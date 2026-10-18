Gỡ vướng gần 900 dự án, đưa hơn 2 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ ngày 18/10 về tình hình kinh tế - xã hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà điểm lại những kết quả quan trọng cả nước đạt được trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Trước hết là đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều hành của cả hệ thống chính trị. Các quyết sách được triển khai nhanh, quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, theo tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Theo Phó Thủ tướng, ngay sau khi Bộ Chính trị, Trung ương ban hành nghị quyết, các cơ quan khẩn trương quán triệt, xây dựng chương trình hành động, đồng thời chủ động xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh. Chính phủ cũng đổi mới phương thức quản trị theo hướng nhanh nhạy, có trọng tâm, trọng điểm; giao nhiệm vụ cụ thể, lấy kết quả và sản phẩm công việc làm căn cứ đánh giá.

Kết quả nổi bật khác là tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,01%. Hơn 5.000 dự án tồn đọng kéo dài được tập trung tháo gỡ. Với các nghị quyết đặc thù của Quốc hội, đến nay hơn 3.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc; gần 900 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2 triệu tỷ đồng được đưa vào phục vụ nền kinh tế.

Phó Thủ tướng đánh giá đột phá thể chế và cải cách thủ tục hành chính là một cuộc cách mạng. Trong đó, Chính phủ đã cắt giảm 53% chi phí tuân thủ và 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã hoàn thành sắp xếp quy mô trường học, giảm 50,6% số trường; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ. Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố giúp giảm hơn 46% số lượng; bộ máy bên trong các bộ, ngành tiếp tục được tinh gọn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý tăng trưởng chưa thực sự bền vững; áp lực lạm phát cao khi CPI 9 tháng tăng 4,52%, đặt ra nguy cơ không đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát nếu quản lý không tốt. Thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản và lao động còn nhiều khó khăn; đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cần được quan tâm hơn nữa.

Tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn khá phổ biến ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; việc vận hành chính quyền hai cấp tại cấp xã còn vướng mắc. Áp lực phát triển nhanh, bền vững cũng gia tăng trước biến động khó lường của thế giới và các rủi ro an ninh phi truyền thống như môi trường, biến đổi khí hậu, ngập úng.

Về nhiệm vụ thời gian tới và năm 2027 - năm được xác định là năm đột phá, Phó Thủ tướng nhấn mạnh dù khó khăn đến đâu vẫn phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là mệnh lệnh chính trị. Cần kích hoạt mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khơi thông các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Các giải pháp trọng tâm khác gồm tháo gỡ khó khăn cho dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền hai cấp.

"Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm lo nhân tố con người, trọng tâm là các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại," Phó Thủ tướng lưu ý.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: Media Quốc hội.

Bí thư Trần Lưu Quang: TP HCM chắt chiu nguồn lực để tăng trưởng hai chữ số

Từ phía địa phương đầu tàu, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang chắt chiu nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% năm nay. Với mức tăng 9,06% sau 9 tháng, GRDP quý 4 cần tăng 13,23%.

"Trong bối cảnh quy mô kinh tế TP HCM chiếm khoảng 23,4% GDP cả nước. Nếu thành phố hụt 1% tăng trưởng thì 33 tỉnh, thành còn lại, bình quân mỗi địa phương phải gánh thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm mới bù đắp được phần hụt của TP HCM. Ngược lại, nếu thành phố đóng góp thêm được 1% tăng trưởng thì kết quả cũng rất đáng kể, bởi 1% của quy mô kinh tế thành phố tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng," ông phân tích và nhấn mạnh, tuy nhiên, thành phố phải bảo đảm phát triển bền vững, “không ăn xổi ở thì, tăng trưởng bằng mọi giá”.

"Tinh thần chung hiện nay là phải chắt chiu nguồn lực, chắt chiu từng yếu tố có thể đóng góp vào tăng trưởng hai con số," ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Về giải pháp, một trong những giải pháp được Bí thư Thành ủy TP HCM đề cập là đổi mới cách thức kích cầu tiêu dùng, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

Theo ông, trước đây, hoạt động kích cầu thường tập trung đưa hàng hóa ra thị trường để người dân đến mua, nhưng chưa chú trọng đúng mức việc chuẩn bị nguồn tiền để người dân có khả năng mua sắm. Lần này, thành phố tiếp cận theo hướng khác.

Theo đó, chú trọng hỗ trợ khả năng mua sắm của người dân thông qua thương mại điện tử, ví điện tử và các hình thức tín dụng cho phép vay trước để mua hàng dịp giảm giá cuối năm. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11, 12 để người lao động chủ động chi tiêu khi giá cả dễ chịu hơn.

TP HCM cũng hướng đến kết nối du lịch với các sự kiện văn hóa, giải trí; kết hợp giảm giá hàng hóa, phòng khách sạn để thu hút du khách. Song song đó là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, triển khai các dự án BT và thúc đẩy đầu tư.

Bí thư Thành ủy cho rằng thành phố còn khả năng, dư địa để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, qua đó thực hiện trách nhiệm đóng góp cho cả nước. "Nếu chúng ta nỗ lực, cố gắng hết mình, tôi tin rằng thành phố sẽ đạt được mục tiêu đề ra," Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói.