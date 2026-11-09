Gỡ vướng mặt bằng, tăng tốc thi công nút giao IC15 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tập trung tuyên truyền, đối thoại để dân hiểu

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 9/11, tại khu vực xây dựng nút giao IC15, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, thuộc dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các tổ công nhân tập trung hoàn thiện nền đường, móng mặt đường...

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được triển khai. Ông Nguyễn Tiến Chung, thôn Đông An cho biết, việc bàn giao đất phục vụ dự án không chỉ là thực hiện chủ trương của Nhà nước mà còn xuất phát từ mong muốn có thêm một tuyến kết nối giao thông thuận lợi cho quê hương.

Chính quyền địa phương xã Đông Cuông, tiếp tục vận động người dân bàn giao phần mặt bằng còn vướng.

Gia đình ông Chung có 73,4m² đất ở cùng khoảng 0,7 sào đất lúa thuộc diện thu hồi. Nhận thức được ý nghĩa của công trình, gia đình đã chủ động phối hợp với chính quyền và chủ đầu tư hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công.

"Nhà nước làm đường, làm trường, làm trạm thì gia đình tôi cũng đồng thuận. Nhà tôi bị thu hồi hơn 73m² đất thổ cư và gần một sào ruộng. Tôi bàn giao để nhà đầu tư sớm triển khai, dự án hoàn thành thì người dân đi lại thuận tiện, đường sá cũng bớt bụi", ông Chung chia sẻ.

Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai từ Km 123+080 - Km 244+155 có chiều dài khoảng 121,33km, tổng mức đầu tư 7.667,84 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/10/2025, sẽ về đích đúng kế hoạch vận hành trước tết Nguyên đán 2027.

Cùng chung tinh thần đó, gia đình ông Tạ Đình Toàn, thôn Đông An, xã Đông Cuông, phải bàn giao hơn 555m² đất ở và đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án.

Thời điểm đầu, do chưa nắm rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ cũng như phương án bố trí đất, gia đình ông Toàn còn nhiều băn khoăn.

Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương trực tiếp tuyên truyền, giải thích về chủ trương và quyền lợi của người có đất thu hồi, gia đình đã thống nhất bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 8/2026.

"Xã tuyên truyền, giải thích về chủ trương của Nhà nước, trong đó có phương án đất đổi đất. Gia đình tôi thống nhất giao đất trước để dự án triển khai, sau đó Nhà nước bố trí đất cho gia đình", ông Toàn cho biết.

Những trường hợp như gia đình ông Chung, ông Toàn cho thấy vai trò quan trọng của công tác dân vận trong triển khai các dự án hạ tầng.

Khi chính sách được giải thích rõ ràng, quyền lợi được quan tâm và những băn khoăn được đối thoại, người dân có thêm cơ sở để đồng thuận, cùng địa phương tháo gỡ khó khăn.

Nút giao IC15 được xây dựng tại Km165+690, thuộc Gói thầu XL 01 của dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 132 tỷ đồng, gồm nhà điều hành, trạm thu phí và hệ thống đường nhánh kết nối.

Đây là hạng mục có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối cao tốc với Đường tỉnh lộ 163, mở thêm hướng lưu thông, tạo thuận lợi cho hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân, doanh nghiệp trong khu vực.

Theo ông Trần Thống Nhất, Phó chủ tịch UBND xã Đông Cuông, thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Phần lớn các hộ đã thống nhất phương án, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công.

Tuy nhiên, tại khu vực đầu nút giao hiện vẫn còn một hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện đường nhánh kết nối với tuyến đường hiện hữu.

"Hiện nay còn vướng một hộ tại khu vực đầu nút giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục thành lập tổ công tác, trực tiếp gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền và vận động gia đình đồng thuận. Trường hợp gia đình vẫn không đồng thuận, địa phương sẽ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật", ông Nhất cho biết.

Quyết tâm đưa công trình về đích

Không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, trên công trường nút giao IC15, các đơn vị thi công cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bù đắp tiến độ, quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Theo ông Phan Thanh Cường, Giám đốc điều hành Gói thầu XL1, đến nay khối lượng thi công nút giao IC15 đạt khoảng 80%. Trong đó, nhà điều hành cơ bản hoàn thành; các đơn vị đang tập trung thi công nền, móng và mặt đường các đường nhánh, đồng thời hoàn thiện khu vực đảo thu phí.

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhà thầu đã huy động hơn 20 đầu máy, thiết bị cùng khoảng 25 - 30 công nhân thường xuyên làm việc tại công trường. Các mũi thi công được tổ chức thành 3 - 4 ca, kíp liên tục. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, công nhân có thể làm việc đến 23 - 24h đêm.

Dự án, nút giao IC15 giữ vai trò kết nối quan trọng với Đường tỉnh 163, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển cho khu vực.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, địa phương đã tháo gỡ được vướng mắc đối với một hộ dân, song hiện vẫn còn một hộ ông Dũng chưa bàn giao mặt bằng. Đây là vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thiện đường nhánh đấu nối với tuyến đường hiện hữu.

Nhà thầu mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quyết liệt trong công tác vận động, sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 25/11.

Ngay khi có mặt bằng, đơn vị sẽ tổ chức tăng ca, tăng kíp, huy động thêm nhân lực, thiết bị để tập trung thi công, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

Theo đại diện nhà thầu, nếu mặt bằng tiếp tục được bàn giao chậm, quỹ thời gian còn lại để hoàn thiện công trình sẽ rất hạn chế, gây khó khăn cho mục tiêu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng.

Thực tế tại công trường cho thấy, khối lượng công việc còn lại không nhỏ, trong khi thời gian hoàn thành dự án đang đến gần.

Vì vậy, bên cạnh việc duy trì các mũi thi công tại những vị trí đã có mặt bằng, việc giải quyết dứt điểm phần diện tích còn vướng được xem là điều kiện quan trọng để nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ.

Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai những hạng mục còn lại, kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Trong tổng thể dự án, nút giao IC15 giữ vai trò kết nối quan trọng với Đường tỉnh 163, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển cho khu vực.

Về phía chủ đầu tư, ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết: "Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ nút giao IC15, hạng mục nhà điều hành trạm thu phí cơ bản hoàn thành phần xây dựng, đang triển khai lắp đặt thiết bị.

Các đường nhánh cũng cơ bản hoàn thành công tác đào đắp nền, chuyển sang thi công móng và thảm bê tông nhựa mặt đường, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng.

Về giải phóng mặt bằng, địa phương đã tháo gỡ vướng mắc đối với một hộ dân, tuy nhiên vẫn còn một hộ ông Dũng chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện đường nhánh kết nối với tuyến đường hiện hữu.

Đại diện nhà thầu đề nghị địa phương quyết liệt giải quyết, bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 25/11. Khi có mặt bằng, nhà thầu sẽ tổ chức tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nguồn lực để bù tiến độ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục chậm bàn giao, việc hoàn thành công trình đúng kế hoạch sẽ gặp nhiều khó khăn".