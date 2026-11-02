Gỡ vướng mặt bằng cho các dự án du lịch ven biển Hải Tiến

Cán bộ xã Hoằng Tiến thực hiện chi trả tiền bồi thường, GPMB cho các hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi các dự án du lịch sinh thái ven biển.

Những dự án kéo dài

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ ven biển, được đưa vào khai thác, sử dụng chính thức từ năm 2012. Những năm qua, cùng với phát triển hạ tầng, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn khu vực này để đầu tư các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, góp phần từng bước hình thành diện mạo của một khu du lịch biển năng động. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án triển khai kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất.

Theo báo cáo của các địa phương, hiện có 6 dự án du lịch sinh thái biển trên địa bàn còn gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cụ thể: Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Linh Trường của Công ty TNHH Xứ Đoài và Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Việt Trí; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty CP Đầu tư du lịch biển Hải Tiến 126; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty CP Phương Trang Việt Nam; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO; Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến và Dự án Khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng Quý Lâm. Đáng chú ý, phần lớn các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành theo tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu là những khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB; bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến xác định nguồn gốc đất, thủ tục pháp lý, điều chỉnh quy hoạch.

Theo đại diện UBND xã Hoằng Tiến, các dự án trên địa bàn đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất từ khoảng 10 năm trước. Theo cơ chế thực hiện, Nhà nước thu hồi đất để bàn giao cho nhà đầu tư, doanh nghiệp ứng kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB. Một số dự án đã xây dựng các hạng mục công trình và đưa một phần vào khai thác du lịch. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành GPMB toàn bộ diện tích.

Qua rà soát, hiện có 4 dự án trên địa bàn xã Hoằng Tiến chưa hoàn thành công tác GPMB. Phần diện tích còn vướng mắc liên quan đến đất của 27 hộ dân trong xã. Nguyên nhân chủ yếu khiến các hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng là do còn ý kiến khác nhau về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng dự án của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại EURO còn gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, liên quan đến các phán quyết của TAND tỉnh và TAND cấp cao.

Quyết liệt trong GPMB

Trước những khó khăn kéo dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xác định cụ thể nguyên nhân và trách nhiệm trong giải quyết vướng mắc tại từng dự án. Tại buổi kiểm tra tiến độ GPMB và làm việc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án du lịch sinh thái biển thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và bộ phận có liên quan của địa phương tích cực vào cuộc, tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn; ưu tiên bố trí phòng làm việc chung có máy móc, thiết bị để cán bộ, công chức, viên chức tập trung xử lý công việc, thống nhất phương pháp, biện pháp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tình trạng kéo dài thời gian do phải chờ ý kiến của các bộ phận liên quan.

Ông Lê Duy Trọng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đang tập trung rà soát hồ sơ từng dự án, phân loại cụ thể các trường hợp còn vướng mắc để có phương án giải quyết phù hợp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình GPMB. Cùng với việc công khai, giải thích rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ và quyền lợi của người có đất thu hồi, xã đã chủ động kết nối, vận động các doanh nghiệp thực hiện dự án cam kết hỗ trợ thêm bằng tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhờ kiên trì vận động, thuyết phục, đến ngày 29/10/2026, đã có 11/27 hộ dân thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Đối với các trường hợp còn lại, địa phương tiếp tục đối thoại, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc theo quy định; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng không chấp hành quyết định thu hồi đất.

Tại xã Hoằng Thanh, việc giải quyết những tồn tại liên quan đến dự án du lịch cũng được chính quyền địa phương quan tâm phối hợp thực hiện và hoàn thành tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền của xã. UBND xã Hoằng Thanh đã hoàn thành GPMB diện tích đất ngư dân mượn làm nơi trông coi ngư cụ; cơ bản hoàn thiện trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hải Tiến đến năm 2030. Đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh cho biết, Dự án du lịch sinh thái biển Tiến Thanh có một phần diện tích trên địa bàn xã, trong đó có khoảng 300m2 đã được giao cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần diện tích này đang có tranh chấp dân sự và hiện nay đang được tòa án thụ lý, giải quyết.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và sự phối hợp của các sở, ngành, doanh nghiệp, những vướng mắc tại các dự án đang từng bước được tập trung giải quyết. Việc sớm hoàn thành GPMB, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý không chỉ tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương ven biển.