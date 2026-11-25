Khi phải di dời trang trại, người chăn nuôi vừa phải chuẩn bị chuồng mới, vừa phải duy trì đàn ở nơi cũ. Ảnh minh họa.

Việc đưa chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đang đặt ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, đến cuối tháng 6/2025, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, 48 trong số 63 tỉnh, thành phố đã có chính sách hỗ trợ di dời. Tuy vậy, có nơi người nuôi muốn chuyển đàn nhưng chưa có đất để dựng chuồng mới. Ngay cả khi tìm được địa điểm, hộ nuôi vẫn phải thu xếp vốn làm chuồng, lắp hệ thống xử lý chất thải và mua thức ăn cho đàn trong thời gian di chuyển.

Ở Nghệ An, chăn nuôi trang trại phát triển trong khi nhiều hộ vẫn nuôi gia súc, gia cầm xen trong khu dân cư. Tại hội nghị triển khai sản xuất vụ Xuân 2027 và công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh ngày 12/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, đến tháng 10, toàn tỉnh có hơn 1,09 triệu con lợn, hơn 42,4 triệu con gia cầm và 869 trang trại. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 10 tháng đạt 282.026 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Quy mô sản xuất này đặt ra yêu cầu tổ chức chăn nuôi gắn với sử dụng đất, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Với hộ chăn nuôi, đất đai là cơ sở để quyết định quy mô đàn và mức đầu tư vào chuồng trại, thiết bị, công trình xử lý chất thải. Khi hồ sơ sử dụng đất chưa được làm rõ, việc sửa chữa một cơ sở cũ hoặc mở rộng sản xuất đều có thể dẫn đến rủi ro phải dừng hoạt động, tháo dỡ công trình và di chuyển vật nuôi. Thiệt hại khi đó liên quan đến cả tài sản đã đầu tư, chi phí duy trì đàn và nguồn thu của gia đình.

TS Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội chăn nuôi Việt Nam. Ảnh: Trung Tân.

Quy hoạch chăn nuôi phải gắn với quỹ đất phù hợp

Bàn về chủ đề quy hoạch chăn nuôi, TS. Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu xác định những vùng còn quỹ đất và có điều kiện bảo đảm môi trường. Ông lấy Nghệ An làm ví dụ khi phân tích vùng chăn nuôi có thể trải trên địa bàn rộng. Việc tập trung nhiều trang trại vào một khu như khu công nghiệp cần được xem xét thận trọng do áp lực môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Quan điểm này gợi ra yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lý ở địa phương. Định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh cần được thể hiện bằng những khu vực có thể bố trí sản xuất, gắn với điều kiện sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu. Trước khi đầu tư, người dân cần tiếp cận được thông tin về loại đất, quy hoạch, khả năng chuyển mục đích và những yêu cầu mà cơ sở phải đáp ứng.

Theo điểm a khoản 1 Điều 121 Luật Đất đai, chuyển đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp thuộc trường hợp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Vì vậy, với một khu đất đã có chuồng nuôi, việc xem xét khả năng tiếp tục sử dụng vẫn phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý của thửa đất và từng công trình.

Ở cấp tỉnh, kết quả rà soát còn giúp nhận diện nhu cầu về đất cho chăn nuôi và số cơ sở cần hỗ trợ chuyển đổi địa điểm. Thông tin này cần được sử dụng khi bố trí vùng sản xuất, đầu tư đường giao thông, cấp điện, cấp nước và tổ chức dịch vụ thú y. Đối với hộ có nhu cầu tiếp tục làm nghề, một địa điểm phù hợp về pháp lý và điều kiện sản xuất là căn cứ quan trọng để tính toán khả năng đầu tư.

Chi phí di dời còn bao gồm khoản đầu tư chuồng trại và thiết bị tại nơi tiếp nhận đàn. Ảnh minh họa.

Chính sách hỗ trợ cần gắn với điều kiện thực hiện

Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025, quy định khu vực không được phép chăn nuôi và hỗ trợ di dời cơ sở ra khỏi các khu vực này. Trang trại quy mô vừa và nhỏ đủ điều kiện được hỗ trợ 50% chi phí mua sắm thiết bị công trình, thiết bị công nghệ theo diện tích chuồng trại hiện có và 50% chi phí di dời vật nuôi, tối đa 100 triệu đồng mỗi trang trại.

Cơ sở thuộc diện hỗ trợ phải hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Trang trại di dời phải có đủ hồ sơ đất đai, môi trường và đáp ứng điều kiện chăn nuôi. Kinh phí được hỗ trợ một lần sau khi hoàn thành di dời. Người ngừng chăn nuôi thuộc đối tượng quy định được hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyển nghề.

