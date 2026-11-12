Gỡ vướng nguồn vật liệu, đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào khai thác năm 2027

Một đoạn Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Như Ngọc/Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang khẩn trương xử lý các khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.

ĐẨY MẠNH THI CÔNG, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng chiều dài khoảng 188 km, quy mô 4 làn xe, được chia thành 4 dự án thành phần. Theo Nghị quyết số 60/2022/QH15 của Quốc hội, tuyến cao tốc dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các địa phương và chủ đầu tư đã tập trung tháo gỡ khó khăn, qua đó cải thiện tiến độ thi công và giải ngân. Tuy nhiên, những vướng mắc về nguồn vật liệu cát đắp nền và đá phục vụ thi công kết cấu mặt đường vẫn chưa được giải quyết triệt để, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, các dự án thành phần 2, 3 và 4 đã cơ bản xác định được nguồn cung cát, song vẫn còn gần 5 triệu m3 chưa được huy động về công trường do hoạt động khai thác gặp khó khăn.

Đáng chú ý, dự án thành phần 4 hiện còn thiếu khoảng 2,4 triệu m3 cát. Trong khi đó, sản lượng khai thác và vận chuyển về công trình mới đạt gần 8.000 m3/ngày. Với công suất này, dự kiến phải mất thêm khoảng 9 tháng mới đáp ứng đủ khối lượng cát gia tải, khiến mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027 gặp khó khăn.

Để bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo chủ đầu tư từng dự án thành phần khẩn trương lập kế hoạch, tiến độ thi công chi tiết đến từng gói thầu. Trong đó, cần xác định cụ thể thời gian hoàn thành các hạng mục quan trọng như đắp gia tải, dỡ tải, thi công các lớp kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và công trình phục vụ khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: Như Ngọc/Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

Chiều 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đến nay, khối lượng thi công 4 gói thầu xây lắp chính đạt 85,67% giá trị hợp đồng, vượt 0,23% so với tiến độ. Dự án thành phần 1 dài hơn 57 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành nền đường tuyến chính và phần bê tông cốt thép của 33/33 cầu; thảm bê tông nhựa được hơn 36 km. Theo kế hoạch, gói thầu 42 hoàn thành trong tháng 11/2026, gói thầu 44 trong tháng 12/2026; hai gói thầu 43 và 45 dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở, ngành, địa phương và nhà thầu rà soát tiến độ từng gói thầu, tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, phấn đấu đưa đoạn tuyến đủ điều kiện vào khai thác cuối năm 2026. Các vị trí còn vướng mắc cần được xử lý phù hợp, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Cùng với đó, các chủ đầu tư phải xây dựng phương án huy động vật liệu xây dựng tập kết hàng ngày, bố trí đầy đủ vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực và ca thi công. Chủ đầu tư cần thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, đôn đốc nhà thầu và các đơn vị liên quan thực hiện đúng kế hoạch.

Về giải ngân, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát kế hoạch vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán theo khối lượng thực tế hoàn thành, bảo đảm thực hiện kế hoạch giải ngân vốn năm 2026. Đồng thời, chủ động kiểm tra các điều kiện hợp đồng liên quan đến tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu, bảo đảm sử dụng vốn đúng quy định.

Các chủ đầu tư cũng cần cập nhật chi phí để điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án thành phần, bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án đã được Quốc hội quyết định. Đối với các công trình phục vụ khai thác như hệ thống ITS, ETC và trạm dừng nghỉ, thủ tục đầu tư cần được khẩn trương hoàn thiện.

TÌM THÊM NGUỒN VẬT LIỆU, NÂNG CÔNG SUẤT KHAI THÁC MỎ

Để bổ sung nguồn vật liệu, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác lại mỏ cát MS06 và cấp phép khai thác 3 mỏ cát mới gồm Tân Lộc, Phước Lộc và Trà Nóc để phục vụ dự án.

Thành phố cũng cần chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị khai thác, vận chuyển nhằm nâng tối đa công suất khai thác cát biển tại mỏ B1.4.

Trường hợp cần thiết, TP. Cần Thơ làm việc với các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Đồng Tháp để tìm kiếm nguồn cung bổ sung, đáp ứng yêu cầu thi công các dự án thành phần.

Đầu tháng 11/2026, TP. Hồ Chí Minh thống nhất hỗ trợ Cần Thơ 2,5 triệu mét khối đá để xây dựng tuyến cao tốc trọng điểm này. Hiện cơ quan chức năng hai thành phố đang tiến hành khảo sát, lấy mẫu kiểm định chất lượng, thống nhất giá cả, phương thức khai thác, vận chuyển để sớm có đủ nguồn đá phục vụ thi công. Ban Quản lý dự án và các nhà thầu phải bám sát công trường, làm việc thực chất, giải quyết dứt điểm vướng mắc để bảo đảm cao tốc về đích đúng tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với vật liệu đá, Bộ Xây dựng đề nghị TP. Cần Thơ làm việc với TP. Hồ Chí Minh để điều phối, hỗ trợ nguồn cung theo Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ Công Thương. Đồng thời, phối hợp với tỉnh An Giang và TP. Đồng Nai cân đối, hỗ trợ khối lượng đá còn thiếu cho dự án.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án thành phần 2 và dự án thành phần 4 rà soát tiến độ, có phương án điều phối và ưu tiên nguồn lực thi công các đoạn tiếp giáp với dự án thành phần 1 (tại nút giao Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) và đoạn kết nối với Quốc lộ 1. Việc này nhằm bảo đảm các đoạn tuyến được đưa vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, TP. Cần Thơ được đề nghị chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, công bố đơn giá ca máy, thiết bị khai thác cát theo thẩm quyền, làm cơ sở phê duyệt dự toán chi phí khai thác cát theo cơ chế đặc thù.

Đối với tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét nâng công suất, trữ lượng khai thác mỏ đá Antraco để ưu tiên cung cấp vật liệu cho dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Đồng thời, tỉnh cần chỉ đạo chủ đầu tư dự án thành phần 1 đẩy nhanh thi công, hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm thông xe đoạn tuyến từ Km0+314 đến nút giao ĐT943 (Km47+962) trong năm 2026, bảo đảm kế hoạch đề ra.