Gỡ từng điểm nghẽn mặt bằng để tăng tốc dự án đô thị Tĩnh Gia

Đẩy nhanh tiến độ khi có mặt bằng

Ngày 13/10, phóng viên ghi nhận trên công trường Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, nhiều hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) đã chủ động di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình, bàn giao đất để nhà thầu triển khai thi công. Một số đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch, máy móc và nhân lực được huy động đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng chưa đồng bộ khiến nhiều hạng mục vẫn gặp khó. Trên một số tuyến giao thông, nhà cửa, vật dụng chưa được tháo dỡ hoàn toàn; tại những vị trí đã bàn giao đất, hệ thống đường điện chưa được di dời, cản trở việc đưa máy móc vào thi công.

Chính quyền tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án.

Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng là một trong những nhà thầu đang triển khai dự án, đảm nhận đoạn tuyến dài hơn 1,5 km. Trong đó, khoảng 500 m đã hoàn thành từ năm 2022. Tuy nhiên, phải đến tháng 9 và đầu tháng 10/2026, đơn vị mới được bàn giao thêm mặt bằng để tiếp tục thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải và nền đường.

Theo ông Cao Xuân Tuấn, cán bộ kỹ thuật thi công của công ty, hiện vẫn còn khoảng 115 m tại vị trí Km9+603 chưa được bàn giao. Đây là đoạn mặt bằng còn vướng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công liên tục.

"Nếu được giải quyết dứt điểm vị trí này, chúng tôi sẽ bố trí thêm một mũi thi công, tăng khối lượng thực hiện, đáp ứng yêu cầu tiến độ và kế hoạch giải ngân", ông Tuấn cho biết.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các gói thầu do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đảm nhận. Đại diện doanh nghiệp cho hay, đơn vị thi công hơn 8 km thuộc hai gói thầu WB-XL-05 và WB-XL-06. Đến nay, khoảng 4,6 km đã hoàn thành, các hạng mục trên phần tuyến còn lại đang được triển khai.

Riêng gói thầu WB-XL-05 vẫn còn khoảng 550 m chưa được bàn giao. Một số vị trí đã có mặt bằng nhưng vướng hệ thống đường điện. Việc bàn giao từng đoạn nhỏ lẻ khiến nhà thầu phải chia thành nhiều mũi thi công, gây khó khăn trong bố trí vật tư, thiết bị, nhân lực và làm tăng chi phí tổ chức công trường.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2025, nguồn vốn bố trí cho công tác GPMB mới đáp ứng 13,4% nhu cầu theo kế hoạch. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ bàn giao mặt bằng thời gian trước chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác GPMB đã có chuyển biến trong tháng 8 và tháng 9.

Hai tháng gần đây, công tác GPMB có chuyển biến khi các địa phương bàn giao thêm 2,79 km mặt bằng sạch trong tháng 8 và tháng 9.

Dù vậy, khối lượng xây lắp vẫn còn nhiều. Ba tuyến giao thông đang thi công thuộc tiểu dự án có tổng chiều dài hơn 13,2 km, giá trị xây lắp gần 754 tỷ đồng. Đến ngày 10/10, giá trị thực hiện mới đạt hơn 378 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% giá trị hợp đồng.

Trước áp lực tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tiếp tục đề nghị phường Tĩnh Gia tập trung vận động người dân thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình, di chuyển mồ mả; đồng thời khẩn trương di dời hệ thống điện 0,4 kV và 35 kV ra khỏi phạm vi dự án, hoàn thành trước ngày 15/10.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nghi Sơn, cho biết, công tác GPMB trong hai tháng gần đây đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn chưa tháo dỡ công trình, hệ thống đường điện chưa được di dời kịp thời, ảnh hưởng đến việc huy động máy móc và tổ chức thi công.

Ban đang tiếp tục phối hợp với địa phương xử lý các vị trí còn vướng, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tranh thủ thi công trên những diện tích đã được bàn giao mặt bằng sạch.

Phường Tĩnh Gia tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tháo gỡ từng điểm nghẽn

Theo UBND phường Tĩnh Gia, tuyến dự án đi qua địa bàn có chiều dài khoảng 5,6 km, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 29,04 ha, với 562 hộ dân. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 7,63 ha, đất ở 13,25 ha và đất do UBND phường quản lý 8,16 ha.

Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường đất ở, nguồn gốc sử dụng đất và hồ sơ địa chính qua các thời kỳ.

Một trong những trường hợp được địa phương tập trung tháo gỡ là 15 hộ dân tại khu vực phường Hải Hòa cũ. Trước đây, các hộ được phê duyệt phương án bồi thường với đơn giá đất ở 4 triệu đồng/m2, trong khi mức giá áp dụng đối với tuyến đường theo quy định của tỉnh là 6 triệu đồng/m2.

Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường đất ở, nguồn gốc sử dụng đất và hồ sơ địa chính qua các thời kỳ.

Sau khi rà soát, UBND phường Tĩnh Gia đã thống nhất đề nghị điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường cho 15 hộ theo mức 6 triệu đồng/m2.

Đối với những hộ đã có phương án nhưng chưa nhận tiền, Hội đồng bồi thường tiếp tục phối hợp với tổ dân phố và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận. Những trường hợp chưa thống nhất sẽ được hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia có tổng mức đầu tư 2.314 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB), thời gian thực hiện được gia hạn đến hết năm 2026.

Đến nay, dự án đã giải ngân lũy kế hơn 1.837 tỷ đồng, đạt 81,5% tổng vốn được giao. Trong thời gian còn lại, việc tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn GPMB, nhất là những vị trí xen kẹt và hệ thống điện chưa di dời, có ý nghĩa quan trọng để nhà thầu tổ chức thi công liên tục, tăng khối lượng xây lắp và bảo đảm tiến độ dự án.