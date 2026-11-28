Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng sáng 28/11, dọc Quốc lộ 22, đoạn qua xã Bà Điểm (TP.HCM), phần lớn nhà mặt tiền thuộc diện giải tỏa đã được tháo dỡ, mặt bằng từng bước được bàn giao phục vụ dự án mở rộng tuyến đường. Một số hộ dân thuộc diện giải tỏa một phần đã hoàn tất hoặc đang xây dựng, sửa chữa nhà trên phần diện tích còn lại để sớm ổn định cuộc sống.

Dọc Quốc lộ 22, đoạn qua xã Bà Điểm, nhiều khoảng mặt bằng trống xuất hiện sau khi người dân bàn giao đất phục vụ dự án.

Ông Trần Kim Cường (55 tuổi, xã Bà Điểm) cho biết, gia đình ông bị thu hồi khoảng 90m² đất, được bồi thường hơn 5 tỷ đồng. Sau khi bàn giao phần diện tích bị thu hồi, gia đình ông còn lại khoảng 100m² và đang tính toán phương án sử dụng phù hợp.

"Gia đình tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tôi mong tuyến đường sớm được triển khai, không chỉ giúp giao thông thuận lợi hơn mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo khang trang cho khu vực, để bà con yên tâm làm ăn, buôn bán", ông Cường nói.

Ông Trần Kim Cường chia sẻ về việc bàn giao mặt bằng dự án.

Bà Trang Thị Đức Hạnh (65 tuổi, xã Bà Điểm) cho biết, gia đình bà là một trong những hộ dân đầu tiên bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 22.

"Sau khi bàn giao gần 140m² đất, gia đình tôi chỉ còn lại vài chục mét vuông nên đang xây dựng nhà mới để ổn định sinh hoạt", bà Hạnh chia sẻ.

Chính quyền tập trung gỡ vướng

Theo UBND xã Bà Điểm, công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 đi qua địa bàn xã có 264 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, tỷ lệ đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đạt khoảng 96%.

Một số hộ dân đang thu dọn mặt bằng để bàn giao cho dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Bà Điểm đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến và tháo gỡ vướng mắc.

Địa phương cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị thực hiện dự án kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, kiểm đếm tài sản, cung cấp hồ sơ địa chính.

UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ giải quyết nhanh thủ tục cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Một số trường hợp được giải quyết hồ sơ và trao giấy phép ngay tại nhà, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quốc lộ 22 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Tây Ninh.

Theo UBND xã Bà Điểm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, thời điểm và quá trình sử dụng đất qua nhiều giai đoạn; hồ sơ địa chính chưa đồng bộ; tình trạng chuyển nhượng, thừa kế qua nhiều thời kỳ.

Bên cạnh đó, một số trường hợp còn có ý kiến khác nhau về điều kiện, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Những vấn đề này đòi hỏi thời gian xác minh, đối chiếu hồ sơ và sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, đơn vị, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

UBND xã Bà Điểm khẳng định sẽ chủ động giải quyết từng trường hợp, tiếp tục vận động, đối thoại và xử lý kiến nghị trên cơ sở quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Quốc lộ 22 nằm ở cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, dài khoảng 60km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối thành phố với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), giữ vai trò quan trọng trong giao thương đường bộ giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22 có chiều dài khoảng 8,7km, từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 TP.HCM, với tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng. Tuyến đường được quy hoạch mở rộng lên 60m, quy mô 10 làn xe, dự kiến hoàn thành năm 2028. Theo thiết kế, dự án xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao với các tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi. Khi hoàn thành, cùng với các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 22 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển đô thị.