Gỗ Trường Thành: Từ 'ông lớn' ngành gỗ đến cổ phiếu 1.500 đồng, cuộc tái cấu trúc vẫn chưa về đích

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành vào diện kiểm soát từ ngày 7/10/2026. Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm nộp BCTC bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Cổ phiếu TTF bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 7/10/2026.

Đây là bước tiếp theo sau khi cổ phiếu này vừa bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/9 cũng vì chậm công bố BCTC bán niên soát xét. Doanh nghiệp cho biết quá trình soát xét kéo dài do cần thêm thời gian rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến một số khoản mục công nợ.

Việc cổ phiếu TTF rơi vào diện kiểm soát gây chú ý không chỉ bởi vấn đề công bố thông tin, mà còn bởi sự tương phản với vị thế của doanh nghiệp này trong quá khứ.

Gỗ Trường Thành từng là một trong những tên tuổi lớn của ngành gỗ Việt Nam. Giai đoạn tăng trưởng mạnh, doanh thu của doanh nghiệp đã vượt 3.000 tỷ đồng vào năm 2011. Doanh nghiệp từng sở hữu hệ thống nhà máy quy mô lớn và nằm trong nhóm những nhà sản xuất, xuất khẩu gỗ hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên quá trình mở rộng nhanh, đầu tư lớn và áp lực tồn kho, nợ vay đã đẩy doanh nghiệp vào một cuộc khủng hoảng kéo dài. Đỉnh điểm năm 2016, những vấn đề liên quan đến hàng tồn kho được bộc lộ sau khi Tân Liên Phát, công ty con của Vingroup, mua gần 50% cổ phần TTF.

Từ đó, Gỗ Trường Thành bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng. Năm 2019, ông Mai Hữu Tín trở thành Chủ tịch HĐQT, tiếp quản vai trò dẫn dắt quá trình tái cấu trúc. Doanh nghiệp thực hiện nhiều biện pháp như sáp nhập đơn vị thành viên, thay đổi cơ cấu hoạt động, tăng vốn và xử lý các tồn đọng tài chính. Đến năm 2021, doanh nghiệp phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu, đưa vốn điều lệ lên hơn 4.111 tỷ đồng.

Dù vậy, sau nhiều năm, những vấn đề cũ vẫn để lại sức nặng rất lớn trên bảng cân đối kế toán. Theo số liệu tự lập, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 596,6 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lỗ sau thuế khoảng 270,2 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 4,78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Riêng quý II, doanh thu đạt hơn 312 tỷ đồng, tăng 31,6%, nhưng giá vốn tăng tới 53,7%, khiến lợi nhuận gộp suy giảm mạnh. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 371% so với cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp lỗ sau thuế gần 210 tỷ đồng trong quý, thay vì có lãi như cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Gỗ Trường Thành là doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Với khoản lỗ hơn 270 tỷ đồng chỉ sau nửa năm, khoảng cách giữa thực tế và mục tiêu cả năm đang rất lớn.

Điểm đáng lo hơn với Gỗ Trường Thành không nằm riêng ở một quý kinh doanh yếu, mà ở quy mô khoản lỗ tích lũy.

Tính đến cuối tháng 6/2026, lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên tới khoảng 3.530,9 tỷ đồng, tương đương 85,87% vốn điều lệ 4.111,98 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ còn ở mức rất thấp so với quy mô vốn điều lệ.

Nói cách khác, sau nhiều năm xử lý hậu quả từ giai đoạn tăng trưởng trước đây, doanh nghiệp vẫn chưa thể tạo ra một nền tảng lợi nhuận đủ mạnh để xóa phần thua lỗ tích tụ.

Đây cũng là lý do câu chuyện Gỗ Trường Thành khó được nhìn nhận đơn thuần như một doanh nghiệp đang trải qua một năm kinh doanh kém thuận lợi. Vấn đề lớn hơn là khả năng phục hồi sức khỏe tài chính sau một chu kỳ tái cấu trúc kéo dài.

Trong những năm qua, doanh nghiệp đã thực hiện nhiều thay đổi về cơ cấu sở hữu, lãnh đạo, vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc vẫn được đánh giá là chưa kết thúc khi các khoản lỗ lũy kế lớn vẫn tồn tại và hiệu quả kinh doanh chưa ổn định.

Một tín hiệu khác cũng cần quan tâm là việc doanh nghiệp vẫn phải dành nhiều nguồn lực để xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến công nợ. Chính các khoản mục này khiến quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính bán niên 2026 kéo dài hơn dự kiến, dẫn tới việc cổ phiếu chuyển từ diện cảnh báo sang kiểm soát.

Trên thị trường, những khó khăn nói trên đã phản ánh khá rõ vào giá cổ phiếu. Theo dữ liệu, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 10, cổ phiếu TTF giảm hơn 50%, từ khoảng 3.080 đồng xuống 1.500 đồng/cp.

Với một doanh nghiệp từng có quy mô hàng nghìn tỷ đồng doanh thu, mức giá này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hình ảnh TTF trong quá khứ và kỳ vọng của thị trường hiện tại.