Nhiều dự án lớn, áp lực tiến độ không nhỏ

Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tại Thanh Hóa, nhiều dự án giao thông có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được triển khai, kỳ vọng hình thành những trục kết nối chiến lược, nâng cao năng lực vận tải và tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, dịch vụ.

Công tác giải phóng mặt bằng cần được chuẩn bị từ sớm.

Đáng chú ý là dự án xây dựng Quốc lộ 45, đoạn từ giáp ranh tỉnh Ninh Bình đến trung tâm tỉnh Thanh Hóa. Theo Nghị quyết số 92/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, dự án được điều chỉnh với tổng mức đầu tư tối đa 8.073 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 68,35km, chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, 52,9km nâng cấp Quốc lộ 45 và 15,45km xây dựng mới tuyến kết nối Quốc lộ 45 với đường Vành đai phía Tây.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực trung du, miền núi với trung tâm tỉnh, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và phát triển các khu công nghiệp. Theo kế hoạch, dự án triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027, thi công giai đoạn 2028-2029 và hoàn thành năm 2030.

Tuyến quốc lộ 45 giao với Vành đai phía Tây

Với chiều dài lớn, đi qua nhiều địa bàn, dự án đặt ra yêu cầu cao về khảo sát hiện trạng, xác định phạm vi thu hồi đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Nếu không chủ động chuẩn bị mặt bằng ngay từ đầu, nguy cơ phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng tiến độ là điều khó tránh khỏi.

Một công trình khác là dự án đường nối trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng Hàng không Thọ Xuân, dài 23,11km, tổng mức đầu tư 3.339 tỷ đồng, đi qua 8 xã và ảnh hưởng đến 2.268 hộ dân. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần kết nối trung tâm tỉnh với sân bay, mở rộng không gian phát triển về phía Tây.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án từng đình trệ trong thời gian dài do khó khăn về nguồn vốn và GPMB. Sau khi từng bước tháo gỡ các vướng mắc, công trình đang được tái khởi động, các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc thi công trở lại tại nhiều vị trí.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải đồng hành vào cuộc.

Đáng chú ý, sự đồng thuận của người dân đang góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ. Một số hộ thuộc diện thu hồi đất đã chủ động bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Người dân cũng kỳ vọng tuyến đường sớm hoàn thành, góp phần cải thiện giao thông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế và ổn định đời sống.

Nhìn lại công tác chuẩn bị để dự án về đích đúng hạn

Nếu dự án đường nối sân bay Thọ Xuân cho thấy nỗ lực khắc phục khó khăn để tái triển khai, thì dự án đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia là bài học đáng chú ý về sự thiếu đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai tại Thanh Hóa.

Dự án có tổng chiều dài 29,9km, tổng mức đầu tư 3.372,661 tỷ đồng, ban đầu được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với kế hoạch hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Tuy nhiên, quá trình triển khai không đạt yêu cầu. Đến cuối tháng 12/2024, nhà đầu tư mới phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở được 4,69km/29,9km; công tác lựa chọn nhà thầu chậm 7 tháng so với kế hoạch. Giá trị xây lắp thực hiện chỉ khoảng 1,1 tỷ đồng và từ ngày 12/1/2024, dự án không tiếp tục thi công.

Bên cạnh đó, phương án huy động vốn cũng không đáp ứng yêu cầu. Theo hợp đồng, nhà đầu tư phải huy động 809,9 tỷ đồng vốn vay, nhưng hợp đồng tín dụng cung cấp chỉ đạt 570 tỷ đồng. Trước những khó khăn này, nhà đầu tư đề nghị chấm dứt hợp đồng dự án.

Để tiếp tục triển khai công trình, tỉnh đã đề xuất chuyển đổi từ hình thức BOT sang đầu tư công, với phương án bố trí nguồn vốn còn lại từ ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương. Tới nửa cuối năm 2026 dự án thành phần này mới được triển khai trên thực địa.

Thực tế cho thấy, tiến độ một dự án không chỉ phụ thuộc vào mặt bằng mà còn chịu tác động trực tiếp từ chất lượng chuẩn bị đầu tư, khả năng thu xếp vốn, phê duyệt thiết kế và lựa chọn nhà thầu. Nếu các khâu này không được thực hiện đồng bộ, công trình vẫn có thể đình trệ ngay cả khi đã có điều kiện triển khai thi công.

Chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm quyền lợi người dân

Từ thực tiễn các dự án trọng điểm, yêu cầu đặt ra đối với Thanh Hóa là phải chuẩn bị công tác GPMB từ sớm, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát nguồn gốc đất, phạm vi thu hồi, số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư; kịp thời nhận diện những vị trí có nguy cơ phát sinh vướng mắc để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, công tác bồi thường, hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Đối với các hộ phải di dời, cần quan tâm bố trí khu tái định cư có hạ tầng thiết yếu, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nguồn vốn cũng phải được bố trí đồng bộ với tiến độ thực hiện. Tránh tình trạng phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng thiếu kinh phí chi trả, hoặc mặt bằng đã bàn giao nhưng nhà thầu không thể thi công do thiếu vốn.

Thanh Hóa đang kỳ vọng các dự án giao thông trọng điểm sẽ tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn những kỳ vọng đó trở thành hiện thực, các nút thắt về mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư cần được tháo gỡ đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu.

Mặt bằng được chuẩn bị tốt, nguồn vốn được bảo đảm và trách nhiệm của từng đơn vị được xác định rõ chính là những điều kiện quan trọng để các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển bền vững cho Thanh Hóa tăng trưởng 2 con số.