Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả triển khai Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045; đồng thời trao đổi các giải pháp, định hướng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT chủ trì, với sự tham gia của 60 đại biểu. Chương trình được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Theo Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045, mục tiêu đào tạo ít nhất 105.000 nhân lực đặt ra yêu cầu chuẩn bị đội ngũ có trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, đáp ứng các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Gỡ vướng chương trình, chính sách và nhu cầu tuyển dụng

Tại hội thảo, đại diện Trường Đại học Việt Đức đề xuất phát triển hướng chuyên sâu về kỹ thuật đường sắt trong chương trình Kỹ thuật giao thông thông minh, đồng thời dự kiến mở chương trình thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống đường sắt. Định hướng đào tạo tiếp cận đường sắt như một hệ thống tổng thể, gồm hạ tầng, phương tiện, điều khiển, quy hoạch, quản lý vận hành, khai thác và tài chính.

Với thế mạnh hợp tác cùng các trường đại học Đức và DB Rail Academy, trường sẵn sàng phối hợp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, chuyên gia và cán bộ quản lý. Đại diện trường cũng kiến nghị rà soát mã ngành, danh mục liên quan đến đường sắt để phản ánh tính liên ngành của chương trình, tạo điều kiện phát triển đào tạo và tiếp cận chính sách hỗ trợ người học.

Hội thảo do Bộ GD&ĐT tổ chức nhằm trao đổi các giải pháp, định hướng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao.

Đại diện Trường Đại học Mỏ - Địa chất nêu khó khăn trong xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu chuyên ngành đường sắt. Việc phát triển chương trình chuyên sâu còn gặp trở ngại khi nhu cầu người học hạn chế, thông tin về nhu cầu nhân lực và vị trí việc làm từ doanh nghiệp chưa cụ thể.

Từ thực tế này, đại diện trường đề nghị cơ quan quản lý, các bộ, ngành và doanh nghiệp phối hợp tập hợp, công khai nhu cầu sử dụng lao động theo vị trí việc làm, giúp các trường có căn cứ xây dựng chương trình, tư vấn tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Trường cũng kiến nghị tăng cường công nhận học phần, liên kết đào tạo giữa các cơ sở theo thế mạnh chuyên môn.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp về xây dựng chương trình đào tạo, liên kết - hợp tác doanh nghiệp, chính sách thu hút người học...

Bà Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý, Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc làm rõ cơ hội nghề nghiệp, tăng trải nghiệm thực tế và tạo điều kiện để sinh viên tham gia công việc ngay trong quá trình học. Bà đề xuất tập trung đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm tại một hoặc hai trường đại học lớn, tạo điều kiện để nhiều cơ sở cùng khai thác, phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Đề cập nhu cầu nhân lực ở các trình độ, ông Đào Trọng Độ, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, cho biết nhu cầu đào tạo tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là 3.452 người, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là 13.880 người. Cơ cấu nhu cầu có nhiều trình độ, trong đó trung cấp, cao đẳng chiếm tỷ trọng lớn. Ông đề nghị tăng cường phối hợp giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, khai thác đội ngũ, thiết bị hiện có, tạo điều kiện liên thông để người học có thể tiếp tục học lên sau khi đi làm.

Hội thảo có sự tham gia của 60 đại biểu đến từ các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp và chuyên gia.

Ông Đặng Hiếu Dân, Giám đốc Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt tại Đà Nẵng, cho hay, đơn vị đào tạo các lĩnh vực xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình đường sắt, thông tin tín hiệu, điều hành vận tải, lái máy, sửa chữa đầu máy và toa xe. Ông kiến nghị quan tâm hỗ trợ học phí đối với các lớp liên thông; đầu tư thiết bị thực hành, mô phỏng lái tàu và cung cấp thông tin dự báo nhu cầu nhân lực cho các dự án đường sắt, đường sắt đô thị để cơ sở đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

Năm nhóm nhiệm vụ được đề xuất triển khai giai đoạn 2027–2030

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chia sẻ định hướng phát triển đào tạo, nghiên cứu và hợp tác nguồn nhân lực đường sắt của nhà trường.

Hiện Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng triển khai hai chương trình kỹ sư chuyên sâu gồm Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, tuyển sinh từ năm 2025; Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, tuyển sinh từ năm 2026. Đến ngày 30/9, hai chương trình có 147 sinh viên theo học.

Nhà trường có 32 chương trình đào tạo thuộc các nhóm ngành cốt lõi, phụ trợ và liên ngành liên quan đến đường sắt; hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL), Đường sắt Việt Nam (VNR), THACO INDUSTRIES. Trường đề xuất đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị chuyên sâu về hạ tầng, động lực học và phương tiện đường sắt giai đoạn 2026–2030 với kinh phí dự kiến 47 tỷ đồng.

Bộ GD&ĐT ghi nhận các ý kiến trao đổi, đồng thời giao 5 nhóm nhiệm vụ cho các đơn vị đào tạo nhân lực ngành đường sắt để xây dựng đề xuất triển khai.

Tổng kết hội thảo, ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, đánh giá cao các ý kiến trao đổi, đồng thời thống nhất 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giao các trường đại học xây dựng đề xuất triển khai.

Theo đó, các trường hoàn thiện báo cáo rà soát, đánh giá nhu cầu, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất gửi về Bộ GD&ĐT. Trường Đại học Giao thông vận tải làm đầu mối, phối hợp Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh xây dựng đề xuất đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho giảng viên đường sắt.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xây dựng đề xuất hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm đầu mối cùng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh rà soát, đề xuất bổ sung các ngành đường sắt vào danh mục ưu tiên chiến lược.

Đối với mô hình Living Lab và hợp tác doanh nghiệp, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối, phối hợp Trường Đại học Việt Đức và Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt tại Đà Nẵng xây dựng mô hình nghiên cứu, thực nghiệm gắn với doanh nghiệp.