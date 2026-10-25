Gỡ vướng mặt bằng cho hàng loạt dự án du lịch tại biển Hải Tiến

Ngày 25/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã có 6 dự án du lịch biển phải thu hồi đất chưa triển khai theo kế hoạch ban đầu, chậm so với tiến độ ban đầu đã được rà soát, tìm biện pháp tháo gỡ.

Các dự án gồm: Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Phương Trang Việt Nam, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường của Công ty Xứ Đoài và Công ty Việt Trí, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO, Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh và Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch biển Hải Tiến (nằm trên địa phận xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh).

Theo ông Lê Văn Trọng, các dự án này đã được nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất cho thuê đất từ lâu (trên dưới 10 năm). Các dự án này thuộc diện nhà nước thu hồi đất bàn giao rồi cho chủ đầu tư, nhà đầu tư ứng tiền để tiến hành bồi thường, hỗ trợ GPMB. Một số dự án đã được đầu tư, xây dựng một số hạng mục, tiến hành đưa vào khai thác du lịch nhiều năm nay.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến chậm tiến độ do vướng GPMB.

Theo phân cấp quản lý, UBND xã có trách nhiệm: Phối hợp với chủ đầu tư GPMB, quản lý trật tự xây dựng và bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với khu vực thực hiện dự án.

Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, có 4 dự án đang gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, chưa hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công công trình. Cụ thể, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường của Công ty Xứ Đoài và Công ty Việt Trí có 10 hộ dân bị ảnh hưởng, phải thu hồi đất. Chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã nhiều lần tiến hành làm việc, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận đất tái định cư để bàn giao mặt bằng cho dự án, nhưng các hộ không chấp thuận.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126 có 7 hộ dân bị ảnh hưởng, phải thu hồi đất, nhưng hiện tại các hộ dân không chấp thuận bàn giao mặt bằng dù chính quyền đã kiên trì vận động, thuyết phục. Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty Cổ phần Phương Trang Việt Nam 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO 3 hộ dân bị ảnh hưởng không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao đất.

Các hạng mục của dự án bị chậm so với tiến độ ban đầu nên dù dự án đã đưa vào khai thác nhưng chưa đồng bộ, thiếu tính thẩm mỹ.

Ông Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến chia sẻ, nguyên nhân các hộ dân không đồng ý bàn giao đất vì cho rằng giá tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa phù hợp. Các hộ dân cho rằng, thời điểm hiện tại nếu bàn giao đất họ chỉ được nhận tiền đền bù, hỗ trợ theo đơn giá từ năm 2004. "Có hộ áp theo đơn giá bồi thường năm 2004 thì tiền bồi thường về đất có 80 triệu, tiền nhà cửa và tài sản trên đất 30 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo luật đất đai hiện hành, các hộ này bị thu hồi đất năm 2024 nên phải áp giá đền bù thời điểm thu hồi đất", ông Trọng nói.

Để hỗ trợ người dân bị thu hồi đất, phục vụ dự án đỡ thiệt thòi, chính quyền xã Hoằng Tiến đã làm việc, đấu nối và vận động các doanh nghiệp thực hiện dự án cam kết sẽ ưu tiên cho các hộ này được thuê Shophouse tại dự án sau khi hoàn thành để kinh doanh du lịch.

"Chúng tôi chỉ có thể làm cầu nối, vận động doanh nghiệp cho các hộ được ưu tiên thuê căn Shophouse trong dự án để kinh doanh. Cái này không có trong quy định, mà chúng tôi chỉ vận động thôi", PCT UBND xã Hoằng Tiến chia sẻ.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với chính quyền các địa phương và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch tại biển Hải Tiến (Ảnh: VP UBND tỉnh Thanh Hóa).

Theo ông Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến, để tìm tháo gỡ vướng mắc về GPMB, sớm đưa các dự án vào hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, nếu vận động thuyết phục không có kết quả, chính quyền sẽ thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Ông Lưu Mạnh Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh thông tin, dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh và Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch biển Hải Tiến nằm một phần trên địa bàn xã. Đối với dự án này, đã hoàn thành GPMB. Tuy nhiên, có khoảng 300m2 đã được giao cho công ty đang bị một số hộ gia đình, cá nhân tái chiếm sử dụng. Các hộ đã có đơn khởi kiện và được tòa án thụ lý, giải quyết, nhưng chưa có kết quả cuối cùng.

Trước đó, ngày 17/10, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và làm việc, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc các dự án du lịch sinh thái biển tại xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh.

Sau khi kiểm tra, nghe báo cáo và ý kiến các ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp trong việc xúc tiến, triển khai các dự án trên địa bàn 2 xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến.

Đồng thời, ông Cao Văn Cường cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong các bước triển khai thực hiện dự án, đặc biệt là công tác GPMB của các địa phương và yêu cầu UBND 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh phải tập trung, nỗ lực hơn nữa trong công tác GPMB, phối hợp cùng các ngành, đơn vị liên quan sớm hoàn tất, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư. Nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo trực tiếp về UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết, đồng thời phải báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB cũng như việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án về Văn phòng UBND tỉnh.