Gỡ vướng hồ sơ đất, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận cho người dân

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 2-10. Ảnh: TRÚC GIANG

Các đồng chí: Võ Văn Minh (giữa), Võ Ngọc Thanh Trúc (trái) và Lê Ngọc Sơn tại hội nghị

Chiều 2-10, tại xã Ngãi Giao (TPHCM), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị kết nối trực tuyến với cử tri các xã, phường, đặc khu: Côn Đảo, Tam Long, Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Kim Long, Phước Hải và Nghĩa Thành.

Các ĐBQH TPHCM gồm: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Ngọc Linh (xã Ngãi Giao) kiến nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại khu vực ấp Bình Ba. Cụ thể, nhiều hộ đã sinh sống ổn định hàng chục năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận do khu đất có nguồn gốc được giao cho tập đoàn cao su quản lý.

Cử tri đề nghị rà soát, xác định những diện tích tập đoàn còn nhu cầu sử dụng và những khu vực dân cư đã sinh sống ổn định để có hướng bàn giao, tạo cơ sở pháp lý cấp giấy chứng nhận cho người dân đủ điều kiện.

Cử tri Trần Thị Pháp (xã Ngãi Giao) cũng kiến nghị hỗ trợ kinh phí cho Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp; tháo gỡ bất cập về thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; bảo vệ quyền lợi của lao động trên nền tảng công nghệ, lao động tự do tại các công trình xây dựng. Ngoài ra, cử tri đề nghị rà soát quy định về tách thửa, tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích và việc xử lý cây xanh, đèn chiếu sáng trên các tuyến đường.

Bà Trần Thị Pháp, cử tri xã Ngãi Giao, kiến nghị hỗ trợ về kinh phí cho Chi hội trưởng các đoàn thể ở ấp. Ảnh: TRÚC GIANG

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết Tổ ĐBQH sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Về kinh phí hoạt động ở ấp, khu phố, đồng chí Võ Văn Minh cho biết thành phố giao cấp xã chủ động cân đối, đồng thời định hướng tăng nguồn lực hỗ trợ lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Về đất đai, tách thửa, đồng chí đề nghị rà soát, kiến nghị hoàn thiện quy định phù hợp đặc điểm từng địa bàn; chuẩn hoá dữ liệu, làm rõ các trường hợp chồng lấn, phối hợp để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người dân đủ điều kiện.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cũng đề nghị các sở, ngành hoàn thiện tiêu chí, quy định kỹ thuật về chiếu sáng, vệ sinh môi trường trước tháng 12-2026 để kịp bố trí kinh phí năm sau. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đúng quy định; đồng thời tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm đơn thư, hạn chế khiếu kiện kéo dài.