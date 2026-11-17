UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư (TĐC) Ngọc Hiệp (phường Tây Nha Trang) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài trong quá trình triển khai dự án. Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo quỹ đất TĐC phục vụ các dự án trên địa bàn.

Chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 3-2016, nhằm tạo quỹ đất bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang) và các dự án khác. Theo kế hoạch ban đầu, dự án thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC, giải phóng mặt bằng dẫn tới phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

Theo báo cáo, Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích 8,62ha. Trong đó, khoảng 6ha thuộc giai đoạn 1 đã hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Hạ tầng khu vực này đã được nghiệm thu và bàn giao cho UBND phường Tây Nha Trang quản lý, khai thác, sử dụng từ ngày 5-12-2025.

Hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp đã hoàn thiện một phần.

Tuy nhiên, phần diện tích 2,62ha đã thu hồi còn lại nằm rải rác, không liền mạch nên chưa thể tổ chức thi công. Đối với 4,83ha chưa thu hồi, chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Đây là những phần diện tích thuộc giai đoạn 2, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện toàn bộ khu TĐC theo quy hoạch.

Khó khăn về mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức thi công. Tháng 4-2017, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh ký hợp đồng xây dựng công trình với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, giá trị hợp đồng 79,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 14 tháng. Tuy nhiên, do không được bàn giao mặt bằng đầy đủ, đồng bộ, thời gian thực hiện hợp đồng phải gia hạn thêm 54 tháng nhưng vẫn không thể hoàn thành toàn bộ công trình. Tháng 11-2021, nhà thầu thông báo tạm dừng thi công. Sau đó, các bên thực hiện nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng với giá trị hơn 18,5 tỷ đồng.

Để tiếp tục triển khai phần khối lượng còn lại, tháng 9-2022, chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh, với giá trị hợp đồng 50,7 tỷ đồng. Nhà thầu đã thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 6ha của giai đoạn 1. Tuy nhiên, do mặt bằng giai đoạn 2 chưa được giải phóng, bàn giao nên nhà thầu không đủ điều kiện tiếp tục thi công. Sau khi thời gian thực hiện hợp đồng kết thúc vào cuối năm 2025, nhà thầu đề nghị chấm dứt, thanh lý hợp đồng. Chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục rà soát khối lượng, quyết toán và thanh lý hợp đồng theo quy định, với giá trị thanh lý gần 13,2 tỷ đồng.

Như vậy, dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một phần khu TĐC, quá trình triển khai dự án vẫn chưa đạt mục tiêu tổng thể. Việc mặt bằng không được bàn giao liên tục không chỉ khiến tiến độ kéo dài mà còn ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công, lựa chọn nhà thầu và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Tháo gỡ khó khăn, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2

Theo đánh giá của Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh, nguyên nhân chủ yếu khiến dự án chậm tiến độ là những khó khăn, vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC và giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án áp dụng Khung chính sách TĐC của Dự án CCSEP Nha Trang có liên quan đến Ngân hàng Thế giới, với một số nội dung khác biệt so với quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình triển khai qua nhiều thời kỳ có sự thay đổi về nhân sự, tổ chức thực hiện nên phải kiện toàn hội đồng bồi thường và rà soát lại hồ sơ.

Bên cạnh đó, dự án nhiều lần điều chỉnh ranh giới thu hồi đất nhằm đáp ứng yêu cầu tạo quỹ đất TĐC và phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt. Một số hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ làm phát sinh kiến nghị, khiếu nại đã ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Để tháo gỡ khó khăn, tháng 8-2025, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tiếp tục giải phóng mặt bằng đối với diện tích 4,83ha còn lại, áp dụng Khung chính sách TĐC của Dự án CCSEP Nha Trang nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong toàn dự án. Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và UBND phường Tây Nha Trang thực hiện các thủ tục theo quy định. Theo báo cáo tháng 9-2026, các đơn vị đang hoàn thiện kế hoạch thu hồi đất và cập nhật Kế hoạch hành động TĐC để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh cho biết, trên cơ sở rà soát tình hình thực hiện, ngày 30-10-2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3819 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp. Theo đó, dự án có tổng diện tích 13,45ha; quy mô 648 lô TĐC; tổng mức đầu tư điều chỉnh hơn 397,3 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư chính gồm: San nền, đường giao thông, thoát nước, cấp nước và cấp điện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư lần này tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, triển khai phần khối lượng còn lại. Tuy nhiên, để hoàn thành dự án theo tiến độ mới, nhiệm vụ quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết những vướng mắc về mặt bằng, nhất là đối với phần diện tích chưa thu hồi.

Sau khi hoàn thành, Khu TĐC Ngọc Hiệp sẽ bổ sung quỹ đất có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Đây cũng là điều kiện quan trọng để góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn.

Dự án tiếp tục được phân chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trên diện tích 6ha, đến nay đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng. Giai đoạn 2 đầu tư trên diện tích 7,45ha, gồm 2,62ha đã thu hồi nhưng chưa thể thi công và 4,83ha chưa thu hồi, với thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2028. Trong đó, phần diện tích 2,62ha được sử dụng để bố trí TĐC cho Dự án CCSEP Nha Trang và các dự án khác; phần diện tích 4,83ha phục vụ nhu cầu TĐC của các dự án khác.