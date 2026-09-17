Gỗ Trường Thành: 7 năm tái cơ cấu nhưng lỗ lũy kế vẫn phình to, cổ phiếu vào diện cảnh báo

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) bước vào quá trình tái cơ cấu từ năm 2019, sau giai đoạn hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Khi đó, doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt vấn đề tồn đọng về tài sản, công nợ và kết quả kinh doanh. Tại thời điểm giữa năm 2019, lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt 2.400 tỷ đồng.

Cổ phiếu Gỗ Trường Thành sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/9.

Những năm sau đó, Gỗ Trường Thành từng ghi nhận một số tín hiệu tích cực, song quá trình phục hồi không diễn ra ổn định. Doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận khoản lỗ 144,2 tỷ đồng trong năm 2023, trước khi có lãi trong hai năm tiếp theo. Khoản lỗ lớn trong năm 2026 một lần nữa khiến những áp lực cũ quay trở lại.

Theo báo cáo tự lập, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt khoảng 596,6 tỷ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lại chuyển từ mức lãi 4,78 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ 270,2 tỷ đồng. Riêng quý II, doanh thu đạt 312,35 tỷ đồng, tăng 31,6%, nhưng lỗ sau thuế gần 209,8 tỷ đồng.

Khoản lỗ này khiến lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành tại ngày 30/6/2026 lên tới 3.530,9 tỷ đồng, tương đương 85,87% vốn điều lệ 4.111,98 tỷ đồng. Như vậy, sau nhiều năm tái cơ cấu, phần thâm hụt tích tụ từ các giai đoạn trước vẫn là gánh nặng rất lớn đối với doanh nghiệp.

Áp lực không chỉ nằm trên báo cáo kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối tháng 6/2026 chỉ còn khoảng 108,44 tỷ đồng, trong khi thặng dư vốn cổ phần âm 517,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp đồng thời sử dụng khoảng 890,66 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn, cho thấy cơ cấu nguồn vốn vẫn mất cân đối.

Các khoản dự phòng cũng cho thấy lượng tài sản cần tiếp tục xử lý không nhỏ, gồm gần 282,9 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi, 36,8 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho và hơn 210 tỷ đồng dự phòng cho các khoản đầu tư tài chính.

Năm 2026, Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu doanh thu 1.450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 41% kế hoạch doanh thu, nhưng lại đang ghi nhận khoản lỗ 270,2 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm, kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm sẽ phải đảo chiều rất mạnh.

Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu TTF hiện đang trải qua giai đoạn biến động tiêu cực cực kỳ nghiêm trọng, liên tục lập các mức thấp kỷ lục và chịu áp lực lớn về mặt xử lý vi phạm giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

HoSE vừa quyết định đưa cổ phiếu TTF vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2026. Lý do doanh nghiệp chậm nộp BCTC bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Trước đó, HoSE đã có văn bản nhắc nhở về việc chậm công bố báo cáo.

Tính đến trung tuần tháng 9/2026, cổ phiếu TTF đang giao dịch quanh mức rất thấp 1.450 - 1.490 đồng/cp. Thậm chí, trong phiên 13/09/2026, cổ phiếu này đã rơi xuống mức giá 1.380 đồng/cp, mức thấp nhất mọi thời đại kể từ khi niêm yết đến nay.

Do thị giá sụt giảm sâu, vốn hóa thị trường của Gỗ Trường Thành chỉ còn đạt khoảng 574 - 586 tỷ đồng.

Giới phân tích đánh giá, cổ phiếu TTF hiện tại thuộc nhóm cổ phiếu có độ rủi ro rất cao (Penny đầu cơ kém sắc). Doanh nghiệp đang bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nếu không có dòng vốn mới hoặc cơ cấu lại được nợ. Nhà đầu tư cá nhân nên thận trọng, tránh bắt đáy đối với các doanh nghiệp mất cân đối tài chính nghiêm trọng như thế này.

Gỗ Trường Thành được thành lập năm 2003. Đến năm 2028, cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp và các công ty con chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh đồ gỗ nội thất và ngoại thất; các sản phẩm thiết bị vệ sinh từ sứ; trồng rừng và xây dựng các công trình dân dụng.

Ông Mai Hữu Tín hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà Lưu Thị Diễm Hồng đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc từ tháng 2/2026, thay thế ông Nguyễn Trọng Hiếu trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn tái cơ cấu.