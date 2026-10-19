Gỡ vướng chính sách thuế: Tiếp sức kinh tế tư nhân

Ðồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi

9 tháng năm 2026, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Cà Mau tiếp tục chuyển biến tích cực. Theo Thuế tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 49 ngàn hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động, trong đó gần 3 ngàn hộ có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm. Số hộ kinh doanh thành lập mới đạt 4.920 hộ, tăng 11% so với cuối năm 2025.

Khu vực hộ kinh doanh đóng góp gần 180 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm 1,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Những con số này cho thấy vai trò của hộ kinh doanh trong tạo sinh kế, phát triển thương mại, dịch vụ và bổ sung nguồn thu cho địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh khảo sát kinh tế tư nhân trên địa bàn xã Khánh An.

Tuy nhiên, việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng, nhất là trong ghi chép sổ sách, xác định doanh thu, sử dụng hoá đơn điện tử và thực hiện thủ tục trên nền tảng số. Ðặc biệt với những hộ quy mô nhỏ, hạn chế về kỹ năng kế toán và công nghệ khiến việc tiếp cận phương thức quản lý mới gặp không ít khó khăn, trong khi đầu tư thiết bị, phần mềm có thể phát sinh thêm chi phí.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Phó Trưởng Thuế tỉnh, cho biết: Cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều đồng thuận với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý thuế. Dù vậy, việc thay đổi cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế đòi hỏi người kinh doanh phải chủ động cập nhật quy định, điều chỉnh thói quen quản lý và nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ. Trước thực tế đó, Thuế tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế và sử dụng hoá đơn điện tử. Kết quả quý II cho thấy, tỷ lệ nộp tờ khai đúng hạn đối với mẫu 01/CNKD đạt 98%, mẫu 01/BÐS đạt gần 100%.

Theo ông Châu Vĩnh Thuận, chuyển đổi phương thức quản lý thuế không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn giúp hộ kinh doanh minh bạch hoá hoạt động, cải thiện năng lực quản trị và tạo nền tảng phát triển lên mô hình doanh nghiệp. Vì vậy, ngành thuế chú trọng hướng dẫn theo hướng cụ thể, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng; kịp thời giải đáp những vấn đề phát sinh, hạn chế sai sót.

Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan thuế rà soát, phân loại hộ kinh doanh để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Những vướng mắc vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, người kinh doanh từng bước nắm rõ quy định, chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ứng dụng công nghệ, tăng cường đối thoại

Ứng dụng công nghệ là một trong những giải pháp được ngành thuế chú trọng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Việc mở rộng sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và ứng dụng eTax Mobile giúp người kinh doanh thuận tiện hơn trong kê khai, tra cứu thông tin, giảm giấy tờ, thời gian đi lại.

Song song đó, Thuế tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận công cụ quản lý phù hợp. Việc hướng dẫn được thực hiện linh hoạt, phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động và khả năng tiếp cận công nghệ của từng hộ, tránh tạo thêm áp lực đối với những cơ sở còn hạn chế về nguồn lực.

Ông Châu Vĩnh Thuận thông tin: Thời gian tới, ngành thuế tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, giải đáp vướng mắc hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những bất cập trong thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế được triển khai theo quy định, góp phần giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hộ kinh doanh duy trì, mở rộng hoạt động. Ðối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu, chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm theo quy định hiện hành là một trong những giải pháp hỗ trợ cần được phổ biến đầy đủ, giúp doanh nghiệp nắm rõ điều kiện và thực hiện đúng thủ tục.

Hội Xúc tiến Thương mại và Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau khảo sát các cửa hàng tại phường Vĩnh Trạch để kết nối mở rộng điểm tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh.

Về phía hộ kinh doanh, chủ động tìm hiểu quy định, ghi chép doanh thu, lưu giữ hoá đơn, chứng từ và phản ánh kịp thời những vấn đề chưa rõ sẽ giúp quá trình chuyển đổi thuận lợi hơn.

Gỡ vướng chính sách thuế không chỉ giúp người nộp thuế thích ứng với phương thức quản lý mới mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Sự đồng hành của cơ quan thuế cùng tinh thần chủ động của hộ kinh doanh sẽ tạo động lực để kinh tế tư nhân Cà Mau phát triển, tạo việc làm và đóng góp bền vững cho ngân sách địa phương.