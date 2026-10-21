Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh dự án logistics đường thủy phía Nam

Ngày 21/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Vĩnh Long về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam (Dự án SWCLD), đoạn qua địa bàn tỉnh.

Dự án SWCLD có tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, đi qua các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Đồng Nai. Theo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng), dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt đầu tư ngày 30/10/2023, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030. Tại Vĩnh Long, dự án chủ yếu nâng cấp tuyến sông Măng Thít và kênh Chợ Lách đạt cấp II kỹ thuật đường thủy nội địa; xây dựng kè tại các khu vực nạo vét mở rộng, cầu Chợ Lách 2; lắp đặt hệ thống báo hiệu, hoàn trả đường dân sinh và hệ thống thoát nước. Cụ thể, dự án triển khai trên sông Trà Ôn với chiều dài 9,2 km; sông Măng Thít dài 46,9 km, trong đó kè bảo vệ bờ dài khoảng 10,67 km; kênh Chợ Lách dài 7,9 km, trong đó kè bảo vệ bờ dài khoảng 8,27 km và đường dân sinh dài 3,91 km.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc khơi thông hạ tầng giao thông, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thiện hành lang đường thủy kết nối miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Thứ trưởng đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh, các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các xã trong triển khai thực hiện dự án. Sự phối hợp của địa phương, nhất là các xã có dự án đi qua, không chỉ cần thiết trong quá trình triển khai mà còn có vai trò quan trọng khi đưa tuyến vào khai thác, phát huy hiệu quả vận tải, kết nối hàng hóa, góp phần chỉnh trang đô thị, nông thôn dọc tuyến và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang lưu ý, giải phóng mặt bằng là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định đến tiến độ thi công. Do đó, tỉnh cần rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả đầu tư.

Đối với việc tiếp nhận chất nạo vét, tỉnh cần quan tâm bố trí bãi chứa, tối ưu hóa việc sử dụng chất nạo vét để địa phương chủ động khai thác, sử dụng phù hợp. Đồng thời, tỉnh cần xây dựng phương án tái định cư, tạm cư cho người dân; Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá hiện trạng các bến khách ngang sông, bến tạm, bến dân sinh dọc tuyến kè để có phương án phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam có ý nghĩa chiến lược đối với việc khơi thông hạ tầng giao thông, logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng, góp phần kết nối, lưu thông hàng hóa.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8/2026, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 706 tỷ đồng. Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành đo đạc tại 7/8 xã, phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc trước ngày 15/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phúc Sơn – TTXVN

Đối với công tác tái định cư cho người dân, qua rà soát, toàn dự án có khoảng 265 hộ có nhu cầu bố trí tái định cư tập trung. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư tại Tam Bình và Trà Ôn , dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt dự án Khu tái định cư Chợ Lách. Trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng tái định cư, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương có phương án hỗ trợ tạm cư để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đối với việc tiếp nhận chất nạo vét, trên cơ sở đề xuất vị trí của Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thống nhất phương án tiếp nhận, bảo đảm yêu cầu về môi trường và tạo thuận lợi cho tiến độ nạo vét luồng tàu.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp tục đồng hành, chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đã cam kết với Bộ Xây dựng, phục vụ khởi công dự án. Đồng thời, lưu ý, các địa phương có tuyến đi qua cần rà soát quy hoạch, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để các ngành chuyên môn có phương án xử lý phù hợp; quản lý chặt chẽ các mốc giới và chủ động phối hợp trong quá trình triển khai cũng như đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.