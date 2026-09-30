Gỡ từng vướng mắc, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Dự án xây dựng Cảng container Phù Đổng được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 22-10-2025. Dự án có tổng diện tích khoảng 34ha, kéo dài khoảng 1.900m dọc bờ sông Đuống, công suất thiết kế 2,5 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư dự kiến 1.336 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến khởi công vào quý IV-2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV-2027. Khi hoàn thành, công trình góp phần tăng năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, giảm áp lực cho vận tải đường bộ, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất ngoài bãi sông.

Để triển khai dự án, tổng diện tích cần GPMB là 340.366,5m², trong đó phần thuộc địa bàn xã Thuận An là 72.331,2m². Toàn bộ diện tích thu hồi trên địa bàn xã là đất nông nghiệp, liên quan đến 201 trường hợp hộ gia đình, cá nhân, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự kiến khoảng 30 tỷ đồng.

Theo UBND xã Thuận An, đến nay đã có 178/201 hộ phối hợp kê khai, kiểm đếm. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định, thống nhất niêm yết công khai dự thảo phương án đối với 178 hộ. Trước đó, ngày 17-9, Ban Quản lý dự án tổ chức hội nghị đối thoại, lấy ý kiến trực tiếp đối với dự thảo phương án của các hộ có đất bị thu hồi tại thôn Lê Đặng.

Hội nghị tuyên truyền, vận động về công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Cảng container Phù Đổng trên địa bàn xã Thuận An. Ảnh: Vân Thư

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như giá bồi thường đất nông nghiệp, diện tích được xem xét bồi thường, phương án bồi thường hoa màu và việc xác định nguồn gốc, quá trình sử dụng đất.

Một số hộ dân đề nghị xem xét mức bồi thường đất nông nghiệp giữa các địa bàn cùng thực hiện dự án. UBND xã Thuận An đã có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, một số hộ đề nghị bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 6.402m² đất nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với lý do diện tích này đã được sử dụng ổn định từ thời điểm chia ruộng. Các kiến nghị cần được rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý và điều kiện áp dụng, bảo đảm việc giải quyết đúng quy định, đồng thời giúp người dân hiểu rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Theo tiến độ dự kiến, việc tổ chức niêm yết và chi trả bồi thường, hỗ trợ diễn ra trong tháng 10. Các trường hợp chưa phối hợp tiếp tục được tuyên truyền, vận động trong tháng 10.

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên

Từ những vấn đề được người dân quan tâm, xã Thuận An xác định công tác tuyên truyền, vận động cần đi vào từng nội dung cụ thể, lấy việc giải thích chính sách và giải đáp kiến nghị làm trọng tâm. Việc công khai phương án, tiếp nhận ý kiến và trả lời đúng thẩm quyền không chỉ giúp người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ mà còn góp phần hạn chế những cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường nhấn mạnh vai trò của cán bộ, đảng viên trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Vân Thư

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận An Đào Xuân Trường nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện GPMB. Trong đó, cấp ủy thôn Lê Đặng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của từng hộ dân; phối hợp với chính quyền và Ban Quản lý dự án kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của xã, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, làm rõ và trả lời cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng với đó, MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; cấp ủy chi bộ, lãnh đạo thôn tăng cường trao đổi trực tiếp để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

GPMB không chỉ là một quy trình hành chính mà còn liên quan đến quyền lợi, sinh kế và kế hoạch sản xuất của người dân. Vì vậy, tuyên truyền, vận động chỉ có thể tạo đồng thuận thực chất khi đi cùng việc thực hiện đầy đủ chính sách, công khai phương án và bảo đảm quyền tham gia ý kiến của người có đất thu hồi.

Với tiến độ giai đoạn 1 đang đến gần, xã Thuận An tiếp tục đứng trước yêu cầu vừa đẩy nhanh GPMB, vừa bảo đảm đúng quy định, trình tự và quyền lợi hợp pháp của người dân. Việc nắm chắc tình hình từ cơ sở, giải thích rõ từng chính sách và xử lý kịp thời từng kiến nghị sẽ là cơ sở quan trọng để tạo đồng thuận, góp phần đưa Dự án Xây dựng Cảng container Phù Đổng triển khai theo kế hoạch.