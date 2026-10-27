Gỗ Thuận An còn 3 tỷ đồng tiền mặt, đầu tư ngắn hạn chiếm 72% tài sản

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Chế biến Gỗ Thuận An (HOSE: GTA) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 200 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Gỗ Thuận An báo lãi sau thuế 6 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, mức tăng trưởng lợi nhuận trên chủ yếu nhờ doanh thu xuất khẩu trong quý III/2026 tăng 15% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 20%. Đây là những yếu tố góp phần cải thiện kết quả lợi nhuận của công ty.

Gỗ Thuận An báo lãi sau thuế đạt 6 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ (Ảnh: GTA).

Dù kết quả lũy kế tích cực, bức tranh kinh doanh trong quý III/2026 lại có diễn biến trái chiều. Cụ thể, doanh thu thuần của Gỗ Thuận An đạt 84 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp giảm xuống còn 6,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, giảm khoảng 9%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gỗ Thuận An đạt 300 tỷ đồng, giảm gần 11 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 18 tỷ đồng đầu năm xuống còn 3 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng giảm hơn 15 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 197 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng. Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản của doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý khác là hàng tồn kho giảm từ 40 tỷ đồng đầu năm xuống còn 28 tỷ đồng vào ngày 30/9, tương đương giảm khoảng 28%. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn lại tăng từ 21 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng tăng từ 20 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng; khoản phải trả trước cho người bán tăng từ 554 triệu đồng lên 1,5 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, Gỗ Thuận An ghi nhận giá trị tài sản cố định còn 20 tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại 19,5 tỷ đồng, trong khi nguyên giá đạt 148 tỷ đồng và hao mòn lũy kế lên tới 128 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bất động sản đầu tư có giá trị còn lại 1,2 tỷ đồng, giảm so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính dài hạn duy trì ở mức 2 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Gỗ Thuận An tại ghi nhận 140 tỷ đồng, giảm so với mức 152 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn ở mức 139 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 119 tỷ đồng xuống còn 99 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 20 tỷ đồng. Việc thu hẹp dư nợ vay góp phần giảm áp lực tài chính so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, phải trả người bán tăng từ 11 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng tăng từ gần 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 159 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức 158 tỷ đồng đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 104 tỷ đồng.

CTCP Chế biến gỗ Thuận An được thành lập năm 2001 và là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ, trong đó tập trung vào đồ gỗ nội thất. Sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu, chủ yếu sang Mỹ, châu Âu và Australia.