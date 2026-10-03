Gỡ vướng, hoàn thiện hệ thống kiểm soát tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp về tình hình triển khai các công trình kiểm soát tải trọng xe trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thúc tiến độ hoàn thiện hệ thống kiểm soát tải trọng trên cao tốc Bắc - Nam.

Việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống đường quay đầu, thiết bị cân, kiểm định và kết nối dữ liệu được đặt ra nhằm bảo đảm các công trình kiểm soát tải trọng xe trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông có thể được đưa vào vận hành, khai thác theo yêu cầu.

Vì vậy Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại, trong đó có đường quay đầu xe, hệ thống kiểm soát tải trọng xe và kết nối dữ liệu cân tải trọng về các Trung tâm quản lý giao thông tuyến (TMC).

Với đường quay đầu xe tại nhánh 3 hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, nút giao với tỉnh lộ 765 thuộc dự án thành phần Phan Thiết - Dầu Giây, Ban quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu phối hợp với địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, thời gian thi công đường quay đầu xe được yêu cầu hoàn thành trong vòng 15 ngày.

Ngoài ra Ban quản lý dự án phải khẩn trương thực hiện các thủ tục kết nối với Cục Đăng kiểm, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng) và Cục Cảnh sát giao thông để khai thác dữ liệu phục vụ hệ thống kiểm soát tải trọng xe, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Liên quan đến việc triển khai hệ thống kiểm soát tải trọng xe trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo của Cục Đường bộ cho thấy nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành, chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Trong số các tuyến được báo cáo, có 10 tuyến cơ bản đã hoàn thành đường quay đầu xe. Tuy nhiên, đoạn nút giao Sa Huỳnh thuộc dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và nhánh 1 nút giao Quốc lộ 19B thuộc dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn vẫn chưa hoàn thành.

Với thiết bị cân tải trọng xe, 7 tuyến đã lắp đặt xong, trong khi 3 tuyến vẫn đang triển khai gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Công tác kiểm định cân cũng chưa hoàn tất với 4 tuyến cơ bản đã thực hiện kiểm định, trong khi 6 tuyến chưa thực hiện gồm Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

Việc truyền dữ liệu cân về phần mềm tại Trung tâm quản lý giao thông tuyến vẫn chưa hoàn chỉnh. Hiện 7 tuyến đã kết nối nhưng dữ liệu chưa đầy đủ, trong khi 3 tuyến còn lại chưa thực hiện kết nối.

Ngoài ra chưa có quy trình và cơ chế phối hợp xử lý xe quá tải, chưa thực hiện kết nối với hệ thống chia sẻ dữ liệu đăng kiểm và Cục Cảnh sát giao thông, các thủ tục đánh giá hợp quy theo QCVN 116:2024/BGTVT cũng chưa hoàn thiện.

Do đó Cục Đường bộ kiến nghị Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai đầu tư, lắp đặt, đưa các công trình kiểm soát tải trọng xe vào hoạt động và bàn giao cho đơn vị vận hành.