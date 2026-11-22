Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa sẽ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên việc rà soát, xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền còn chậm, công tác xác định nguồn gốc tại một số địa phương chưa đầy đủ.

Hiện, tỉnh đang có hơn 19.000 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế này, tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 về việc tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, phân công, phân nhiệm cụ thể để giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hằng tháng để tổng hợp, theo dõi và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tính đến ngày 13/11/2026, tất cả 166 xã, phường đã có báo cáo và ban hành kế hoạch thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, có 119/166 xã, phường có trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, còn lại 47/166 xã, phường không có trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Tổng số các trường hợp được giao không đúng thẩm quyền là 19.290 trường hợp. Trong đó, đã được cấp Giấy chứng nhận là 1.482 trường hợp, chưa cấp Giấy chứng nhận là 17.808 trường hợp.

Hiện, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc báo cáo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, qua tổng hợp cho thấy, tỷ lệ đã cấp Giấy chứng nhận mới đạt 7,7%, tỷ lệ còn lại là rất lớn, chiếm 92,3%. Các địa phương chưa kịp thời thực hiện phân loại cụ thể từng trường hợp theo 3 nhóm quy định tại Chỉ thị số 15/CT-UBND, gồm nhóm đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có cơ sở để xem xét, hoàn thiện hồ sơ, nhóm không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Do đó, chưa xác định rõ số lượng hồ sơ thuộc từng nhóm, nguyên nhân cụ thể và hướng xử lý đối với từng trường hợp, gây khó khăn cho việc đánh giá khả năng giải quyết, xác định lộ trình và tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Gia đình ông Trần Công Cẩn (ngoài cùng bên phải), phố Trung Hưng, xã Thiệu Quang ở trên mảnh đất thuộc phố Trung Hưng từ năm 1994 tới nay đã hơn 30 năm, nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Bên cạnh đó, theo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như nhiều trường hợp không còn lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ về việc giao đất hoặc bị mất biên lai, phiếu thu hoặc có biên lai, phiếu thu nhưng nội dung thu không thể hiện rõ việc nộp tiền sử dụng đất.

Một số thửa đất chưa có nhà ở, không phù hợp quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn giao thông; một số trường hợp tự ý chia tách thửa đất, cơi nới, lấn chiếm làm thay đổi diện tích, ranh giới so với hồ sơ địa chính hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng chưa thực hiện các thủ tục về tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng theo quy định, gây khó khăn trong việc rà soát, xác minh và lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận.

Để sớm hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp tục ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Hiện, các đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã đang khẩn trương tiếp tục rà soát, lên phương án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.

Tại xã Sao Vàng, thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành công văn, chỉ đạo các thôn tiến hành rà soát các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền. Đồng thời, lên phương án phối hợp với các đơn vị cấp tỉnh để sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Theo ông Lê Trạc Duy, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Sao Vàng, trên địa bàn có hơn 140 trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền. Qua rà soát, cơ bản các trường hợp này không còn lưu giữ giấy tờ hoặc hiện trạng chưa có nhà ở trên đất, không phù hợp quy hoạch.

Thời gian tới, nếu trường hợp nào đủ điều kiện, Ủy ban Nhân dân xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, phấn đấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ xong trước 31/12/2026, để các hộ dân ổn định đời sống.

Tại xã Thiệu Quang, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã đã rà soát, phân loại, phối hợp với các thôn để truy xuất nguồn gốc. Sau khi tổng hợp, trên địa bàn có 121 hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân xã cũng đang phối hợp với các hộ dân để lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ông Trần Công Cẩn ở phố Trung Hưng, xã Thiệu Quang cho biết, gia đình đã mua và ở trên mảnh đất thuộc phố Trung Hưng, xã Thiệu Quang từ năm 1994, đến nay đã hơn 30 năm nhưng vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con cái đi làm ăn xa. Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân xã thông báo việc rà soát, xác minh nguồn gốc đất để tiến tới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình rất vui và đã làm hồ sơ để trình chính quyền xem xét cấp giấy. Gia đình mong chính quyền sớm giải quyết hồ sơ để yên tâm làm ăn và sinh sống trên mảnh đất của mình.

Theo ông Tống Hữu Bình, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Quang, Ủy ban Nhân dân xã đã rà soát các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền. Sau khi tổng hợp, trên địa bàn có 121 hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền.

Xã Thiệu Quang sẽ thực hiện các giải pháp như đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ thực hiện các giải pháp như đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, phấn đấu hết năm cấp Giấy chứng nhận cho người đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã thành lập các tổ công tác để đôn đốc, rà soát, kiểm tra, giám sát Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong việc phân loại, giải quyết các hồ sơ tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Phấn đấu đến ngày 31/12/2026 sẽ giải quyết các hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện.

Ông Hàn Việt Anh, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa cho hay, đối với các trường hợp đang còn vướng mắc nhưng có thể phân loại cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn vị sẽ phấn đấu đến 30/3/2027 giải quyết cho người dân.

Đối với hồ sơ chưa được cấp giấy hoặc chưa đủ điều kiện cấp giấy, đơn vị sẽ phân loại, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Quản lý đất đai xuống phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã để tháo gỡ điểm nghẽn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, phân loại các xã, phường có tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền thấp hoặc có nhiều vướng mắc; tổ chức các đoàn công tác làm việc với từng xã, phường hoặc nhóm xã, phường để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở đẩy nhanh tiến độ xử lý, hoàn thành hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo, báo cáo cụ thể kết quả rà soát, phân loại các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập Tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường trực tiếp làm Tổ trưởng để rà soát, kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, hồ sơ giao đất, giấy tờ do người sử dụng đất cung cấp, hiện trạng sử dụng đất, các nguồn thông tin hợp pháp khác theo quy định.

Trên cơ sở đó, tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện./.