Trong đó, tỉnh đề xuất tính tiền cấp quyền đối với các giấy phép cấp trước năm 2019 theo trữ lượng được phép khai thác thay vì toàn bộ trữ lượng địa chất đã phê duyệt.

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép với số lượng lớn. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, trên địa bàn có nhiều tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản trước khi Nghị định số 67/2019/NĐ-CP có hiệu lực. Đối với những giấy phép này, trữ lượng địa chất được phê duyệt thường lớn hơn đáng kể so với trữ lượng thực tế được phép khai thác. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, trữ lượng tính tiền cấp quyền được xác định theo trữ lượng địa chất. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với cả phần khoáng sản không thuộc phạm vi được phép khai thác, làm tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh bất cập về căn cứ tính tiền, quy định quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng chưa phù hợp với thực tiễn. Sau khi hoàn thành quyết toán, cơ quan có thẩm quyền vẫn phải ban hành quyết định phê duyệt lại tiền cấp quyền. Việc phải thực hiện nhiều bước xử lý đối với cùng một nội dung làm tăng khối lượng công việc hành chính và kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ.

Đáng chú ý, hiện chưa có quy định xử lý đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo tỉnh Quảng Trị, thực tế một số doanh nghiệp chỉ thực hiện quyết toán khi việc này mang lại lợi ích cho mình, dẫn đến thiếu công bằng trong thực hiện chính sách. Đối với các giấy phép được cấp từ nhiều năm trước, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng hình thức nộp một lần, việc quyết toán ở thời điểm hiện nay còn có thể phát sinh chênh lệch do giá trị đồng tiền thay đổi giữa thời điểm nộp và thời điểm quyết toán.

Theo thống kê, từ năm 2014 đến ngày 30/10/2026, tỉnh Quảng Trị đã ban hành 645 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, với tổng số tiền 1.593,267 tỷ đồng; số tiền thực nộp ngân sách nhà nước đạt 549,11 tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện quyết toán, phê duyệt lại tiền cấp quyền đối với 10 giấy phép khai thác khoáng sản.

Đối với hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản, từ năm 2014 đến ngày 30/10/2026, tỉnh Quảng Trị đã đưa 66 khu vực vào kế hoạch và tổ chức đấu giá thành công. UBND tỉnh đã ban hành 29 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền đối với các khu vực trúng đấu giá, với tổng số tiền hơn 155 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá ở tỉnh Quảng Trị vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực khoáng sản chưa được điều tra, đánh giá đầy đủ về tài nguyên, trữ lượng và chất lượng nên gây khó khăn trong xây dựng kế hoạch đấu giá, xác định giá khởi điểm. Việc đánh giá năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà đầu tư chủ yếu dựa trên hồ sơ cung cấp, chưa bảo đảm đánh giá đầy đủ khả năng triển khai dự án sau khi trúng đấu giá. Ngoài ra, trình tự từ lập kế hoạch, xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá đến hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác còn kéo dài, liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức. Một số mỏ vật liệu xây dựng thông thường có quy mô nhỏ, phân tán, giá trị kinh tế thấp nên chưa thu hút nhà đầu tư tham gia.

Để khắc phục những bất cập trên, UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quy định thống nhất một cơ quan thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh và quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, cơ quan cấp giấy phép khai thác khoáng sản đồng thời chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính, tránh tình trạng nhiều đầu mối cùng xử lý một nội dung.

Tỉnh Quảng Trị cũng kiến nghị hoàn thiện quy định về giá khởi điểm, điều kiện tham gia đấu giá và trình tự, thủ tục sau đấu giá, nhất là đối với những trường hợp đã trúng đấu giá nhưng chưa hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác.