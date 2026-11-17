Kết quả này không chỉ giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân mà còn cho thấy sự chủ động của chính quyền cơ sở trong rà soát, tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng từ trước trên tinh thần gần dân, sát dân, giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân...

Lãnh đạo xã Quang Hưng (Ninh Bình) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

* Niềm vui sau 30 năm đợi chờ

Một buổi chiều nắng ấm giữa tháng 11, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quang Hưng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt những người dân đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 3 thập kỷ đợi chờ, tấm giấy ấy là thành quả của hành trình bền bỉ đi tìm lời giải cho một hồ sơ đất kéo dài qua nhiều năm.

Ông Trường cho biết, mảnh đất rộng 590m2 của gia đình vốn là đất ao được UBND xã Trực Khang (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ) giao từ năm 1996. Suốt thời gian dài, gia đình mới chỉ cải tạo để trồng cây, chưa xây dựng công trình. Dù nhiều lần làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình vẫn chưa được giải quyết do thiếu cơ sở pháp lý tháo gỡ. Nay được nhận giấy chứng nhận, ông Trường không giấu được niềm vui, cho biết gia đình cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm sau nhiều năm mong đợi.

Cũng được giao 180m2 đất ao vào năm 1996, gia đình ông Bùi Xuân Thành, thôn Trực Khang, nhiều năm qua vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đất được sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Vì vậy, khi những vướng mắc được tháo gỡ và gia đình được cấp giấy chứng nhận, ông Thành không giấu được niềm vui, sự xúc động. Với ông, đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt pháp lý đối với tài sản của gia đình mà còn cho thấy sự vào cuộc, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giải quyết những tồn tại kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ đầu tháng 11/2026, xã Quang Hưng đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 9 trong tổng số 28 hộ dân thuộc thôn Trực Khang và thôn Lạc Chính. Đối với những hộ chưa được cấp giấy chứng nhận, hồ sơ của các hộ này đã được chính quyền xã hoàn thiện thủ tục. Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính, UBND xã sẽ tổ chức cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay trong ngày, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm có giấy tờ pháp lý đối với tài sản của mình.

Lãnh đạo và các phòng ban xã Quang Hưng (Ninh Bình) khảo sát vị trí đất của người dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

* Cam kết nỗ lực vì dân

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quang Hưng được phân cấp, trao quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, địa phương phải xử lý không ít trường hợp phức tạp, tồn đọng từ nhiều năm trước. Khối lượng công việc lớn cùng những vướng mắc lịch sử tưởng chừng khó tháo gỡ nay đã tìm được lời giải thấu đáo khi hành lang pháp lý được khơi thông đồng bộ.

Việc Luật Đất đai năm 2024 mở rộng cơ chế xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với đất được giao không đúng thẩm quyền qua các thời kỳ, cùng với những quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, sở, ngành đã tạo cơ sở pháp lý để địa phương xem xét, giải quyết những hồ sơ tồn đọng.

Trên cơ sở đó, chính quyền xã Quang Hưng chủ động rà soát từng trường hợp, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tìm hướng xử lý theo quy định, thay vì để những vướng mắc kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Tinh thần được địa phương xác định là "không để việc của dân bị dồn ứ".

Chính quyền xã đã thành lập các tổ công tác chuyên môn, trực tiếp xuống từng thôn, xóm để đối chiếu bản đồ địa chính qua các thời kỳ, kiểm tra thực địa và lấy ý kiến khu dân cư. Từng trường hợp cụ thể, từ đất ao cải tạo trồng cây đến đất ở ổn định, đều được phân loại rành mạch theo mốc thời gian giao đất và mức độ hoàn thành nghĩa vụ tài chính để lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, lãnh đạo xã Quang Hưng thường xuyên đối thoại, trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân, đồng thời yêu cầu các bộ phận chuyên môn báo cáo cụ thể tình hình tiếp nhận, rà soát và tiến độ giải quyết hồ sơ của từng hộ. Trên cơ sở đó, địa phương làm rõ những nội dung đã triển khai, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, xác định trách nhiệm của từng bộ phận và đề ra hướng xử lý đối với từng trường hợp, bảo đảm các kiến nghị của người dân được xem xét, giải quyết thấu đáo, đúng quy định.

Ông Đoàn Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quang Hưng chia sẻ, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trung tâm luôn chú trọng rà soát, xác minh kỹ về trình tự, thủ tục và tính pháp lý của từng hồ sơ. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, cán bộ chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn, phòng ban và đơn vị liên quan để kiểm tra, đối chiếu thông tin, kịp thời tham mưu lãnh đạo xã phương án giải quyết. Quá trình thực hiện đề cao tinh thần trách nhiệm, sự công khai, minh bạch, hướng dẫn cụ thể để người dân hoàn thiện hồ sơ, hạn chế việc đi lại nhiều lần, tuyệt đối không gây phiền hà, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cán bộ xã Quang Hưng (Ninh Bình) hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Bà Lưu Thị Cẩm Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Hưng nhấn mạnh, trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, lãnh đạo xã xác định thống nhất từ chủ trương đến cách tổ chức thực hiện, bảo đảm mỗi hồ sơ đều được xem xét trên tinh thần khách quan, đúng pháp luật và có kết quả cụ thể. Xã kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi giữa các bộ phận, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Mục tiêu không chỉ là giải quyết dứt điểm những hồ sơ còn tồn đọng mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, để người dân thực sự cảm nhận được sự chuyển biến trong cách phục vụ của chính quyền, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự đổi mới.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được tỉnh Ninh Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III/2026, toàn tỉnh tiếp nhận trên 458.800 hồ sơ, trong đó có hơn 440.200 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Riêng trong lĩnh vực đất đai, việc tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy trình, phân cấp thẩm quyền, siết chặt trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện để các địa phương xử lý những hồ sơ tồn đọng, vướng mắc kéo dài.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong lĩnh vực đất đai, ngày 10/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 6456/UBND-VP3, yêu cầu các sở, ngành và địa phương công khai quy trình, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, khai thác dữ liệu đất đai và dân cư. UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, thống nhất, không để người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, hạn chế việc đi lại, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chấn chỉnh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.