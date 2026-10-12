Gỡ vướng mặt bằng, thúc tiến độ các dự án tại khu vực Hòa Bình

Cụ thể, hội nghị báo cáo tình hình các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà; tiến độ Dự án xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi và đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án kè sông Bùi.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị cần rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, phân công trách nhiệm xử lý, tăng cường phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, tổng vốn thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà là hơn 4.053 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2026, trong tổng số 402,131 tỷ đồng vốn năm 2025 được kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026, các dự án đã giải ngân 152,188 tỷ đồng, đạt 37,85%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 37,4%, vốn ngân sách địa phương đạt 50%.

Đại diện Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Đến nay, 13/13 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 đã hoàn thành thi công, bàn giao đưa vào sử dụng và phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và triển khai thi công một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí còn vướng mắc, ảnh hưởng đến quá trình thi công. Việc phối hợp giữa chủ đầu tư, địa phương và các cơ quan liên quan trong xử lý khó khăn có thời điểm chưa quyết liệt.

Đối với Dự án xử lý cấp bách chống hạn, kè chống sạt lở, nạo vét khơi thông dòng chảy sông Bôi (Dự án thành phần 1), tổng mức đầu tư được duyệt là 350 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được bố trí 255 tỷ đồng và giải ngân toàn bộ số vốn này. Dự án gồm 36 hạng mục công trình, trong đó 22 hạng mục đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; 2 hạng mục đang thi công dở dang và 12 hạng mục chưa triển khai.

Qua rà soát, một số hạng mục chưa thực hiện đã được đầu tư bằng nguồn vốn khác hoặc không còn phù hợp với điều kiện địa hình, nhu cầu thực tế. Trong khi đó, nguồn vốn dự kiến bổ sung 95 tỷ đồng chưa đủ để triển khai toàn bộ các hạng mục còn lại. Trước thực tế này, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đề xuất rà soát, điều chỉnh danh mục, quy mô đầu tư, đồng thời đẩy nhanh quyết toán các công trình độc lập đã hoàn thành.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị.

Đối với 2 dự án kè sông Bùi trên địa bàn xã Lương Sơn, báo cáo tại hội nghị cho thấy tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh đều tăng so với phương án được phê duyệt ban đầu. Cụ thể, dự án đoạn từ cầu Bình Sơn đến cầu vào khu công nghiệp Nhuận Trạch dự kiến tăng từ 280 tỷ đồng lên 455,6 tỷ đồng; dự án đoạn từ cầu vào khu công nghiệp Nhuận Trạch đến cầu Bãi Sỏi tăng từ 240 tỷ đồng lên 366,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu do biến động giá vật liệu xây dựng, nhân công, máy thi công và chi phí giải phóng mặt bằng so với thời điểm phê duyệt dự án. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống kè, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và tạo điều kiện phát triển khu công nghiệp Nhuận Trạch.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, như việc chưa phê duyệt phương án bồi thường tại xã Thung Nai do vướng mắc liên quan đến đất chồng lấn; nhu cầu vốn còn thiếu so với kế hoạch; việc di dời hệ thống thiết bị hạ tầng ảnh hưởng đến bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công.

Quang cảnh Hội nghị.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Trương Mạnh Toàn đề nghị, UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, chấp thuận chủ trương cho Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định; giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, xác định cụ thể các hạng mục tiếp tục đầu tư, điều chỉnh hoặc cắt giảm; đồng thời đẩy nhanh công tác quyết toán các hạng mục đã hoàn thành; đề nghị các cơ quan chuyên môn và địa phương liên quan phối hợp rà soát, thống nhất danh mục, quy mô, nguồn vốn và thời gian thực hiện, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ điều chỉnh theo quy định...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh, trong quá trình triển khai, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường phối hợp, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với cả 3 nhóm dự án, yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, tiến độ xử lý từng nội dung tồn tại, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách mà còn phục vụ ổn định đời sống người dân vùng lòng hồ sông Đà, bảo vệ khu dân cư, đất sản xuất và chủ động ứng phó với thiên tai.