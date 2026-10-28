Gỡ vướng đường nối cao tốc Bắc - Nam đi cảng Nghi Sơn 1.345 tỷ đồng

Đôn đốc di dời đường điện, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ghi nhận tại phường Tân Dân, các đơn vị đang gấp rút thi công hạng mục di dời đường điện phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn, đoạn qua địa bàn phường.

Hiện trạng tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam đi cảng Nghi Sơn

Theo báo cáo, công tác di dời hệ thống đường điện liên quan đến hai tuyến điện 0,4 kV và 35 kV. Đến nay, tuyến điện 0,4 kV đã hoàn thành di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai các hạng mục tiếp theo. Đối với tuyến điện 35 kV, đơn vị thi công đang tiến hành đào móng cột.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 5/11/2026, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá khối lượng công việc còn lại và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Khẩn trương di dời các hạng mục công trình, cột điện khỏi phạm vi dự án

Lãnh đạo phường yêu cầu đơn vị quản lý dự án, nhà thầu thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Các đơn vị cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, xác định rõ lộ trình, khối lượng và các mốc công việc theo từng ngày để thuận tiện cho công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc. Những khó khăn phát sinh phải được kịp thời báo cáo, phối hợp giải quyết, phấn đấu hoàn thành việc di dời đường điện và bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Chính quyền địa phương thường xuyên xuống địa bàn gỡ vướng mặt bằng

Việc kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tại công trường thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền phường Tân Dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai các hạng mục tiếp theo, góp phần bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng

Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022, với tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng.

Dự án gồm hai tuyến đường. Tuyến số 1 là đường tỉnh 512, đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn, dài khoảng 10,3 km. Tuyến số 2 là đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn từ khu vực cầu Hổ đến nút giao với đường cao tốc Bắc - Nam, có chiều dài theo thông tin dự án khoảng 2,7-3 km.

Tổng chiều dài toàn dự án được công bố khoảng 13 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn phường Tân Dân dài 3,95 km. Công trình được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h. Các nhà thầu tham gia thi công gồm Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàn và Công ty TNHH Việt Nam Asean.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và cảng Nghi Sơn; đồng thời cải thiện liên kết giao thông giữa các cụm, khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn với hệ thống giao thông trọng điểm của tỉnh.

Dự án được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, lưu thông nguyên vật liệu và xuất nhập khẩu qua cảng Nghi Sơn, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, việc khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong di dời hệ thống đường điện, hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng thời hạn có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện thi công các hạng mục tiếp theo và tiến độ chung của công trình giao thông có tổng vốn đầu tư lớn này.

Thanh Hóa đang đánh giá mức độ hoàn thành công việc bằng kết quả cụ thể, trong đó có tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm qua địa bàn. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi các chỉ số không đạt yêu cầu.