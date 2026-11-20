Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung chủ trì cuộc họp

Tiến độ thu thập dữ liệu đạt 78%

Sáng 20/11, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung chủ trì cuộc họp xây dựng cơ sở dữ liệu về Tôn giáo. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng và Vụ Pháp chế.

Theo báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến ngày 15/11/2026, việc thu thập, tạo lập dữ liệu của dự án đạt 91.028/117.252 hồ sơ, tương đương 78%. Trong đó, 10/34 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% khối lượng; 25/34 địa phương đạt trên 80%.

Ban Tôn giáo Chính phủ dự kiến đến ngày 30/11, tỷ lệ hoàn thành đạt khoảng 90% và phấn đấu trước ngày 15/12 hoàn tất việc thu thập, tạo lập, đối soát, làm sạch, phê duyệt dữ liệu.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về Tôn giáo

Về kỹ thuật, phần mềm đã kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia đối với nhóm thông tin tôn giáo; đồng thời kết nối VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thông tin tôn giáo, cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, việc tích hợp mới thực hiện được 1/8 nhóm dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, những vướng mắc lớn hiện nay là thủ tục phê duyệt dự án chưa hoàn tất, cần rà soát, đồng bộ với các dự án Cơ sở dữ liệu về dân tộc và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để xác định các cấu phần dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp. Việc thay đổi thẩm quyền theo Thông tư 06/2026/TT-BDTTG cũng đặt ra yêu cầu rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ báo cáo tại cuộc họp

Ngày 16/10/2026, Ban đã hoàn thiện hồ sơ trình Vụ Kế hoạch - Tài chính. Đến cuộc họp ngày 11/11, Trung tâm Chuyển đổi số đánh giá thiết kế cơ sở đạt yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi dự án được phê duyệt, vẫn còn nhiều công việc phải triển khai, như lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, thiết kế chi tiết, phát triển phần mềm, kiểm thử độc lập, đánh giá an toàn thông tin, nghiệm thu và đưa vào vận hành.

Với khối lượng công việc còn lại lớn, Ban Tôn giáo Chính phủ đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án sang năm 2027, đồng thời xin hướng dẫn thủ tục chuyển nguồn vốn.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Bùi Quốc Thắng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là việc hoàn thiện thủ tục phê duyệt, tổ chức thẩm định, kết nối và tích hợp dữ liệu, cũng như tiến độ giải ngân.

Các ý kiến đề xuất giải pháp tháo gỡ theo từng nhóm công việc, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, bảo đảm dự án sớm được phê duyệt và triển khai đúng quy định.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ tháo gỡ khó khăn, chủ động trong công tác thẩm định và tiến độ dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về tôn giáo, lựa chọn phương án thẩm định, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ.

Để tháo gỡ vướng mắc, Thứ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, có ý kiến thẩm định theo chức năng; các đơn vị chuyên môn hỗ trợ về tài chính, kế toán, công nghệ và các nội dung liên quan. Đồng thời yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ phải hoàn thiện phương án thẩm định, phê duyệt dự án trước ngày 25/11.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Nguyễn Mạnh Huấn phát biểu tại cuộc họp

Đối với kinh phí, Thứ trưởng yêu cầu Ban rà soát khối lượng công việc có thể thực hiện, khả năng giải ngân đến ngày 15/12, xác định rõ số vốn cần điều chỉnh và phần kinh phí còn lại để phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang năm 2027 phải gắn với tiến độ, khối lượng thực tế và điều kiện bố trí ngân sách, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.