Gỡ vướng, đẩy nhanh dự án Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai

Khối lượng thi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai mới đạt khoảng 23,3%. Ảnh: Lê Hải

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, dự án có chiều dài 21,7km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng 105,872ha. Đến nay, 7/7 phường, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đủ 100% diện tích cho dự án. Công tác thi công đạt khoảng 23,3%, các nhà thầu đang triển khai nền đường, hào kỹ thuật và các hạng mục trên những vị trí đủ điều kiện.

Tuy nhiên, một số vướng mắc vẫn ảnh hưởng đến tiến độ. Đáng chú ý là việc di dời nghĩa trang người nước ngoài chưa hoàn thành.

Việc bố trí tái định cư tại phường Yên Nghĩa và khu vực Biên Giang (phường Chương Mỹ) đã được thành phố chấp thuận bổ sung. Địa phương đang xây dựng phương án, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, tuyến đường cấp nước sạch của Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai chưa được di chuyển, ảnh hưởng đến mặt bằng thi công. Một số vị trí hoàn trả mặt đường sau thi công Dự án đầu tư hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hợp phần tuyến ống truyền tải và bơm tăng áp chưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn của dự án Quốc lộ 6 cần sớm được khắc phục.

Tại nút giao Quốc lộ 6 với đường Vành đai 4 còn vướng hạ tầng kỹ thuật và một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, gây cản trở thi công. Ngoài ra, nhân công và một số vật liệu, đặc biệt cấp phối đá dăm loại 1, loại 2, đang khan hiếm. Các mỏ đá khu vực Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ trong tình trạng thiếu nguồn cung do sản lượng khai thác hằng năm gần hết.

“Để bảo đảm tiến độ, Ban đề nghị UBND thành phố sớm làm việc với Bộ Ngoại giao để thống nhất phương án giải phóng mặt bằng nghĩa trang người nước ngoài; chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động người dân hoàn thiện những phần mặt bằng còn lại trong chỉ giới dự án. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan cần khẩn trương di chuyển tuyến cấp nước sạch, hoàn trả mặt đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật và hộ dân tại nút giao Vành đai 4 - Quốc lộ 6, tạo mặt bằng liên tục cho nhà thầu tổ chức thi công”, ông Vũ Mạnh Tuấn kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nghe các đơn vị báo cáo tại hiện trường. Ảnh: Lê Hải

Tại buổi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục tiếp theo. Đối với các vướng mắc tại một số vị trí liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, trong đó đáng chú ý là tuyến cấp nước Xuân Mai và đường điện 220 KV, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ thi công dự án; đồng thời phải duy trì ổn định các dịch vụ thiết yếu, không để việc triển khai dự án làm gián đoạn cấp nước, cấp điện phục vụ người dân.

Đối với tuyến cấp nước Xuân Mai, các đơn vị chủ động phối hợp trong quá trình thi công; trường hợp phát sinh sự cố phải kịp thời trao đổi, xử lý, bảo đảm an toàn hệ thống và tiến độ công trình. Đối với đường điện 220 KV, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương mời các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc, thống nhất phương án xử lý cụ thể, sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch.