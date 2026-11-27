Vướng mắc từ quy định chuyển tiếp

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) vừa có công văn gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kiến nghị tháo gỡ 10 nhóm vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan và lao động nhằm khơi thông dòng vốn, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, những phản ánh về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho thấy, dù chính sách đã có nhiều thay đổi theo hướng cải cách, quá trình thực thi vẫn còn những điểm nghẽn cần giải quyết.

Công chức Thuế thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế. Ảnh: TTPHN.

Theo VACD, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, cảng biển, sản xuất xuất khẩu và đầu tư nước ngoài gặp khó khăn do quy định chuyển tiếp chưa rõ ràng, cách hiểu pháp luật giữa các địa phương chưa thống nhất. Tình trạng này không chỉ kéo dài thời gian xử lý hồ sơ mà còn khiến doanh nghiệp bị đọng vốn, phát sinh chi phí tài chính, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Một trường hợp được VACD phản ánh là Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), liên quan đến hoạt động bán hàng lưu niệm, đồ ăn, đồ uống cho hành khách xuất nhập cảnh tại khu vực cách ly sân bay.

Theo hiệp hội, trong giai đoạn từ ngày 1-1-2016 đến 30-6-2025, cơ quan thuế không chấp thuận hoàn thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp do giao dịch bán lẻ trực tiếp cho hành khách không đáp ứng điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo Thông tư 219/2013/TT-BTC. Từ ngày 1-7-2025, Nghị định 181/2025/NĐ-CP đã có quy định mới đối với loại hình giao dịch này, nhưng khoản thuế đầu vào phát sinh trước đó vẫn chưa được giải quyết theo đề nghị của doanh nghiệp.

VACD kiến nghị cơ quan quản lý có hướng dẫn chuyển tiếp thống nhất, xem xét hoàn thuế trên cơ sở bảng kê hàng hóa, dịch vụ đã bán và chứng từ liên quan. Tuy nhiên, tại Công văn số 8637/CT-QLNT ngày 11-11-2026, Cục Thuế cho biết hồ sơ hoàn thuế phát sinh trước ngày 1-7-2025 phải thực hiện theo quy định có hiệu lực tại thời điểm phát sinh; hiện chưa đủ cơ sở pháp lý để đề xuất áp dụng hồi tố chính sách.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý cho thấy cần làm rõ hơn quy định chuyển tiếp, vừa bảo đảm nguyên tắc áp dụng pháp luật, vừa xem xét thấu đáo những vướng mắc thực tế.

Một trường hợp khác liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Theo VACD, một số cơ quan thuế địa phương yêu cầu doanh nghiệp chuyển số thuế đề nghị hoàn ngay trước thời điểm dự án hoàn thành, đi vào hoạt động và phát sinh doanh thu. Nếu nộp hồ sơ sau thời điểm này, doanh nghiệp có thể bị coi là kê khai chậm, không được giải quyết hoàn thuế mà phải chuyển sang khấu trừ dần.

VACD cho rằng cách hiểu trên chưa phù hợp với quy định tại Luật Thuế GTGT và Nghị định 181/2025/NĐ-CP về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế trong vòng một năm kể từ thời điểm dự án hoặc hạng mục đầu tư hoàn thành, phát sinh doanh thu. Hiệp hội đề nghị Bộ Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn thống nhất, tránh tình trạng cùng một quy định nhưng mỗi địa phương áp dụng một cách.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân (Quảng Ninh) cũng được VACD nêu là trường hợp vướng mắc kéo dài. Doanh nghiệp ký các hợp đồng vay vốn với FMO, PROPARCO và IFC từ năm 2010, nhưng cơ quan thuế địa phương yêu cầu hồ sơ thông báo miễn thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, văn bản ban hành sau thời điểm ký hợp đồng. Theo VACD, dù doanh nghiệp đã kiến nghị Bộ Tài chính từ tháng 2-2020, vụ việc vẫn chưa được trả lời dứt điểm. Hiệp hội đề nghị xem xét nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật theo thời điểm phát sinh giao dịch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Minh bạch quy trình, rõ trách nhiệm thực thi

Không chỉ vướng mắc về quy định chuyển tiếp, việc xác minh giao dịch qua nhiều khâu trung gian cũng khiến doanh nghiệp khó hoàn thiện hồ sơ. Tại Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu gặp khó do chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

VACD kiến nghị cơ quan chức năng xem xét bản chất giao dịch, mục đích sử dụng nguyên vật liệu và chứng từ chứng minh hàng hóa thực tế đã xuất khẩu, đồng thời làm rõ điều kiện áp dụng để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện.

Thực tế, tại hội nghị giải quyết khó khăn trong công tác hoàn thuế GTGT ngày 24-9-2026, đại diện Cục Thuế cũng thừa nhận việc xác minh hồ sơ liên tỉnh, trao đổi thông tin với ngân hàng và phối hợp với cơ quan hải quan có thời điểm chưa kịp thời, làm kéo dài quá trình xử lý. Trước đó, ngày 18-9-2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 6936/CT-QLTT yêu cầu thống nhất một số nội dung giải quyết hoàn thuế, trong đó nhấn mạnh thông tin cảnh báo rủi ro không đồng nghĩa với kết luận giao dịch không có thật hoặc hóa đơn không hợp pháp.

Tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 12-11-2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, ngành Thuế đã hoàn khoảng 79.000 tỷ đồng, đạt gần 99% dự toán năm và tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Trong đó, 88% hồ sơ luồng xanh được giải quyết trong vòng 7 ngày làm việc. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận vẫn còn hồ sơ chậm và nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan thuế khi người nộp thuế đã cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ nhưng không được xử lý đúng hạn.

Ở góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI, từng chỉ ra rằng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến nguy cơ những nghĩa vụ đã được xác nhận, hoàn thành có thể bị xác định lại sau nhiều năm. Quá trình chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng cần đồng bộ hơn, trong đó ranh giới giữa vi phạm và rủi ro khách quan phải được phân định rõ.

Những phản ánh từ doanh nghiệp cho thấy, cải cách hoàn thuế không chỉ dừng ở việc rút ngắn thời gian xử lý hay đơn giản hóa thành phần hồ sơ. Điều quan trọng là phải bảo đảm quy định được hiểu và áp dụng thống nhất, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xác minh, phối hợp. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về hoàn thuế, nhất là điều khoản chuyển tiếp; quy định rõ thời hạn xác minh và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thuế, hải quan cùng các đơn vị liên quan.