạt động trong thời gian dài, tồn đọng nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp. Những khoản nợ này trở thành một trong những vướng mắc khiến người nộp thuế chưa thể hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Vì vậy, Nghị quyết 63/2026/QH16 tạo thêm cơ sở pháp lý để xử lý những tồn tại kéo dài, giảm gánh nặng nghĩa vụ tài chính thuộc phạm vi chính sách, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính về thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, mục tiêu không chỉ dừng ở xử lý các khoản nợ mà còn hướng tới chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh; tạo điều kiện để người nộp thuế đủ điều kiện khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Đại diện các ban nghiệp vụ thuộc Cục Thuế phát biểu tại hội nghị

Bốn nhiệm vụ trọng tâm đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ

Để chính sách đi vào thực tiễn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, thống nhất nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu triển khai chính sách, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với kết quả Chiến dịch làm sạch mã số thuế. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng; công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, không phát sinh thủ tục và chi phí tuân thủ không cần thiết.

Thứ hai, khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý hồ sơ. Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo rà soát toàn bộ trường hợp thuộc diện áp dụng, xác định số lượng hồ sơ, các khoản nghĩa vụ còn tồn đọng, phân định rõ trường hợp đủ điều kiện xử lý ngay và trường hợp cần tiếp tục hướng dẫn. Cơ quan thuế chủ động thông tin, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện; những nội dung chưa thuộc phạm vi chính sách tiếp tục được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

Thứ ba, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ. Cơ quan thuế địa phương cần tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền cơ sở phối hợp, nhất là cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an. Thông tin về chính sách phải được truyền tải rộng rãi, dễ hiểu, dễ tiếp cận qua báo chí, hiệp hội doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ của ngành Thuế. Người nộp thuế cần được hướng dẫn rõ về đối tượng, điều kiện hưởng chính sách, nghĩa vụ còn phải thực hiện và thủ tục liên quan.

Thứ tư, gắn việc triển khai Nghị quyết với tiến độ Chiến dịch làm sạch mã số thuế. Toàn ngành cần tranh thủ thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh xử lý hồ sơ tồn đọng, hoàn thành cao nhất các mục tiêu chiến dịch; đồng thời xây dựng lộ trình giải quyết những trường hợp thuộc diện áp dụng trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra tiến độ; chủ động xử lý vướng mắc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả từng đơn vị, lấy hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế làm thước đo triển khai.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cũng hướng dẫn cụ thể về nội dung chính sách, quy trình xử lý và tiến độ nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Quản lý, phát triển nguồn thu (Cục Thuế), giới thiệu phương án tổ chức thực hiện, hướng dẫn thủ tục xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp và các nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ khai thuế, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thông báo và báo cáo hóa đơn.

Ông Lưu Nguyên Trí, Phó trưởng Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa, thông tin về tiến độ nâng cấp các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ triển khai chính sách.

Với cơ chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua và yêu cầu triển khai quyết liệt, ngành Thuế đang đứng trước cơ hội xử lý những hồ sơ tồn đọng kéo dài, tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế và chuẩn hóa dữ liệu quản lý. Hiệu quả của chính sách sẽ được thể hiện không chỉ ở số khoản nợ được xử lý mà còn ở khả năng khơi thông thủ tục, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý thuế.