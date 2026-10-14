Gỗ Trường Thành (TTF) chìm trong thua lỗ, công ty con Đồ Gỗ Casadora chậm đóng gần 3 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Đồ Gỗ Casadora nợ bảo hiểm gần 3 tỷ đồng giữa đợt biến động nhân sự thượng tầng

Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia trực thuộc Bảo hiểm xã hội TPHCM đã công bố danh sách hơn 36.300 đơn vị chậm nộp tiền bảo hiểm với số liệu chốt đến cuối tháng 9 và cập nhật giao dịch đến ngày 8 tháng 10 năm 2026. Công ty Cổ phần Đồ Gỗ Casadora xuất hiện trong danh sách này với thời gian chậm đóng lên tới 6 tháng, tương ứng tổng số tiền nợ cơ quan chức năng xấp xỉ 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nội thất này được thành lập vào năm 2019 với ngành nghề kinh doanh cốt lõi là sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Trụ sở chính của công ty được đặt tại phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Giai đoạn mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 13,8 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành giữ vai trò chi phối khi đóng góp 8,28 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 60%. Hai cổ đông cá nhân còn lại là bà Phan Thị Hồng Bích và bà Alessandra Hồng Duyên Zavagno mỗi người góp 2,76 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 6 năm 2026, ban điều hành của Đồ Gỗ Casadora chứng kiến sự thay đổi lớn khi bà Nguyễn Cao Thiên Kim chính thức thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu để đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật. Nữ doanh nhân này hiện cũng đang là cổ đông kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Calisty, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý vừa được thành lập vào tháng 8 năm 2025 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng và đặt trụ sở tại quận Phú Nhuận, TPHCM.

Công ty mẹ Gỗ Trường Thành chìm trong thua lỗ và bị đưa vào diện kiểm soát cổ phiếu

Tính đến cuối quý 2 năm 2026, Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành mang mã chứng khoán TTF vẫn đang ghi nhận Đồ Gỗ Casadora là công ty con với quyền kiểm soát 60%. Công ty mẹ này là một trong những doanh nghiệp lâu đời trong ngành sản xuất và chế biến đồ gỗ nội ngoại thất với quy mô vốn điều lệ đạt gần 4.112 tỷ đồng. Dù ghi nhận mức doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 596,6 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước, hiệu quả sinh lời của Gỗ Trường Thành lại sụt giảm nghiêm trọng khi lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 17,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 61%.

Bức tranh tài chính của tập đoàn càng trở nên ảm đạm khi các nguồn thu phụ trợ đều lao dốc. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 87,8% xuống còn gần 9,5 tỷ đồng, trong khi các khoản thu nhập khác cũng bốc hơi từ mức gần 52 tỷ đồng xuống vỏn vẹn gần 2,2 tỷ đồng. Phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết đạt hơn 1,3 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 68,3%. Hậu quả của sự suy giảm toàn diện này là việc Gỗ Trường Thành phải báo lỗ ròng hơn 270,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi gần 4,8 tỷ đồng đạt được của cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực nợ vay và công nợ cũng đang bủa vây doanh nghiệp khi tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 6 năm 2026 ở mức hơn 2.390,4 tỷ đồng. Dư nợ vay và nợ thuê tài chính chiếm 23,2% tổng nợ, đạt gần 555 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn lên tới hơn 1.141,3 tỷ đồng, phần lớn đến từ đối tác Vinhomes với giá trị hơn 1.047,1 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản của tập đoàn đã bị thu hẹp 12% so với đầu năm, lùi về mức 2.498,9 tỷ đồng.

Những khó khăn về mặt tài chính đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuân thủ các quy định trên thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã ra quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2026. Lãnh đạo Gỗ Trường Thành giải trình nguyên nhân chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét là do công ty và đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để rà soát, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến một số khoản mục công nợ phức tạp. Doanh nghiệp cam kết sẽ sớm khắc phục tình trạng này và công bố thông tin báo cáo chính thức trong tháng 10 năm 2026.