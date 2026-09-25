Gỡ vướng mắc về điện rác, quy hoạch phát triển điện lực

Chiều 25/9, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Võ Hoàng Ngân chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Võ Hoàng Ngân phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu khai mạc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Võ Hoàng Ngân cho biết dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, khai mạc ngày 17/10.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị các đại biểu, chuyên gia, cơ quan, đơn vị phát huy kinh nghiệm thực tiễn, tập trung góp ý vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo Luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đặc biệt, đối với những nội dung đã được quy định cụ thể, các đại biểu cần đi sâu vào từng điều, khoản, làm rõ đề xuất sửa đổi, lý do cần sửa đổi và những vướng mắc có thể phát sinh nếu không điều chỉnh. Những vấn đề mới phát sinh trong thực tế nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh cũng cần được nhận diện, đề xuất bổ sung quy định phù hợp.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung vào những vướng mắc từ thực tiễn triển khai các dự án điện rác và công tác quy hoạch phát triển điện lực tại địa phương.

Đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Duy phát biểu. Ảnh: Hoa Lê

Đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Duy đề nghị rà soát quy định liên quan đến các dự án phát điện từ chất thải rắn sinh hoạt. Trong quá trình triển khai chủ trương chuyển đổi công nghệ xử lý rác sang đốt rác phát điện, thành phố từng gặp vướng mắc do công suất phát điện của các dự án chưa được thể hiện trong quy hoạch phát triển điện lực, trong khi công suất xử lý rác đã được xác định theo yêu cầu thực tế.

Từ thực tiễn này, cần nghiên cứu quy định theo hướng các dự án điện rác không nhất thiết phải được xác định riêng trong quy hoạch phát triển điện lực, với điều kiện công suất phát điện phù hợp với công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã được cấp có thẩm quyền xác định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Cách quy định này sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thu hút đầu tư.

Liên quan đến công tác quy hoạch, đại diện Sở Công Thương đề nghị bổ sung cơ chế quy hoạch phát triển điện lực ở địa phương. Theo quy định hiện hành, nội dung phát triển điện lực được tích hợp trong quy hoạch tổng thể của thành phố. Tuy nhiên, sau khi quy hoạch được phê duyệt, địa phương lại thiếu một quy hoạch chuyên ngành đủ chi tiết làm cơ sở triển khai các dự án nguồn và lưới điện.

Thực tế cho thấy, việc tích hợp toàn bộ nội dung phát triển nguồn, lưới điện vào quy hoạch tổng thể khiến công tác lập quy hoạch khó bao quát đầy đủ nhu cầu của đô thị lớn. Một số dự án nguồn điện, lưới điện và trạm điện vì vậy có thể chưa được cập nhật kịp thời. Khi phát sinh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung, địa phương phải thực hiện nhiều bước, kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư cũng như yêu cầu bảo đảm cung cấp điện.

Từ thực tiễn của TP. Hồ Chí Minh và những vướng mắc tương tự tại một số địa phương, đại diện Sở Công Thương đề nghị giữ lại định hướng đã có trong các dự thảo trước, theo đó bổ sung quy hoạch chi tiết phát triển điện lực cấp tỉnh. Quy hoạch này sẽ tạo cơ sở cụ thể để triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tổng thể của địa phương, đồng thời giúp chủ động hơn trong việc xác định nhu cầu, bố trí nguồn và lưới điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.