Đối tượng của chính sách hỗ trợ cần được xác định rõ trong quá trình làm việc với từng cơ sở. Một yêu cầu di chuyển đàn vật nuôi có thể xuất phát từ việc sử dụng đất sai mục đích hoặc vị trí nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi. Mỗi trường hợp có căn cứ xử lý, điều kiện và hồ sơ riêng để xem xét chính sách áp dụng.

Quy định hỗ trợ sau khi hoàn thành di dời đặt ra vấn đề về nguồn vốn trong giai đoạn chuyển tiếp. Chủ cơ sở phải thu xếp kinh phí xây dựng, mua sắm ở nơi mới và duy trì đàn trước khi nhận hỗ trợ. Khi tư vấn phương án di dời, cơ quan chuyên môn cần giúp người dân xác định rõ khoản được hỗ trợ, phần vốn tự có và khả năng tiếp cận tín dụng. Việc chuẩn bị địa điểm mới phải đi cùng phương án tài chính khả thi.

Một phương án di dời vì thế cần thể hiện được cả nơi đến, điều kiện tiếp nhận đàn và tiến độ khắc phục ở nơi cũ. Đối với người lựa chọn chuyển nghề, nội dung đào tạo phải phù hợp với khả năng của người lao động và nhu cầu tuyển dụng tại địa phương. Việc giải quyết sinh kế sau di dời phụ thuộc vào chất lượng phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn và chủ cơ sở.

Chủ trang trại tại xã Hoa Quân đang từng bước tháo dỡ các công trình, đồng thời cam kết hoàn thành việc tháo dỡ và di chuyển toàn bộ đàn lợn.

Chuyện giữ nghề của một hộ chăn nuôi ở Hoa Quân

Vụ việc trang trại lợn của ông Lê Ngọc Tú ở vùng Thượng Lâm, thôn An Ngọc, xã Hoa Quân cho thấy mối liên hệ giữa lịch sử sản xuất và hồ sơ sử dụng đất. Theo Báo cáo số 2029/BC-UBND ngày 12/11/2026 của UBND xã, khu đất rộng 91.830 m² được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Bình ngày 29/8/2016, với mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.

Báo cáo nêu khu đất đã được sử dụng để chăn nuôi lợn và trồng cây từ khoảng năm 2014. Năm 2022, ông Tú nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Khi đó, khu đất đã có chuồng chăn nuôi, nhà sàn và ao. Sau mưa bão năm 2025, một số công trình hư hỏng, chủ cơ sở tiến hành sửa chữa, nâng cấp hai dãy chuồng lợn trên nền cũ, xây lại một số hạng mục và làm bể xử lý phủ bạt trên nền ao.

UBND xã xác định ông Tú có hành vi tự ý chuyển 3.190 m² đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp. Ngày 24/9/2026, xã yêu cầu dừng các hoạt động liên quan đến công trình vi phạm. Đến đợt kiểm tra ngày 20/10, đoàn công tác ghi nhận 536 con lợn đã được đưa vào một dãy chuồng từ ngày 19/10.

Ngày 22/10, xã yêu cầu chủ cơ sở đưa đàn lợn ra khỏi khu vực, tự khắc phục vi phạm, thời hạn đến ngày 30/10. Tại buổi làm việc ngày 10/11, ông Tú trình bày khó khăn do thời tiết mưa nhiều, khối lượng tháo dỡ lớn và đang có đàn lợn trong trại, đề nghị được lùi thời gian thực hiện.

Tại buổi kiểm tra, làm việc chiều 20/11, lãnh đạo xã tiếp tục yêu cầu chủ cơ sở thực hiện cam kết khắc phục vi phạm. Thời hạn hoàn thành tháo dỡ các công trình vi phạm và di chuyển đàn lợn được xác định trước ngày 30/11/2026.

Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Hoa Quân, cho biết, sau quá trình tuyên truyền, vận động, chủ trang trại đã cam kết khắc phục vi phạm và đang tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình. Việc thực hiện còn gặp khó khăn do khối lượng tháo dỡ lớn, đồng thời phải bố trí di chuyển đàn vật nuôi, song gia đình đã từng bước chấp hành yêu cầu của chính quyền.

