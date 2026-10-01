Gỡ vướng mặt bằng, tăng tốc dự án chống ngập phía Bắc Hà Nội

Một hạng mục thuộc dự án trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng đã hoàn thành. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục

Những ngày cuối tháng 9-2026, dù thời tiết có nắng nóng, tuy nhiên không khí lao động, sản xuất trên công trường dự án trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng tại xã Mê Linh vẫn rất nhộn nhịp, khẩn trương.

Máy móc, trang thiết bị được nhà thầu huy động, tập trung nạo vét lòng dẫn và thi công tuyến kênh dẫn từ hệ thống trạm bơm ra sông Hồng. Đây cũng là những hợp phần cơ bản còn lại của tổng thể dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó Trưởng phòng Quản lý dự án đê điều (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội) cho biết, đến cuối tháng 9-2026, giá trị khối lượng thi công xây dựng công trình toàn dự án đã đạt khoảng 85% tổng khối lượng thiết kế.

Chủ đầu từ đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu mối: kênh dẫn vào bể hút, bể xả, nhà trạm, cống dẫn sau bể xả, cống qua đê, nhà điều hành (nhà quản lý), cổng, tường rào, sân đường, bồn cây…

Cụm công trình đầu mối trạm bơm Văn Khê. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với hạng mục xây dựng kênh và công trình trên kênh, khối lượng thi công đã hoàn thành đạt 78% so với thiết kế. Hạng mục cống ngầm bê tông cốt thép (kênh nối) cũng đã đạt 85% khối lượng.

“Hiện, chúng tôi đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu tập trung triển khai thi công các hạng mục còn lại trên kênh Thạch Phú và một số công trình trên kênh; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thi công hạng mục kênh xả”, ông Nguyễn Hoàng Tùng thông tin thêm.

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10

Mặc dù hiện nay, dự án xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng vẫn cơ bản đảm bảo tiến độ xây dựng theo kế hoạch, tuy nhiên, trong giai đoạn cuối triển khai này, vấn đề giải phóng mặt bằng đang đặt ra.

Theo ông Trịnh Văn Cừ, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Mê Linh, khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất của một số hộ dân phải di dời để thực hiện dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng dự án đang được UBND xã Mê Linh tích cực triển khai. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Một số trường hợp qua rà soát không đủ điều kiện để được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định, nhưng đang gửi đơn kiến nghị các cấp chính quyền xem xét bố trí chỗ ở. Số khác mong muốn có thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ khi bị thu hồi đất.

“Đối với từng trường hợp, chúng tôi đã lên phương án, báo cáo, xin ý kiến các sở, ban, ngành của thành phố. Quan điểm của chính quyền địa phương là bảo đảm các chế độ, chính sách tốt nhất cho người dân…”, ông Trịnh Văn Cừ nói thêm.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Mê Linh, dự kiến trong ít ngày tới, lãnh đạo xã sẽ trực tiếp đối thoại với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất để thực hiện dự án trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng; kết hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Mặc dù vậy, do tính chất cấp thiết của dự án, chính quyền địa phương cũng không loại trừ khả năng phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quy định; phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 10-2026.

Dự án trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng sau khi hoàn thành được kỳ vọng góp phần tích cực khắc phục “điểm nghẽn” úng ngập cho khu vực phía Bắc thành phố. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thiên tai diễn biến ngày một khó lường, việc đẩy nhanh tiến độ dự án nêu trên trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm 2026, kiến nghị UBND xã Mê Linh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đôn đốc nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ kế hoạch.