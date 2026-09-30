Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc

Tiến độ phải đo bằng sản phẩm cụ thể

Theo báo cáo, 7 dự án được rà soát gồm: Cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây; tuyến đường cao tốc nội thị từ trung tâm thành phố đến Chu Lai; hệ thống đường sắt đô thị Trung tâm Đà Nẵng - Hội An; đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại; đầu tư tổng thể bến cảng container Liên Chiểu; khu đô thị lấn biển trên vịnh, biển Đà Nẵng và Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Danang Downtown).

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, các dự án này có vai trò mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng mới, vì vậy yêu cầu UBND thành phố xác định tiến độ dự án là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển mạnh từ quản lý thủ tục sang tổ chức thực hiện, tạo sản phẩm cụ thể. Theo đó, từng dự án phải được rà soát, phân loại theo giai đoạn và mức độ hoàn thành; xác định rõ phần việc, cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm. Các vướng mắc thuộc thẩm quyền thành phố phải chủ động giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý, không để hồ sơ chuyển qua lại giữa các cơ quan.

Đối với các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây, Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, tiếp thu ý kiến thẩm định. Tuyến cao tốc nối trung tâm thành phố đến Chu Lai cần tiếp tục nghiên cứu, thẩm định hướng tuyến, phân kỳ đầu tư, nguồn lực và lưu ý giải pháp thoát lũ, chống ngập. Với hệ thống đường sắt đô thị, cần hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, nghiên cứu lộ trình đầu tư phù hợp. Hai dự án tại Bến cảng Liên Chiểu phải được đẩy nhanh thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp hợp pháp. Dự án khu đô thị lấn biển tiếp tục rà soát, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách. Đối với Danang Downtown, thành phố tập trung giải quyết phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư theo hướng công khai, minh bạch; đồng thời đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố hoàn thiện tiến độ tổng thể của 7 dự án, xác định rõ "đường găng" tiến độ, từng mốc công việc, sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm. Tiến độ phải được đo bằng sản phẩm, kết quả cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các dự án trọng điểm.

Rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm

Cũng trong ngày 29-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP. Theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10-3-2026 của Thành ủy Đà Nẵng, tổng số dự án, công trình trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030 từ nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn hỗn hợp gồm có 34 dự án. Trong đó, có 23 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; 11 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, bao gồm: 1 dự án đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2026 (Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất các trường phổ thông nội trú, bán trú tại các xã biên giới); 5 dự án đang triển khai; 2 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và khởi công trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026, gồm có: Dự án nâng cấp và mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ Nút giao thông Hòa Liên đến Nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu), Dự án không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; 3 dự án đang thực hiện các bước lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai các dự án trọng điểm, Sở Tài chính TP tham mưu UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo về việc đưa 2 dự án gồm: Dự án Tuyến hầm qua Sân bay Quốc tế Đà Nẵng và Dự án Khu công nghệ số tập trung ra khỏi danh mục các dự án, công trình trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã báo cáo về kế hoạch triển khai, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trong thời gian đến; đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khẩn trương tiến hành đấu thầu và khởi công như: Dự án không gian đổi mới sáng tạo khởi công trong tháng 10-2026, Dự án Tuyến đường ven sông Cu Đê kết nối Khu thương mại tự do Đà Nẵng khởi công trong tháng 2-2027, Dự án Tuyến đường cao tốc nội thị kết nối trung tâm TP đến Chu Lai khởi công trong tháng 3-2027…

Thi công Dự án trọng điểm Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu trong thời gian đến các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục xác định việc triển khai các dự án trọng điểm quy mô lớn là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ đề ra; rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, từng hạng mục, phần việc, xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những công việc còn tồn đọng; phải xác định rõ đầu việc, tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân, chủ động phối hợp xử lý công việc… Đối với các dự án còn khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư…, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động vào cuộc, xác định rõ đầu mối và thời hạn xử lý từng nội dung; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không để các điểm nghẽn kéo dài; đề nghị Sở Tài chính TP ưu tiên bố trí vốn cho công tác đền bù giải tỏa… Đối với các dự án đang triển khai thi công, các chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết để bù đắp khối lượng chậm, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong thi công, ưu tiên thi công và sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án trên các lĩnh vực y tế, giáo dục; phối hợp với các cơ quan chức năng để có phương án phân luồng giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến công tác thi công, đồng thời đảm bảo giao thông an toàn…