Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) vừa công bố Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT thông qua kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh ước thực hiện 9 tháng năm 2026 và kế hoạch hoạt động quý IV/2026.

Theo nghị quyết, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của Gỗ Thuận An ước tính đạt 198,8 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 77,9% kế hoạch của cả năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của doanh nghiệp đạt 7,9 tỷ đồng, tương đương với 98,2% kế hoạch đề ra.

Gỗ Thuận An hoàn thành gần 98% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

HĐQT đánh giá và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở kết quả 9 tháng, doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu duy trì hoạt động trong quý cuối năm.

Cụ thể, Gỗ Thuận An lên kế hoạch quý IV/2026 với tổng doanh thu 56,5 tỷ đồng, tổng chi phí 54,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1,5 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành kế hoạch quý IV, doanh thu cả năm cộng dồn các chỉ tiêu sẽ vào khoảng 255,3 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức kế hoạch 255,2 tỷ đồng được HĐQT đặt ra cho năm 2026.

Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch quý IV cũng sẽ đạt khoảng 9,5 tỷ đồng cho cả năm, cao hơn mục tiêu 8 tỷ đồng được đặt ra cho năm 2026.

Song song với kế hoạch kinh doanh, HĐQT Gỗ Thuận An thống nhất các giải pháp do Ban điều hành đề xuất để thực hiện kế hoạch quý IV/2026 và kế hoạch năm 2027.

HĐQT yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả, đồng thời duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của công ty.

Doanh nghiệp cũng đặt yêu cầu tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm môi trường làm việc, tiền lương và thu nhập ổn định.