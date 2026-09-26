Gỡ vướng mặt bằng nút giao Tỉnh lộ 12B

Hạ tầng khu tái định cư phường Kim Long theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong tháng 2/2027.

Chấp nhận thiệt thòi

Những ngày giữa tháng 9, gia đình ông Trần Thiện Kiệm ở tổ dân phố (TDP) Hương Mai, phường Kim Long, cơ bản hoàn tất việc phá dỡ tường thành, nhà xưởng để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Gia đình ông Kiệm có 588m² đất, trong đó 118m² nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện hạng mục nút giao Tỉnh lộ 12B. Do diện tích thu hồi dưới 200m², gia đình ông không thuộc diện được bố trí tái định cư (TĐC). “Đất có mức bồi thường theo quy định, thành phố đã thống nhất giá đất ở khu vực này thì mình chấp hành. So với giá thị trường đương nhiên là thấp, nhưng gia đình tôi chấp nhận”, ông Kiệm nói.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Chuyên ở TDP Hương Mai có 180m² đất, hiện kinh doanh quán bún thịt nướng. Sau khi thu hồi 93m², diện tích còn lại 87m² nhưng do vướng quy hoạch, phần đất còn lại đủ điều kiện sử dụng chỉ còn dưới 60m². Ông có đơn đề nghị Nhà nước thu hồi toàn bộ phần đất còn lại để được bố trí một lô đất TĐC và được chấp thuận. Ngày 13/9, gia đình ông chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

“Nhà nước mở đường, thu hồi đất, đền bù cho gia đình thỏa đáng nên chúng tôi đồng thuận, chấp hành. Gia đình tháo dỡ sớm còn được hỗ trợ 22 triệu đồng nên rất hoan hỷ”, ông Chuyên nói.

Ngày 16/9, gia đình bà Lê Thị Tường Vi cũng tháo dỡ phần mái che phía trước để bàn giao mặt bằng. Căn nhà hai tầng của gia đình bà bị ảnh hưởng một nửa, diện tích còn lại 101m² và không thuộc diện được bố trí TĐC.

“Chúng tôi chấp hành theo yêu cầu của Nhà nước. Hy vọng khi con đường rộng 22m hoàn thành, người dân địa phương có thêm cơ hội phát triển”, bà Vi chia sẻ.

Theo Quyết định 89 ngày 27/8/2026 của UBND thành phố, trường hợp bàn giao mặt bằng trong vòng 5 ngày kể từ ngày có thông báo được thưởng 22 triệu đồng; các mốc tiếp theo được hỗ trợ lần lượt 15 triệu đồng và 7,5 triệu đồng.

15 trường hợp chưa giao mặt bằng

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn, qua phường Kim Long có 4 hạng mục gồm: đường gom cầu Tuần, đường gom mỏ đá, khu TĐC và nút giao Tỉnh lộ 12B.

Theo ông Nguyễn Thắng Duy, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đô thị phường Kim Long, 2 hạng mục đường gom đã cơ bản hoàn tất GPMB. Đường gom cầu Tuần ảnh hưởng 9 hộ dân; đường gom mỏ đá liên quan đến đất của hai tổ chức và một phần đất do phường quản lý.

Tại khu TĐC phường Kim Long, 4 hộ sau khi nhận đất đã bắt đầu xây dựng nhà ở. Khu TĐC rộng khoảng 1,6ha đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật gồm đường nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước và điện ngầm. Công trình khởi công ngày 20/5/2026, dự kiến bàn giao ngày 20/2/2027.

Hiện nay, vướng mắc tập trung tại hạng mục nút giao Tỉnh lộ 12B, khu vực Km72+370, thuộc TDP Hương Mai. Phạm vi thu hồi tại đây hơn 149.000m², gồm 323 thửa. Trong đó, đất nông nghiệp hơn 106.000m² với 223 thửa; đất ở và đất sản xuất, kinh doanh gần 9.000m² với 37 thửa; hơn 34.000m² còn lại là đất khác do UBND phường quản lý.

Đối với đất nông nghiệp, UBND phường Kim Long phê duyệt 8 đợt bồi thường, tổng giá trị gần 25 tỷ đồng cho 223 thửa và hoàn thành GPMB.

Riêng đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, phương án bồi thường được phê duyệt với tổng giá trị 48,7 tỷ đồng. Tính đến ngày 17/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 (Ban 1) chi trả tiền cho 19/32 hộ chính có đất thu hồi và 8/13 hộ có tài sản. Có 14/32 hộ chính và 7/13 hộ có tài sản đã bàn giao mặt bằng. Đối với đất sản xuất, kinh doanh, 2/5 thửa đã nhận tiền.

Báo cáo của Ban 1 cho thấy, trong tổng số 37 thửa đất ở và đất sản xuất, kinh doanh, 22 thửa đã nhận tiền và thống nhất bàn giao. Các hộ đang dọn dẹp nhà cửa, dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào ngày 25/9. 15 trường hợp còn lại đang được tiếp tục vận động, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9.

Ông Ngô Hồng Đức ở 261 đường Văn Thánh có 642m² đất, trong đó 574m² bị thu hồi. Ông cho biết, gia đình đồng tình với chủ trương thực hiện dự án, nhưng còn băn khoăn về mức bồi thường. “Chúng tôi rất phấn khởi và đồng tình với chủ trương của dự án. Tuy nhiên, giá bồi thường về đất quá thấp, giá trị tài sản trên đất cũng chưa thỏa đáng. Tôi đề nghị chính quyền các cấp quan tâm, xem xét để việc bồi thường thỏa đáng hơn, bảo đảm quyền lợi của người dân”, ông Đức kiến nghị.

Tại các buổi đối thoại giữa UBND phường, Ban 1 và một số hộ cho rằng giá đất áp dụng để bồi thường tại khu vực Long Hồ, Văn Thánh thấp hơn giá giao dịch thực tế trên thị trường. Người dân cũng kiến nghị về chính sách hỗ trợ, TĐC và việc xác định hộ chính, hộ phụ.

Ông Nguyễn Thắng Duy cho biết, việc một số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức chưa bàn giao mặt bằng tại khu vực nút giao Tỉnh lộ 12B đang ảnh hưởng đến việc triển khai các phần việc liên quan theo kế hoạch.

Chạy đua với thời hạn 30/9 Ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long cho hay, với 15 trường hợp còn lại, phường đã thành lập ban vận động, tổ chức đến từng nhà vận động các hộ sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/9. Với những hộ đã nhận tiền và đang tháo dỡ, mặt bằng dự kiến tiếp tục được bàn giao trong những ngày tới. Đối với các trường hợp chưa đồng thuận, chính quyền địa phương và Ban 1 tiếp tục trực tiếp gặp gỡ, giải thích chính sách, vận động người dân trước khi thực hiện các bước tiếp theo.