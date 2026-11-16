Gỡ vướng mặt bằng dự án cảng Mỹ Thủy và Khu tái định cư Hải An

Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, là dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng kết nối vùng, trung chuyển hàng hóa, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, qua kiểm tra và đối thoại, 12 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án cảng Mỹ Thủy nêu 7 nhóm vấn đề chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ. Đáng chú ý, người dân kiến nghị được nhận tiền bồi thường đất rừng sản xuất cùng thời điểm bồi thường nhà ở để có điều kiện tái định cư, ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với từng hộ, lập biên bản ghi rõ nội dung người dân đồng thuận, kiến nghị và những đề xuất không có cơ sở pháp lý. Các đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng phải vận dụng tối đa chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, hoàn thành đối thoại và xử lý kiến nghị trước ngày 21/11/2026. Lãnh đạo xã Mỹ Thủy và Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) có trách nhiệm giải thích tiến độ đầu tư gắn với kế hoạch giải phóng mặt bằng từng khu vực, ưu tiên giải phóng mặt bằng tại những nơi người dân đang sinh sống để tạo sự đồng thuận.

Tại Khu tái định cư Hải An, giải phóng mặt bằng còn vướng khoảng 1,5 ha thuộc giai đoạn 2021–2025 và hơn 12 ha thuộc giai đoạn sau năm 2025. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phê duyệt phương án bồi thường đối với 1,5 ha trước ngày 20/11; hoàn thành xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và giải quyết kiến nghị của người dân đối với diện tích hơn 12 ha trước ngày 22/11, phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/11/2026.

Tiến độ hoàn thiện khu tái định cư Hải An còn ảnh hưởng đến kế hoạch di dời trường học cũ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cảng. UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh bổ sung nhân lực, máy móc, tăng mũi thi công, hoàn thành các hạng mục liên quan đến trường học trước ngày 30/11. Đối với những hạng mục dân dụng không vướng mặt bằng, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công.

Các đơn vị tập trung máy móc thi công vũng quay tàu Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đối với khu bến cảng Mỹ Thủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh phía Nam xác định các vị trí còn vướng giải phóng mặt bằng gồm khu hàng quán dịch vụ bãi tắm, đất nuôi trồng thủy sản, bãi chứa 2b và khu nhà ở phía Nam đường tỉnh lộ 582. UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Trung tâm lập kế hoạch giải phóng mặt bằng chi tiết, xác định rõ từng công việc, thời hạn hoàn thành và đơn vị chịu trách nhiệm, báo cáo trước ngày 18/11; đồng thời hoàn thành bàn giao mặt bằng khu hàng quán dịch vụ bãi tắm và đất nuôi trồng thủy sản trước ngày 30/11/2026.

Để kiểm soát tiến độ, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ công tác theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng hằng ngày, hằng tuần. Người đứng đầu chính quyền địa phương và các đơn vị trực tiếp thực hiện phải chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả nhiệm vụ được giao.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có quy mô khoảng 685 ha, tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, gồm 10 bến, có khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT, triển khai qua 3 giai đoạn đến năm 2036. Hai bến đầu tiên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2026.

Khu tái định cư Hải An giai đoạn 2 có diện tích 43,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 268 tỷ đồng, gồm 222 lô đất; trong đó, 86 lô thuộc giai đoạn 2021–2025, còn 136 lô triển khai sau năm 2025. Đến nay, đã có 86 lô thuộc giai đoạn đầu được xây dựng, trong đó, có 60 lô đủ điều kiện giao đất.