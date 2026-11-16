Gỡ vướng cho điện mặt trời Quảng Ninh

Trung tâm ương giống, nuôi thủy sản công nghiệp và dự án nhà máy điện mặt trời Đầm Hà. Ảnh: BIM Group

Với mục tiêu đưa 4 dự án điện mặt trời tập trung, tổng công suất 340 MW vào vận hành trong năm 2027 tại Quảng Ninh, việc sớm có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai là rất cần thiết.

*Thúc tiến độ 340 MW điện mặt trời

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 4 dự án điện mặt trời với tổng công suất 340 MW trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, vào vận hành trong năm 2027.

Bốn dự án gồm: Nhà máy Điện mặt trời Đầm Hà công suất 100 MW do Công ty cổ phần Thực phẩm BIM làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai tại các xã Đầm Hà và Quảng Tân; nhà máy Điện mặt trời hồ Khe Chè 50 MW; nhà máy Điện mặt trời hồ Yên Lập 140 MW và nhà máy Điện mặt trời hồ Quất Đông 50 MW.

Theo đại diện của Công ty cổ phần Thực phẩm BIM, đến nay dự án nhà máy Điện mặt trời Đầm Hà đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; các thủ tục cơ bản hoàn tất, chủ đầu tư đang lựa chọn nhà thầu EPC và triển khai thi công sớm, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.

Để đảm bảo tiến độ dự án điện mặt trời này, Quảng Ninh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, tài chính, lựa chọn công nghệ hiện đại, đáp ứng các quy chuẩn môi trường và đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với 3 dự án điện mặt trời trên hồ Khe Chè, Yên Lập và Quất Đông, địa phương đang thúc đẩy quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Các đơn vị nghiên cứu, phát triển dự án được yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án triển khai và phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán điện, phương án đấu nối và giá bán điện nếu được lựa chọn.

Theo các chuyên gia, phát triển nguồn điện tái tạo không chỉ phụ thuộc vào khả năng hoàn thành công trình mà còn cần bảo đảm điều kiện vận hành, cơ chế thương mại và hiệu quả tài chính.

Tiến sĩ Trần Huỳnh Ngọc, chuyên gia cao cấp về hệ thống điện của AMPERES thuộc Alluvium Group cho rằng, thách thức của thị trường điện hiện nay là chuyển các quy định pháp lý thành những giao dịch có thể vận hành ổn định, tạo giá trị kinh tế và đủ độ tin cậy để các tổ chức tín dụng tham gia tài trợ vốn.

Từ góc độ doanh nghiệp đầu tư, đại diện BIM Energy cho rằng việc bổ sung nguồn điện tại chỗ có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng, nhất là trong bối cảnh miền Bắc đối mặt nguy cơ thiếu điện. Dự án điện mặt trời Đầm Hà có sản lượng điện năm đầu dự kiến khoảng 144,67 triệu kWh, kết nối với lưới điện quốc gia qua hạ tầng 220 kV Cẩm Phả - Hải Hà.

Để tháo gỡ những khó khăn vượt thẩm quyền, Quảng Ninh đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm hoàn thiện thủ tục về đấu nối, giải tỏa công suất, đàm phán hợp đồng mua bán điện và các nội dung liên quan.

Ở cấp địa phương, các sở, ngành và chính quyền cơ sở được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai và môi trường. Thành phố cũng sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị.

Ngày 5/11/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026, với các mức giá tối đa khác nhau theo khu vực và loại hình nhà máy có hoặc không có hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Theo quyết định, mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được phân chia theo ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Đối với nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng, giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất lần lượt là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam. Với điện mặt trời nổi, các mức giá tương ứng là 1.939,74 đồng/kWh, 1.560,63 đồng/kWh và 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với nhà máy điện mặt trời có kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, giá phát điện tối đa của loại hình điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc là 1.813,48 đồng/kWh, miền Trung là 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam là 1.254,97 đồng/kWh. Trong khi đó, điện mặt trời nổi có mức giá tương ứng là 2.120,31 đồng/kWh, 1.703,21 đồng/kWh và 1.461,39 đồng/kWh.

Như vậy, trong cả hai loại hình nhà máy điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi, mức giá tối đa tại miền Bắc cao nhất, tiếp đến là miền Trung và miền Nam. Đồng thời, khung giá áp dụng cho nhà máy có hệ thống pin lưu trữ năng lượng cao hơn loại hình không sử dụng hệ thống pin lưu trữ ở cả ba khu vực.

BIM Group đã triển khai thành công mô hình tích hợp sản xuất điện mặt trời, điện gió trên diện tích làm muối công nghiệp tại Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Ảnh: BIM Group

*Đề xuất bổ sung hơn 2.000 MW điện mặt trời

Bên cạnh 4 dự án đã có trong quy hoạch, Quảng Ninh đang rà soát tiềm năng, nghiên cứu đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, với tổng công suất dự kiến 2.199-2.399 MW.

Danh mục gồm: Nhà máy Điện mặt trời Quảng Ninh công suất 700 MW; nhà máy Điện mặt trời An Sinh 250 MW; nhà máy Điện mặt trời Sơn Dương 250 MW; nhà máy Điện mặt trời Tràng Lương 600 MW; nhà máy Điện mặt trời hồ Tràng Vinh 200 MW; nhà máy Điện mặt trời hồ Cao Vân 50-100 MW; nhà máy Điện mặt trời hồ Chúc Bài Sơn 100-250 MW và nhà máy Điện mặt trời công nghệ cao Uông Bí kết hợp nuôi trồng thủy sản 49 MW.

Trong đó, Nhà máy điện mặt trời Quảng Ninh có quy mô đề xuất lớn nhất, với công suất nền phát lên lưới khoảng 700 MW, kết hợp hệ thống điện mặt trời tổng công suất 4.000 MW và pin lưu trữ dung lượng 8.800 MWh. Khu vực nghiên cứu dự kiến khoảng 12.000 ha tại Mông Dương, Cẩm Phả và Hải Hòa.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2025-2030, Quảng Ninh được quy hoạch 400 MW điện mặt trời tập trung và 1.418 MW điện mặt trời mái nhà.

Việc đề xuất thêm các dự án cho thấy định hướng mở rộng quy mô nguồn điện, đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương.

Tuy nhiên, việc bổ sung công suất vào quy hoạch cần đi cùng khả năng tiếp nhận của hệ thống điện, phương án đấu nối và giải tỏa công suất. Đây cũng là yêu cầu được Quảng Ninh đặt ra đối với các đơn vị đề xuất dự án, nhằm bảo đảm tính khả thi thay vì chỉ mở rộng danh mục đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tiếp tục tăng, phát triển điện mặt trời có thể góp phần đa dạng hóa nguồn cung và giảm áp lực cho hệ thống điện. Dù vậy, khả năng hiện thực hóa mục tiêu của Quảng Ninh sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc xử lý các điểm nghẽn về cơ chế giá, hợp đồng mua bán điện, hạ tầng truyền tải và năng lực triển khai của nhà đầu tư.