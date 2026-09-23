Gỡ vướng mặt bằng để cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng cán đích

Thi công hạng mục mái taluy, hệ thống thoát nước và an toàn trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng đoạn qua địa bàn phường Đông Kinh, Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 23/9, kiểm tra quá trình triển khai dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học yêu cầu sở, ngành liên quan, các địa phương, nhà thầu tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, tăng tốc hoàn thiện các hạng mục, khối lượng còn lại, sớm đưa dự án trọng điểm này về đích trong năm 2026.

Các địa phương, sở, ngành, cơ quan liên quan, nhà thầu rà soát lại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; chủ động, linh hoạt vận dụng quy định để xử lý ngay những vấn đề phát sinh; đặc biệt chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái định cư để di chuyển nốt những hộ dân trong vùng dự án, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh việc triển khai, đảm bảo tiến độ dự án này có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Khi vướng mặt bằng sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ, khối lượng thi công, kéo theo đó là tác động xấu đến giải ngân vốn đầu tư công cho dự án. Vì thế, các khâu, hạng mục phải được triển khai, tiến hành đồng bộ, khẩn trương mới có thể đạt được hiệu quả,” Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn phân tích.

Từ thực tế đó, các địa phương phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai ngay phương án giải phóng mặt bằng những vị trí còn vướng mắc; khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công xong trước 31/10. Từ nay đến hết năm 2026 thời gian còn khá ngắn nên nhà thầu, doanh nghiệp dự án, đơn vị thi công phải tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” làm thêm giờ để hoàn thành những hạng mục còn lại của dự án...

Ghi nhận thực tế cho thấy đoạn 27km trên tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, đoạn từ km45, nối với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, thuộc xã Nhân Lý đến nút giao IC03, kết nối với Quốc lộ 4B, phường Kỳ Lừa đã thông xe kĩ thuật từ giữa năm 2026, song do chưa hoàn thiện đường gom, chưa đủ điều kiện an toàn nên chưa thể khai thác thương mại.

Một số đoạn, vị trí trên tuyến chính gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị bị vướng mặt bằng hiện mới cơ bản xong phần nền đường cấp phối, chưa thảm bêtông nhựa. Tuyến kết nối với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục...

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Bế Đức Minh thông tin hiện trên toàn tuyến đã bàn giao trên 603ha, đạt hơn 99% theo ranh giới giải phóng mặt bằng bước thiết kế kỹ thuật; hoàn thành di dời toàn bộ 1.150 ngôi mộ; di chuyển 465/474 hộ trong phạm vi dự án phải di chuyển nhà ở. Trên tuyến chính, mặt đường cơ bản đã được bàn giao. Những vướng mắc chủ yếu tập trung tại tuyến nhánh, đường gom, đường ngang, đường hoàn trả chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất bổ sung, một số nút giao...

Trên toàn tuyến có 5 gói thầu; nhà thầu đã triển khai 118 mũi thi công. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng thiết kế và thi công. Trên tuyến còn hơn 50 vị trí đường gom, đường ngang, đường hoàn trả chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng...

Chính quyền các cấp, cơ quan liên quan tỉnh Lạng Sơn và nhà thầu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, tăng tốc thi công để hoàn thành toàn bộ dự án này vào cuối năm 2026.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng (khởi công tháng 4/2024) dài gần 60km, gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dài hơn 43km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, dài khoảng 16km. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m) hoàn thành trong năm 2026./.