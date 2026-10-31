Gỗ Trường Thành: Lỗ chồng lỗ, vốn chủ sở hữu chỉ còn 20 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đạt 870 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên trái ngược với đà tăng doanh thu doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 353 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 vẫn lãi 7 tỷ đồng.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 273 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lên tới 263 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 10 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 3 tỷ đồng, giảm so với mức 4 tỷ đồng cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 15 tỷ đồng xuống 9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng nhẹ lên 29 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 27 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành đạt 2.458 tỷ đồng, giảm 381 tỷ đồng so với đầu năm (Ảnh: TTF).

Dù chi phí quản lý và chi phí tài chính giảm, phần lợi nhuận gộp quá mỏng vẫn khiến hoạt động kinh doanh không đủ bù đắp chi phí. Khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý III lên tới 23 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 14 tỷ đồng cùng kỳ.

Đáng chú ý, khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 2,7 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 1,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Thu nhập khác đạt 382 triệu đồng, trong khi chi phí khác lên tới 2,8 tỷ đồng.

Kết quả, Gỗ Trường Thành lỗ sau thuế 26 tỷ đồng trong quý III/2026, cao hơn gấp đôi mức lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2026 kém tích cực chủ yếu do hoạt động kinh doanh của công ty mẹ thua lỗ. Nguyên nhân chính là doanh thu thuần giảm trong khi giá vốn hàng bán chịu áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí sản xuất cố định trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao. Giá vốn ở mức cao khiến lợi nhuận gộp thu hẹp, không đủ bù đắp các chi phí hoạt động phát sinh.

Bên cạnh đó, khoản lỗ sau thuế hợp nhất còn chịu ảnh hưởng từ việc trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi, khiến kết quả kinh doanh của cổ đông không kiểm soát chuyển từ lỗ nhẹ cùng kỳ sang mức lỗ cao hơn trong quý III/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành đạt 2.458 tỷ đồng, giảm 381 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.571 tỷ đồng xuống 1.299 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn giảm từ 1.268 tỷ đồng xuống 1.159 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 57 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 215 tỷ đồng xuống 73 tỷ đồng, trong đó giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 248 tỷ đồng xuống 109 tỷ đồng trước khi trừ dự phòng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 845 tỷ đồng xuống 641 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm xuống còn 561 tỷ đồng, còn khoản trả trước cho người bán cũng giảm xuống 223 tỷ đồng.

Dù quy mô phải thu thu hẹp, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng mạnh lên 213 tỷ đồng. Hàng tồn kho tại cuối quý III đạt 414 tỷ đồng, tăng so với mức đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định tăng từ 489 tỷ đồng lên 520 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh từ 99 tỷ đồng xuống 9 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn khác giảm từ 185 tỷ đồng xuống 163 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn đạt 403 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Điểm đáng chú ý nhất trên bảng cân đối kế toán của Gỗ Trường Thành là sự suy giảm mạnh của vốn chủ sở hữu. Tại ngày 30/9/2026, chỉ tiêu này chỉ còn 20 tỷ đồng, so với 389 tỷ đồng đầu năm.

Trong khi vốn góp của chủ sở hữu vẫn duy trì ở mức 4.111 tỷ đồng, lỗ lũy kế đã tăng từ 3.250 tỷ đồng lên 3.606 tỷ đồng. Riêng khoản lỗ sau thuế chưa phân phối phát sinh trong năm ghi nhận 340 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III đạt 2.437 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 1.022 tỷ đồng, còn nợ dài hạn ở mức 1.415 tỷ đồng.