Nghị quyết số 63/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Đối tượng được xác định theo tình trạng do cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026.

Chính sách thiết thực, tháo gỡ nợ tồn đọng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là xử lý các khoản nợ lệ phí môn bài của kỳ phát sinh trước năm 2026 chưa nộp vào ngân sách nhà nước; tiền chậm nộp phát sinh từ khoản nợ lệ phí môn bài được xoá và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ. Đối với người nộp thuế thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa kê khai, nộp thì không phải thực hiện khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Cán bộ Thuế tỉnh Cà Mau trao đổi nghiệp vụ thuế.

Đối với các khoản thuế khác, người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 được xem xét xoá tiền chậm nộp (không bao gồm tiền chậm nộp lệ phí môn bài) khi nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời nộp đủ tiền thuế nợ gốc, các khoản thu khác và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) chậm nhất hết ngày 30/6/2028.

Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế, vi phạm quy định về hoá đơn, chứng từ; chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03, 06, trừ trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hoá còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đủ thuế phát sinh.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 kiểm tra, rà soát thực tế các đơn vị bỏ địa chỉ kinh doanh, phục vụ công tác làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó trưởng Thuế tỉnh Cà Mau, cho biết: “Nghị quyết số 63/2026/QH16 tạo điều kiện tháo gỡ những vướng mắc kéo dài liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đã ngừng hoạt động. Qua đó, giúp các trường hợp đủ điều kiện xử lý những khoản nợ theo quy định, hoàn thiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Ngành Thuế tỉnh sẽ tập trung rà soát, phân loại đối tượng, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng chính sách, bảo đảm quyền lợi và không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách”.

Cà Mau còn hơn 27.500 hồ sơ sẽ được xử lý

Theo số liệu cập nhật đến ngày 23/11/2026, toàn tỉnh Cà Mau có 46.834 hồ sơ người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 cần xử lý. Cơ quan thuế đã xử lý 19.282 hồ sơ, đạt 41,17%; còn 27.552 hồ sơ. Số thu từ người nộp thuế thuộc hai trạng thái này khoảng 13 tỷ đồng.

Người nộp thuế rà soát các thủ tục hành chính liên quan nghĩa vụ thuế tại Thuế cơ sở 1.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp, tổ chức có 13.511 đơn vị cần xử lý; đã xử lý 3.524 đơn vị, đạt 26,08%, còn 9.987 đơn vị. Đáng chú ý, trong 5.958 doanh nghiệp thuộc trạng thái 06, mới có 33 doanh nghiệp được xử lý, đạt 0,55%.

Đối với hộ kinh doanh, toàn tỉnh có 33.323 hộ thuộc diện rà soát. Đến nay, đã có 15.758 hộ hoàn thành xử lý, chuyển sang trạng thái 00, 01, đạt 47,29%; còn 17.565 hộ cần tiếp tục xử lý.

Một điểm thuận lợi của Nghị quyết là người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xoá nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện đối với các trường hợp đủ điều kiện. Riêng việc xoá tiền chậm nộp các khoản thuế khác, người nộp thuế phải chủ động hoàn thiện hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời nộp đủ tiền thuế nợ gốc theo thời hạn quy định Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Thuế tỉnh Cà Mau, chia sẻ.

Theo quy định, kết quả xoá nợ được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi đến người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có). Đối với những hồ sơ đã được tiếp nhận hợp lệ, người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn nhưng cơ quan thuế chưa giải quyết xong thì vẫn được tiếp tục xem xét theo Nghị quyết.

Cán bộ Thuế tỉnh Cà Mau rà soát, cập nhật thông tin người nộp thuế trên hệ thống quản lý thuế.

Với số lượng hồ sơ còn khá lớn, việc triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 là cơ hội để ngành Thuế tỉnh đẩy nhanh tiến độ rà soát, xử lý các trường hợp tồn đọng. Qua đó, giúp người nộp thuế đủ điều kiện tháo gỡ khó khăn, hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến mã số thuế; đồng thời chuẩn hoá dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.