Địa phương tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc chủ cơ sở thực hiện phương án khắc phục, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo lãnh đạo tỉnh, tham mưu, đề xuất hướng xử lý và xin ý kiến chỉ đạo cụ thể. Quá trình giải quyết sẽ bảo đảm đúng quy định, xem xét đầy đủ điều kiện thực tế và nguyện vọng tiếp tục sản xuất hợp pháp của người dân.

Đối với người dân đầu tư trang trại, trường hợp này cho thấy sự cần thiết của việc kiểm tra hồ sơ đất đai cùng với hiện trạng tài sản khi nhận chuyển nhượng. Đối với cơ quan quản lý, quá trình một cơ sở tồn tại, sửa chữa, tăng quy mô và đưa vật nuôi vào chuồng cũng là nội dung cần rà soát để xác định trách nhiệm quản lý qua từng thời điểm. Việc phát hiện sớm và hướng dẫn bằng văn bản sẽ giúp hạn chế khoản đầu tư tiếp tục phát sinh trong khi điều kiện pháp lý chưa được giải quyết.

TS. Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng các hộ chăn nuôi nhỏ có thể liên kết với doanh nghiệp thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã để ổn định đầu ra.

Tạo điều kiện tiếp tục sản xuất sau khi khắc phục

Sau khi xác minh hồ sơ, cơ quan chuyên môn cần xác định cụ thể từng hạng mục phải khắc phục, điều kiện để xem xét tiếp tục sản xuất và trường hợp phải di dời. Kết quả này cần được thông báo rõ cho chủ cơ sở, kèm hướng dẫn thực hiện và thời hạn tương ứng.

Đối với cơ sở có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại địa điểm hiện có, cơ quan chuyên môn cần đối chiếu quy hoạch và các điều kiện pháp luật để xác định khả năng xem xét chuyển mục đích sử dụng đất. Trên cơ sở đó, chủ hộ được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đất đai, môi trường và điều kiện chăn nuôi phải đáp ứng. Việc giải quyết phải căn cứ hồ sơ của từng cơ sở và thuộc thẩm quyền của cơ quan có trách nhiệm.

Với cơ sở phải di dời, phương án khắc phục cần gắn với nơi tiếp nhận đàn vật nuôi đủ điều kiện. Cơ quan quản lý đất đai, chăn nuôi và thú y cần phối hợp hướng dẫn chủ cơ sở về địa điểm, vận chuyển, vệ sinh phòng dịch và xử lý chất thải trong thời gian thực hiện. Tiến độ tháo dỡ, di chuyển đàn và khôi phục hiện trạng đất cần được xác định cụ thể, phù hợp với yêu cầu xử lý của cơ quan có thẩm quyền và được giám sát đến khi hoàn thành.

Điều kiện tiếp tục làm nghề còn phụ thuộc vào cách tổ chức sản xuất. Tại tọa đàm “Thúc đẩy chăn nuôi bền vững, tăng trưởng xanh” ngày 22/10/2024, TS. Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã trong việc tập hợp hộ nhỏ tham gia chuỗi với doanh nghiệp. Ông đồng thời lưu ý việc tuân thủ cam kết tiêu thụ khi giá thị trường biến động. Đây là cơ sở để địa phương quan tâm kết nối sản xuất với đầu ra khi hỗ trợ các hộ ổn định lại hoạt động.

Phân chuồng sau khi ủ có thể dùng để bón cho cây trồng, tạo mối liên kết giữa trang trại chăn nuôi và vùng canh tác. Ảnh minh họa.

Cùng với liên kết tiêu thụ, phương án môi trường cần được tính ngay trong quá trình lựa chọn địa điểm và quy mô đàn. Ông Tống Xuân Chinh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, chỉ ra khó khăn về chi phí đầu tư hệ thống tuần hoàn của hộ nhỏ và sự hạn chế trong liên kết giữa chăn nuôi với trồng trọt, sản xuất phân bón, năng lượng. Ông đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư mô hình tuần hoàn để tạo sức lan tỏa tới nông hộ.

Tại địa bàn có cả trồng trọt và chăn nuôi, việc kết nối thu gom, xử lý và sử dụng phân sau xử lý có thể được xây dựng theo nhu cầu thực tế. Phương án phải tính đủ chi phí vận hành, nơi tiếp nhận sản phẩm và trách nhiệm môi trường. Với hộ muốn duy trì nghề, chính quyền có thể hướng dẫn tiếp cận chương trình khuyến nông, đào tạo và nguồn vốn phù hợp với điều kiện áp dụng. Quá trình hỗ trợ cần gắn với phương án sản xuất đáp ứng yêu cầu pháp lý, có đầu ra và khả năng thu hồi vốn.