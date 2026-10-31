Gỡ vướng mặt bằng ở Lương Sơn

Đoàn giám sát HĐND xã Lương Sơn khảo sát thực địa, nắm tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Đến hết quý III/2026, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt gần 294 ha, tương đương 23,2%. Việc thu hồi đất phục vụ các dự án ảnh hưởng đến khoảng 4.825 hộ gia đình, cá nhân và 93 tổ chức.

Trong danh mục đang triển khai, 3 dự án mới gồm Công viên nghĩa trang Lương Sơn, Khu đô thị sinh thái Lâm Sơn và Khu đô thị sinh thái Hoà Sơn có tổng diện tích thu hồi 631,29 ha, chiếm gần 1/2 diện tích phải giải phóng mặt bằng của 57 dự án. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và người sử dụng đất trong xác minh nguồn gốc, kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường và giải quyết kiến nghị.

Theo đồng chí Chu Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, nhiều trường hợp đất đai có nguồn gốc phức tạp, tồn tại qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nhiều hộ gia đình, cá nhân. Hồ sơ phải xác minh qua nhiều bước, cần sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn nên mất nhiều thời gian giải quyết. Số lượng đơn thư kiến nghị, phản ánh và khiếu nại chưa được giải quyết dứt điểm còn lớn, chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Địa phương cũng nhìn nhận những hạn chế còn nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa thực sự chặt chẽ; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và triển khai thủ tục đầu tư còn chậm. Vai trò đôn đốc, kiểm tra của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ. Vì vậy, cùng với xử lý những tồn tại về hồ sơ đất, xã tập trung khắc phục sự chậm trễ trong phối hợp, giải quyết công việc.

Trong quý III/2026, UBND xã Lương Sơn đã ban hành 23 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 231 quyết định thu hồi đất; tổ chức các hội nghị triển khai, tuyên truyền, vận động phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với hoàn thiện thủ tục, địa phương tiếp tục tập trung giải quyết các hồ sơ, kiến nghị còn vướng để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng.

UBND xã Lương Sơn rà soát hồ sơ quy hoạch Khu đô thị Hòa Sơn và Khu du lịch sinh thái Lâm Sơn, yêu cầu đồng bộ hạ tầng, hạn chế tác động tới khu dân cư.

Đối thoại trực tiếp với người dân là một trong những giải pháp được địa phương chú trọng. Cùng với tuyên truyền, vận động, xã tập trung kiểm tra, xác minh và giải quyết các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, tái định cư. Đối với trường hợp có nguy cơ kéo dài, địa phương xác định phải rà soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý và phương án xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Để khắc phục hạn chế trong phối hợp, UBND xã yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện; duy trì giao ban hằng tuần, tập trung xử lý công việc chậm tiến độ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động giải quyết việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kịp thời khó khăn và nội dung cần phối hợp. Xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm tham mưu, chậm giải quyết công việc.

Những tháng cuối năm, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, đường điện 110kV và các dự án trọng tâm trên địa bàn đòi hỏi cấp ủy, chính quyền xã phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành, thấu đáo trong giải quyết từng hồ sơ, kiến nghị của người dân.

Các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ cải thiện kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu điện, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Gỡ vướng mặt bằng vì thế cũng là tạo điều kiện để nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả, mở thêm cơ hội việc làm và dư địa phát triển cho Lương Sơn.