Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ nút giao IC15, cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nhận thấy khi nút giao IC15 hoàn thành, việc đi lại, giao thương của người dân địa phương sẽ thuận lợi hơn, gia đình ông Nguyễn Tiến Chung, thôn Đông An, xã Đông Cuông đã chủ động bàn giao diện tích đất ở và đất sản xuất để phục vụ dự án.

Hạng mục nút giao IC15 thuộc Gói thầu xây lắp số 1, Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Lào Cai), đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Chung có 73,4 m² đất ở cùng khoảng 0,7 sào đất lúa thuộc diện thu hồi. Sau khi nắm rõ chủ trương và phương án thu hồi đất, gia đình ông Chung chủ động phối hợp với chính quyền và chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

“Nhà nước làm đường, làm trường, làm trạm thì gia đình tôi cũng đồng thuận. Nhà tôi bị thu hồi hơn 73 m² đất thổ cư và gần một sào ruộng. Tôi bàn giao để nhà đầu tư sớm triển khai, dự án hoàn thành thì người dân đi lại thuận tiện, đường sá cũng bớt bụi” - ông Nguyễn Tiến Chung chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Chung (áo đen, đứng giữa), thôn Đông An, xã Đông Cuông, chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thi công nhà điều hành nút giao IC15.

Gia đình ông Tạ Đình Toàn, cùng thôn Đông An, ban đầu còn băn khoăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí đất khi hơn 555 m² đất ở, đất trồng cây lâu năm thuộc diện thu hồi phục vụ nút giao IC15. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích cụ thể, gia đình ông đã đồng thuận bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 8/2026.

“Xã tuyên truyền, giải thích về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong đó có phương án đất đổi đất. Gia đình tôi thống nhất giao đất trước để dự án được sớm triển khai, sau đó Nhà nước sẽ bố trí đất cho gia đình” - ông Tạ Đình Toàn cho biết.

Được chính quyền địa phương tuyên truyền, giải thích và hỗ trợ di dời nhà cửa, ông Nguyễn Đăng Toàn (thôn Đông An) đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào cuối tháng 8/2026.

Nút giao IC15 được xây dựng tại Km165+690, thuộc Gói thầu xây lắp số 1 của Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai. Hạng mục có tổng mức đầu tư khoảng 132 tỷ đồng, gồm nhà điều hành, trạm thu phí và hệ thống đường nhánh kết nối. Để bảo đảm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Tại địa bàn xã Đông Cuông, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách, vận động người dân đồng thuận bàn giao đất.

Nhờ đó, phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng đã thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đến nay, hạng mục nút giao IC15 đã đạt khoảng 80% khối lượng, giá trị thực hiện khoảng 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, mặt bằng tại khu vực đầu nút giao vẫn còn một hộ chưa đồng thuận. Việc giải quyết vướng mắc tại vị trí này đang được chính quyền địa phương tập trung thực hiện nhằm sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Nút giao IC15 đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ông Trần Thống Nhất - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết, địa phương sẽ tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách và lợi ích lâu dài của dự án.

“Hiện nay còn vướng một hộ tại khu vực đầu nút giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục trực tiếp gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền và vận động gia đình đồng thuận. Trường hợp gia đình vẫn không đồng thuận, địa phương sẽ thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật” - ông Trần Thống Nhất thông tin thêm.

Với phương châm mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu có thêm điều kiện tổ chức thi công đến đó, hạn chế việc gián đoạn và điều chỉnh phương án triển khai. Sau khi những vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai các hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ chung của nút giao IC15 và toàn bộ dự án.

Ông Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, cho biết: “Sau khi địa phương tháo gỡ các vấn đề về giải phóng mặt bằng, chúng tôi đã chỉ đạo nhà thầu khẩn trương triển khai ngay các hạng mục thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành chung của hạng mục IC15, kịp với tiến độ chung của dự án trong năm 2026”.

Theo kế hoạch, Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành vào cuối năm 2026. Trong tổng thể dự án, nút giao IC15 giữ vai trò quan trọng bởi khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với Đường tỉnh 163, mở thêm hướng lưu thông thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, việc nút giao được đưa vào khai thác còn tạo điều kiện kết nối hàng hóa từ các vùng sản xuất, khu công nghiệp với các đô thị, trung tâm logistics và khu vực kinh tế cửa khẩu.

Sau khi hoàn thành, nút giao IC15 sẽ kết nối với Đường tỉnh 163, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc về mặt bằng không chỉ là yêu cầu để nhà thầu có thể thi công liên tục. Đó còn là bước quyết định để nút giao IC15 sớm hoàn thành, đưa một công trình giao thông quan trọng phát huy hiệu quả, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực và các địa phương lân cận.