Phân loại dự án, xử lý vướng mắc theo từng nhóm

Khu kinh tế Dung Quất đang được Quảng Ngãi tập trung rà soát các dự án, xác định rõ những khó khăn trong quá trình triển khai để có phương án xử lý. Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, đồng thời xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Theo Kết luận thanh tra số 151/KL-TTr của Thanh tra tỉnh, có 26 dự án tại Khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn đăng ký 734,8 tỷ đồng, diện tích 46,67ha chưa hoàn thành theo tiến độ. Trong đó, 4 dự án đã có thông báo chấm dứt đầu tư, 22 dự án còn lại vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục pháp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra thực tế tại Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: TH

Trên cơ sở đó, tỉnh phân nhóm để giải quyết. Với 4 dự án đã có thông báo chấm dứt đầu tư, tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định. Đối với 4 dự án không còn phù hợp quy hoạch, cần xử lý các vấn đề pháp lý, xem xét giới thiệu vị trí khác để nhà đầu tư nghiên cứu. Riêng 18 dự án còn lại, các cơ quan chức năng rà soát quy định chuyển tiếp về đầu tư, đất đai, xác định điều kiện tách phần đất do UBND cấp xã quản lý thành dự án độc lập và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.

Trong quá trình kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tập trung giải quyết từng vướng mắc.

Tại Khu công nghiệp Dung Quất do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, các đơn vị được giao đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao trong quý II/2027; đồng thời hoàn thành thủ tục cho thuê đất đối với diện tích 12,26ha để triển khai dự án. Đối với Khu đô thị - công nghiệp Dung Quất, nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng trước tháng 6/2027, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, phấn đấu lấp đầy 150ha trong năm 2028.

Tại Nhà máy Bột - Giấy VNT19, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thiết bị, công nghệ đúng cam kết, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải phải được tự động hóa hoàn toàn. Nhà đầu tư cần phối hợp với chính quyền địa phương đối thoại, giải đáp các vấn đề người dân quan tâm về môi trường trên cơ sở khoa học.

Với Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng, giai đoạn II vẫn chưa hoàn thành dù đã quá thời hạn đăng ký; một số hạng mục xây dựng dở dang, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Tỉnh giao các cơ quan liên quan làm việc với doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai hoặc đề xuất phương án xử lý. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu, sẽ xem xét thủ tục ngừng hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Khơi thông mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực phát triển

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư là một trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án tại Khu kinh tế Dung Quất. Theo rà soát, nhu cầu tái định cư phục vụ các dự án gần 9.500 lô nền. Sau khi trừ số lô hiện có, tỉnh cần đầu tư mới hơn 8.800 lô.

Khu kinh tế Dung Quất đang được xem xét áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị. Ảnh: AN

Toàn khu hiện có 32 khu dân cư, khu tái định cư; trong đó, 18 khu đã hoàn thành bố trí tái định cư, 7 khu chưa lấp đầy, 3 khu không thể tiếp tục bố trí và 4 khu đang đầu tư xây dựng. Một số khu được xây dựng từ nhiều năm trước, tiêu chuẩn kỹ thuật không còn phù hợp, cần cải tạo, nâng cấp.

Tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương xây dựng mới 4 khu tái định cư, mở rộng 2 khu hiện hữu, đồng thời rà soát quỹ đất đáp ứng nhu cầu đến năm 2045. Tại đô thị Vạn Tường, giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư có diện tích khoảng 44,56ha, tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Giai đoạn 2 kết hợp kè và bến neo đậu tàu thuyền có quy mô khoảng 100ha, chiều dài kè khoảng 700m, tổng mức đầu tư dự kiến 1.785 tỷ đồng, phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án của Tập đoàn Hòa Phát tại cảng Dung Quất.

Ngoài ra, tỉnh nghiên cứu các phương án bố trí khu tái định cư với quy mô khoảng 500ha và 1.000ha. Sở Xây dựng được giao lập quy hoạch cụ thể, làm cơ sở xem xét triển khai. Việc bố trí tái định cư cũng tính đến các khu dân cư thường xuyên ngập nước, các hộ nằm xen giữa nhà máy, xí nghiệp.

Tại dự án tuyến đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, tổng mức đầu tư gần 398 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,6km, mặt bằng bàn giao đạt 92%; khoảng 8,4km cơ bản hoàn thành thi công. Phần còn lại vẫn vướng bồi thường, tái định cư và quy hoạch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát phương án bồi thường, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; chủ đầu tư tập trung thi công những đoạn đã có mặt bằng.

Đối với dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng, diện tích gần 88ha, công suất thiết kế 2,7 triệu tấn/năm, tỉnh yêu cầu phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các phân khu, nhà máy chính và hạ tầng điện. Riêng giai đoạn 2 cần khoảng 454 lô tái định cư. Khu đất gần 7ha được yêu cầu sớm bàn giao để triển khai các thủ tục, phấn đấu hoàn thành các hạng mục tái định cư trong năm 2027.

Song song với xử lý các dự án hiện hữu, Quảng Ngãi nghiên cứu những vị trí đầu tư mới. Trong đó, có hai vị trí diện tích khoảng 70ha và 130ha được giới thiệu để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam nghiên cứu đầu tư kho dự trữ dầu thô quốc gia. Khu vực khoảng 589ha tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất và Khu dịch vụ hỗn hợp Đông Dung Quất được định hướng bố trí cụm dự án lọc hóa dầu và hóa dầu.

Trước đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, sau khi xem xét Tờ trình số 128-TTr/ĐU ngày 15/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho KKT Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, làm cơ sở giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho KKT Dung Quất. Việc xây dựng cơ chế, chính sách phải phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và năng lượng quốc gia.