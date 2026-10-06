Gỡ vướng chế độ sau sắp xếp, ưu tiên hạ tầng thiết yếu

Quan tâm chế độ với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách dôi dư

Tại xã Tam Hợp, cử tri kiến nghị giải quyết chế độ đối với 16 người hoạt động không chuyên trách thuộc diện dôi dư nhưng chưa được hưởng chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; đồng thời, bố trí nhân lực MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phù hợp với khối lượng công việc, đặc điểm địa bàn.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An: Trần Đức Thuận, Lê Thị Hoài Chung và Vũ Thị Lan Anh TXCT xã Tam Hợp. Ảnh: SYTNA

Cùng mối quan tâm về tổ chức bộ máy, cử tri xã Nghĩa Khánh kiến nghị sớm hướng dẫn việc bố trí, xếp ngạch công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP; tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chế độ đối với cán bộ dôi dư, cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc; nâng mức hỗ trợ đối với người hoạt động đoàn thể ở thôn, xóm và quan tâm phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã.

Ở xã Tam Hợp, những khó khăn về đất đai được cử tri phản ánh khá cụ thể, nhất là việc cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hồ sơ cũ thiếu giấy tờ, sai lệch diện tích, ranh giới hoặc liên quan đến thừa kế, nghĩa vụ tài chính.

ĐBQH Vũ Thị Lan Anh thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp. Ảnh: SYTNA

Nhu cầu đầu tư hạ tầng cũng được đặt ra từ những công trình trực tiếp phục vụ đời sống, sản xuất. Cử tri mong sớm nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, đường liên xóm đã xuống cấp; khắc phục điểm sạt lở, sửa chữa hệ thống thủy lợi; đầu tư nhà văn hóa, cơ sở sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập. Trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở các xóm, cơ sở vật chất trường học, nguồn vốn vay phát triển sản xuất, tạo việc làm và xử lý rác thải cũng được đề cập.

Còn tại xã Nghĩa Khánh, cử tri kiến nghị xây dựng cầu cứng qua sông Hiếu nối Nghĩa Khánh với Nghĩa Lộc, thay thế cầu treo hiện nay, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, cứu hộ, cứu nạn và kết nối các vùng sản xuất; nâng cấp cống Ba Cửa qua Quốc lộ 48 để khắc phục ngập úng... Một số tuyến đường, kênh tiêu úng, cầu xuống cấp và nhà văn hóa tại các xóm cũng được cử tri địa phương kiến nghị đầu tư, sửa chữa.

Cử tri xã Tam Hợp phát biểu. Ảnh: SYTNA

Cử tri nhiều địa phương cũng kiến nghị cần rà soát chế độ đối với người có công, dân công hỏa tuyến; xem xét chính sách đối với quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ nhưng chưa thuộc diện thụ hưởng do vướng quy định về thời gian, địa bàn, trong đó quan tâm BHYT đối với người tuổi cao... Cùng với đó, cử tri cũng quan tâm chế độ đối với người từng tham gia chiến trường; nghiên cứu chính sách BHXH đối với quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; xem xét giảm độ tuổi và nâng mức trợ cấp bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi.

Cử tri xã Nghĩa Khánh phát biểu. Ảnh: Trung Tú

Rà soát chính sách, xác định rõ thẩm quyền

Các vấn đề cử tri nêu được đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành của tỉnh và các ĐBQH trực tiếp trao đổi theo phạm vi quản lý.

Từ những kiến nghị của cử tri về y tế, ĐBQH Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An làm rõ việc bố trí trạm y tế chính, các điểm trạm; khám, chữa bệnh, chuyển tuyến BHYT; chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý bệnh không lây nhiễm... Riêng tại xã Tam Hợp, đại biểu trao đổi thêm về hoạt động phun diệt côn trùng, sử dụng các sản phẩm được phép lưu hành, bảo đảm an toàn sức khỏe.

ĐBQH Lê Thị Hoài Chung thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: SYTNA

Theo ĐBQH Lê Thị Hoài Chung, việc sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở phải đặt yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu, phù hợp với phân bố dân cư, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế... Đại biểu cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến bố trí 200 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Đối với chế độ, chính sách tại xã Tam Hợp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Trung tướng Trần Đức Thuận đề nghị, Sở Nội vụ rà soát, thông tin đầy đủ về chế độ đối với cán bộ, người hoạt động ở cơ sở sau sắp xếp; đồng thời, tiếp tục quan tâm, bảo đảm chính sách đối với người có công.

Trung tướng Trần Đức Thuận tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: SYTNA

Với đề xuất xây dựng cầu cứng tại xã Nghĩa Khánh, Trung tướng Trần Đức Thuận đề nghị địa phương rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để kiến nghị Trung ương, tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp. Chính quyền cơ sở cũng được đề nghị chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Qua các cuộc TXCT, một số kiến nghị được làm rõ ngay tại cơ sở; những vấn đề khác được xác định rõ hơn cơ quan, cấp có trách nhiệm xem xét, giải quyết... Các ý kiến từ thực tiễn được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, phục vụ các ĐBQH nghiên cứu, tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI.