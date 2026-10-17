Gỡ vướng, đảm bảo công tác quản lý địa chất khoáng sản thông suốt

Chiều 16/10, tại TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) do ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Công Thương 4 tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Chuyến công tác nhằm nắm bắt tình hình triển khai, trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Thực hiện: Vũ Lê