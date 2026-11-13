Gỡ vướng chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại TPHCM

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: BẢO HÂN

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ sở phản ánh những vướng mắc về BHYT, học tập và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đại diện Lớp học tình thương Thanh Tâm (xã Củ Chi) cho biết, lớp có khoảng 80 học sinh, trong đó 16 em chưa có giấy khai sinh, nhiều em chưa đăng ký tạm trú. Hiện học sinh tại lớp chưa được hưởng BHYT. Tại lớp học tình thương Chùa Kỳ Quang (phường Gò Vấp), một số trẻ khuyết tật nặng, nằm một chỗ chưa có thẻ BHYT do thiếu căn cước công dân.

Đại diện BHXH TPHCM cho biết, theo Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TPHCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Đại diện BHXH TPHCM đề nghị các cơ sở phối hợp chính quyền và công an địa phương xác minh thông tin, hoàn tất giấy tờ, đăng ký cư trú, lập danh sách chuyển cơ quan BHXH cấp thẻ.

Đại biểu nêu ý kiến. Ảnh BẢO HÂN

Đại diện Lớp phổ cập Nam Hòa (phường Tân Hòa) phản ánh, đầu tháng 11, địa phương thông báo dự kiến giải thể lớp nhưng chưa có quyết định chính thức. Trong khi đó, phương án tiếp nhận học sinh quá tuổi hoặc thiếu giấy tờ chưa rõ ràng nên việc học của các em có thể gián đoạn. Với những em chuyển vào trường công lập, chi phí bán trú và học tập cũng là gánh nặng đối với gia đình khó khăn.

Đại diện Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục nghề nghiệp Thiếu niên TPHCM nêu ý kiến. Ảnh: BẢO HÂN

Trung tâm Công tác xã hội Giáo dục nghề nghiệp Thiếu niên TPHCM tiếp nhận trẻ từ 8-16 tuổi, nhiều em không có người thân, thiếu giấy tờ và nơi ăn ở. Đại diện trung tâm cho biết, khi đủ 16 tuổi trở về cộng đồng, các em vẫn gặp nhiều khó khăn trong tìm việc dù đã được hỗ trợ học nghề, do doanh nghiệp còn hạn chế tiếp nhận lao động ở độ tuổi này. Trung tâm kiến nghị nâng độ tuổi nuôi dưỡng lên 18 tuổi để các em có thêm thời gian chuẩn bị hòa nhập cộng đồng.

Trước những vấn đề đại biểu nêu, đại diện Sở Y tế TPHCM đề nghị chính quyền cấp xã cần làm đầu mối phát hiện, tiếp nhận, đánh giá nguy cơ và tổ chức hỗ trợ trẻ tại địa bàn; các ngành cung cấp dịch vụ theo chức năng, các cơ sở và tổ chức xã hội tham gia theo năng lực.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM cho biết, ban sẽ phối hợp Sở Y tế nghiên cứu giải pháp điều phối nguồn lực, trong đó có đề xuất xây dựng phần mềm quản lý cơ sở bảo trợ và cập nhật nguồn hàng tài trợ để các đơn vị đăng ký tiếp nhận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp cùng địa phương rà soát, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là giấy tờ tùy thân. Đồng thời, quan tâm điều kiện hoạt động, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và nhân lực chuyên môn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác trẻ em ở địa phương và các cơ sở công lập, ngoài công lập.

Đồng chí yêu cầu Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM tổng hợp các ý kiến, tham mưu Thường trực HĐND thành phố kiến nghị UBND thành phố nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, cơ sở ngoài công lập tham gia công tác bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

TPHCM có gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 12.800 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và 3.156 trẻ sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Hiện hơn 164.000 trẻ dưới 16 tuổi đang cư trú trên địa bàn nhưng chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú.